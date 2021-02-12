Деятели культуры плюют в собственную кормушку

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12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни и существования современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...

Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 5 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

Взятка за «Северный поток – 2»

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Деятели культуры плюют в собственную кормушку

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		12 февраля 2021, 18:11

    Присутствие большого числа представителей так называемой «творческой интеллигенции» как в нестройный рядах участников протестных акций, так и в дружном хоре группы поддержки, сюрпризом не стало. Скорее, было бы сюрпризом их там отсутствие. Изрядное количество самого разного калибра актеров, режиссеров, музыкантов, пиитов, художников и прочих писателей в шеренгах борцов с несправедливостью и вообще властью – отличительный признак этой прослойки во все времена и в любой географии – хоть в Голливуде начала ХХ века, пока «левых» оттуда не вычистили жестоко и даже с кровью, хоть в окружении самого известного афророссиянина Александра Сергеевича Пушкина, хоть в среде деятелей Парижской коммуны, хоть в революционных рядах Питера 1917 года.

    Всем известно и понятно, что творческие личности по натуре своей люди тонко чувствующие, но, к сожалению, далеко не всегда трезво мыслящие. К тому же, дыхание масс и вообще «движуха» для них источник вдохновения, противостояние – любое – катализатор жизни, а конфликт – вообще краеугольный камень любой драматургии. Нет конфликта – нет ни фильма, ни романа, ни картины.

    Но в образе жизни и существования современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет.

    Я говорю даже не про известнейшую и старейшую оппозиционную радиостанцию, живущую на средства «Газпрома». В конце концов, в этом госсодержании противников «прижима» могут иметься свои резоны. Ведь сказал же мудрец: держи друзей рядом, а врагов еще ближе.

    Но вот как в их головах уютно уживаются презрение и даже ненависть к государству с настойчивыми требованиями денег у этого же самого государства – моему разуму недоступно. Суровый государственник Николай Иванович Тургенев, дальний родственник известного писателя, в свое время упрекнул юного Пушкина в том, что негоже бранить государство в своих вольнолюбивых рифмах и быть у того же государства на содержании – или не бери, или не брани. Пушкин тут же вскипел и потребовал сатисфакции, но, остыв, наутро послал Тургеневу письмо с извинениями. Осознал правоту оппонента.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши же «мастера культуры» считают существование за счет того, с кем борются, не просто допустимым, но, такое ощущение, что единственно возможным. Например, утонченная Рената Литвинова в интервью Владимиру Познеру заявила, что государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права указывать, что снимать.

    Я ее послушал и решил тоже выкатить издателю требование – с тебя гонорар, а я уж сам подумаю, что на эти деньги написать – оду правителю, революционный сонет или эротическую драму. Правда, представил себе его реакцию, и передумал. «Скорую» ведь вызовет, и будет совершенно прав. А эти ничего, не переживают. Видимо, уверены, что и право имеют, и кормильцы не посмеют им отказать.

    Ведь иначе как объяснить ярость благородную Аллы Боссарт и защитницы угнетенных Лии Ахеджаковой, когда только появились слухи о том, что Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт со скандальным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым? Эти благородные дамы уверены, что государство обязано платить тому, кого они считают достойным содержания за счет государства. Выполняет ли при этом содержанец заказ работодателя, их не волнует ни в малейшей степени. Должно – и всё тут.

    Ну а чего огород городить? Может, тогда прямо в законе и даже Конституции прописать, что государство обязано содержать пожизненно всех либеральных творцов, приравняв их в правах к немощным инвалидам колчаковских фронтов? Что же заставляет представителей «медиакласса» так яростно отстаивать свое право стоять у кормушки, пренебрежительно поплевывая, а то и покусывая тех, кто эту кормушку наполняет?

    Давайте не будем принимать во внимание непомерно завышенное чувство собственного величия, что вообще нередко свойственно творческим личностям. А также то, что со времен минкульта Швыдкого, а то и пораньше, околокормушечная богема формировалась из людей схожих принципов и пристрастий, среди которых патриотизм считался чем-то вроде заразной болезни, а антироссийскость – признаком своего человека. На мой взгляд, это все, конечно, имеет место быть. И то, что это меняется, вводит креативный класс в состояние недоумения и растерянности.

    Но страшнее всего для этого класса то, что продукт, им производимый, катастрофически неконкурентоспособен. Их книги обласканы премиями, но не обласканы тиражами. Их фильмы не собирают кассу и изначально несут на себе клеймо «фестивальное кино не для всех», что означает, что никто его смотреть не станет, кроме тех, кому это полагается по работе. Львиная доля их доходов составлена госзаказами типа выступлений на дне города, корпоратива в государственном банке или госкорпорации, и другого рода «ёлок». Они живут милостью режима. А вы не представляете, как унижает осознание того, что ты больше никому не нужен и положение твое шатко. Это вечный стресс и ненависть в сторону источника этого стресса. И тут голова не помощник. Любой ветеринар вам покажет шрамы на своих руках, полученные ими от укусов собак и кошек, которым они спасают жизнь.

    Я ни в коем случае не призываю к репрессиям в сторону либерал-креативного класса. Каждый должен иметь полное право на выражение своей позиции, в том числе посредством творчества. Вот только делать это нужно за свой счет. Или за счет спонсора. Неплохо бы при этом еще и указывать спонсора, тогда многое становится понятно. В конце концов, господа «творцы», о вашем же «облико морале» печемся.

    Борец с тиранией должен быть свободным, а не сидеть на подсосе у тирана – это мешает ему бороться, он вынужден всегда переживать, не обрежут ли подсос и где он тогда будет харчеваться? Учитель вот, насколько мне известно, снимает без госфинансирования. Звягинцев тоже. Так к ним у «охранителей» претензии исключительно творческие, никто не может им обрезать подсос в силу отсутствия такового. Мне не нравятся их фильмы, но это хотя бы честная позиция, вызывающая уважение.

    Сердце просит не репрессий, а справедливости. Если за вами, действительно, миллионы, как говорит ваш «узник Азкабана», эти миллионы не дадут вам пропасть в неизвестности. А если вы, действительно, талантливы, то ваш талант вас прокормит. И не придется унизительно стоять в окошечко кассы Минкульта, который вам так ненавистен.

    Соглашайтесь, вам же лучше будет.

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