ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Взгляд
22 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Что означает фантастический рост биткоина

Илон Маск заработал более миллиона долларов на биткоине Mykola Tys/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости. Только за последнее время биткоин подорожал в несколько раз и озолотил тех, кто купил этот инструмент еще в прошлом году. Почему биткоин растет настолько стремительно и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
Перейти в раздел…

Чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской

Сейчас у белорусской оппозиции нет возможностей открыто выступать против Лукашенко AP/ТАСС
Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и не может бороться против власти, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ушедшие в подполье активисты надеются привлечь на свою сторону силовиков, но сотрудники силовых ведомств совсем не хотят в случае госпереворота повторить судьбу украинского «Беркута». Что ждет политических противников Лукашенко в ближайшем будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...

России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями. Подробности...
Обсуждение: 159 комментариев
Перейти в раздел…

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2»
    В Госдуму внесен проект об обсуждениях вопросов с гражданами через Госуслуги В Армении выразили заинтересованность в расширении российской военной базы США потребовали расширить свое военное присутствие в Греции В ФРГ заявили о необходимости сохранения диалога с Россией
    Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах Пекин потребовал от США не лезть их вилкой в китайскую тарелку ВКС показали боевые вылеты «Ориона» в Сирии Назван самый вредный продукт для мужчин
    Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V» Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины Блогершу «Инстасамку» облили зеленкой в Москве

    Главная тема


    Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

    глобальный опрос


    Выяснилось, жители каких стран видят в России будущую сверхдержаву

    советское наследие


    В Грузии объявлено о «восстановлении производства боевой авиации»

    «античеловечный подход»


    В Бундестаге резко раскритиковали водную блокаду Крыма, введенную Украиной

    Видео

    Симферопольский аэропорт


    На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом

    «идеи превосходства»


    В США алгебру сочли расизмом

    начальная подготовка


    Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией

    «ущерб от оккупации»


    Литва многократно повысила свои претензии к России

    враждебные действия


    Тимофей Бордачёв: Чем прекрасна новая искренность НАТО

    крушение империи


    Владимир Можегов: Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

    железный Феликс


    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    на ваш взгляд


    Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?


    Геворг Мирзаян

    ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 февраля 2021, 12:30

    На днях Евросоюз введет новые санкции против Российской Федерации – на этот раз из-за «дела Навального». Все последние недели отдельные товарищи, которые нам не товарищи (как россияне, так и представители ЕС) пугали Москву тем, что всё, терпение Брюсселя закончилось. Утверждали, что Евросоюз готов перейти к настоящим, взрослым санкциям, которые всерьез ударят по экономике РФ. В том числе и остановят строительство Северного Потока-2.

    Однако на самом деле все оказалось гораздо проще. Западные СМИ (например, агентство Bloomberg) с сожалением пишут, что по вопросу введения серьезных санкций против российского бизнеса и экономики «в европейских товарищах согласья нет». И личная просьба сторонников Навального ввести ограничения против ряда отечественных олигархов не растопили сердца европейских бюрократов. Все потому, что ряд стран ЕС отказываются сжигать мосты с Россией.

    Само агентство Bloomberg приводит геополитическое объяснение – якобы ухудшение отношений между ЕС и РФ приведет лишь к усилению влияния Китая в российских коридорах власти.

    Есть и другое геополитическое объяснение – Евросоюз услышал ультиматум Сергея Лаврова и не захотел, чтобы Москва полностью разорвала с ним отношения. Ведь в этом случае Евросоюз – каким бы это смешным ни показалось – будет ввергнут в изоляцию. Без взаимодействия с Россией Брюссель не сможет защитить свои интересы ни в Сирии, ни на Кавказе, ни, тем более, на Украине. О всякой геополитической субъектности Европе придется забыть (вера в то, что эти интересы будут учитывать США, сохранилась лишь у самых отъявленных оптимистов и атлантистов).

    Есть и политическое объяснение. Изгнание России из Совета Европы и других паневропейских структур лишит европейские элиты возможности хоть как-то влиять на российскую внутреннюю политику через правозащитные механизмы. Наконец, есть экономические ограничения. Например, закрытие СП-2 ударит не только и не столько по России, сколько по интересам ЕС – в данном случае лишит ее безопасных поставок дешевого газа, а также приведет к необходимости выплачивать миллиарды евро штрафов.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Так что в Европе решили проявить благоразумие и сосредоточиться лишь на действиях против «лиц, причастных к действиям против Алексея Навального». Сейчас страны-члены ЕС составляют свои списки этих лиц, затем будут их согласовывать и объявлять о введении санкций. В итоге замах, как обычно, окажется на рубль, а удар – на копейку.

    Возвращение в Европу

    К сожалению, благоразумие Европы на этом заканчивается. Оно не доходит до уровня готовности выходить из этой безумной санкционной карусели.

    Казалось бы, всем должны быть понятно, что санкции против Москвы не работают – Кремль не собирается менять свое внешнеполитическое и внутриполитическое поведение и не станет отказываться от собственного видения национальных интересов. А, значит, единственным вариантом для ЕС повлиять на это поведение является какой-нибудь аналог политики «Солнечного Света» (корейское выражение, когда исходящее от игрока тепло заставляет другого снять броню). То есть нормализация российско-европейских отношений - восстановление нормальной торговли и инвестиций, которые приведут к росту российского среднего класса – а, значит, и к усилению позиций российских либералов.

    Однако реализовать эту простейшую стратегию Брюссель не в силах. И дело не в том, что для принятия решений в ЕС нужен консенсус – тут-то как раз он не нужен. Для того, чтобы не вводить новые санкции против РФ или не продлевать старые (за Крым и Донбасс) достаточно лишь одного единственного европейского голоса против. Дело в том, что европейские лидеры – та же Германия – боятся этот голос подать. Ведь в этом случае исчезнет даже призрак европейского единства (ряд стран типа Польши будут биться в истерике, возмущаться и утверждать, что ЕС «предал Украину и весь западный мир», «капитулировал перед Путиным»), а также – и это главное – будут недовольны Соединенные Штаты.

    Несмотря на то, что Джозеф Байден назначил на роль главного соперника США Китай, задачу сдерживания Москвы «по всем фронтам» никто не отменял. Выступив на Мюнхенской конференции по безопасности, американский президент провозгласил «возвращение Америки в Европу», обвинил Россию в попытках ослабить трансатлантические связи и добавил, что в рамках укрепления этих связей «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США». В переводе на русский язык это означает, что тот европейский игрок, который рискнет отказаться от санкционного подхода, будет объявлен врагом либерального мира – со всеми вытекающими и вылетающими со своих постов.

    Повод придумают

    В свою очередь, Россия ничем не может помочь ЕС в смысле соскакивания с этой карусели. Да, отдельные отечественные не-товарищи пишут, что Кремль должен вести себя взвешенно, не давать поводы для введения санкций – однако Россия и не дает. Уже как минимум несколько лет Москва не делает ничего такого, за что против нас можно вводить санкции. Россия не присоединяет Донбасс. Россия не закрывает антигосударственные СМИ (большой привет тут, кстати, Украине). Россия не разрывает в одностороннем порядке стратегические соглашения (большой привет уходит в США). Россия не вмешивается в европейские или американские выборы и вообще во внутриполитические дела Запада (в отличие от стран Запада, вмешивающихся в дела российские).

    Однако взвешенное поведение России никого не волнует – если нет причины для санкций, то их нужно придумать. Например, рассказать об очередном вмешательстве РФ во внутренние дела США или устроить аферу под названием «отравление Навального Новичком». Что, собственно, и делается – а затем используется для продолжения бессмысленной санкционной политики.

    А значит у Москвы есть лишь один выход. Продолжать вести себя трезво, но при этом ничего – абсолютно ничего – не уступать Западу ради «смягчения» или «невведения» санкций. Ведь если сегодня, например, пойти на поводу у глупцов, коллаборантов и истеричек, утверждающих: «отпустите Навального – спасете Северный поток-2», то это лишь усилит накал санкций. Ведь ЕС поймет, что санкции работают, что Россия отступает. А значит, посчитают в Брюсселе, нужно и можно поднять планку санкционного давления. И тогда уже наступит очередь не персональных, а экономических санкций.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •