Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

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Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

Кризис из-за сильной закредитованности может прийти откуда угодно Андрей Махонин/ТАСС
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой «черный лебедь» может прилететь и в 2022 году. Но его родиной вряд ли станет Россия. Откуда же исходит угроза? Подробности...
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Чем грозит России ликвидация Молдавии

Президент Молдавии Санду готова сделать свою страну частью Румынии REUTERS/Bogdan Cristel
В Молдавии вновь заговорили о воссоединении – либо с Румынией, с которой не удалось слиться в начале 1990-х, либо с отколовшимся тогда же Приднестровьем. Причем примирение двух берегов Днестра предложил Тирасполь, а в Кишиневе больше уповают на вхождение в «Великую Румынию» как на залог попадания в ЕС. Но в этом случае Молдавия утратит самостоятельность и станет частью страны НАТО. Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли куда в более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Подробности...

У «новой этики» нет монополии на прогресс

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной. Подробности...
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«Мемориал» – пример перевернутой логики

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу. Подробности...
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Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

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Восстание индейцев в Чили

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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		29 декабря 2021, 11:56

    Во время большой пресс-конференции Владимир Путин сказал: «Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и всё. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории».

    Что имел в виду президент? В социальных сетях и телеграм-каналах возникли разные версии. Кажется маловероятным, что российский президент просто сказал дежурные слова, тем более по столь значимому политическому вопросу, как украино-донбасский. Сейчас в регионе очень напряженная ситуация, и Владимир Путин знает, что каждое его слово будут трактовать и искать смысл в его фразах. Возможно, он говорил о праве жителей решать судьбу региона, но в рамках Минских соглашений. Ведь неслучайно президент, отвечая на вопрос, упомянул этот документ, заметив, что Россия посредник в минском процессе, но ее хотят сделать стороной конфликта. В ходе пресс-конференции президент сказал, что Украина не выполняет Минские договоренности.

    И последние события только подтверждают слова Владимира Путина. Например, стал известен текст «Десяти шагов». Это план, при помощи которого Украина собиралась разблокировать Минский процесс. Именно так преподнесла этот факт пропаганда офиса президента Украины Зеленского. На самом деле план следовало назвать: «Как Зеленскому встретиться и поговорить с Путиным». Анализ документа показывает, что главная задача, которую ставят перед собой его составители, – телефонный разговор между президентами Украины и России, проведение встречи лидеров в нормандском формате и обмен пленными. А вопросы, которые действительно могут в теории придать импульс мирному процессу, такие, как особый статус для Донбасса, амнистия, децентрализация, указаны лишь в 10 пункте. Причем с оговоркой, что эти аспекты должны обсуждаться в Контактной группе.

    Очевидно, при помощи этих «10 шагов» ЗЕкоманда хотела поднять рейтинг своего лидера. Разговор по телефону с Путиным и встреча в рамках нормандского формата дала бы возможность украинской пропаганде преподнести Зеленского как лидера мирового масштаба, с мнением которого считаются президенты России и Франции, канцлер Германии. А обмен пленными – это Владимир Зеленский заботится о народе и старается добиться мира.

    Или другой пример. Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял о договоренности о соблюдении мер по прекращению огня от 20 июля 2020 года. Украинские СМИ раскрутили этот месседж как большой шаг Украины к миру. А Париж и Берлин приветствовали такое дело. На самом деле это были лишь пустые слова. ВСУ как обстреливали ЛДНР, так и продолжают обстреливать.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСC

    В свете этого важен еще один посыл Путина. Он сказал, что Зеленский ничего не может сделать, поскольку попал под влияние «нациков»: «Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, – «нациков», вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире». То есть, по сути, Путин сказал, что с Зеленским нет смысла разговаривать. Кроме того, президент отметил, что на Украине уничтожают политиков, которые хотят взаимодействовать с Россией.

    В общем, мне кажется, что Владимир Путин все же говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли куда в более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Все больше людей у нас в Донбассе говорят о том, что в 2022 году здесь может пройти референдум о присоединении ЛДНР к России. Ведь в классической теории права есть два способа, при помощи которых население может определять свою судьбу. Первый – выборы делегируют право принимать решения избранным представителям. А второй – референдум, когда люди сами отвечают на поставленные вопросы, таким образом определяя свою судьбу и судьбу своих детей. Сейчас это кажется малореальным, ведь ЛДНР даже не признаны Россией. Но украино-донбасский вопрос во многом геополитический. А отношения России с Западом сейчас такие, что может произойти все что угодно. Например, после того, как и если станет понятно, что Запад не отрегирует или неправильно отреагирует на предложения России по безопасности, в частности, о категорическом нерасширении НАТО.

    Также Владимир Путин сказал, что, возможно, Украина готовит новую военную операцию против Донбасса. А еще ранее на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу сообщил, что для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман «доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

    Сценарий может быть следующим. Украина устраивает некую провокацию, обвиняет во всем ЛДНР, и ВСУ начинают наступление на республики при полной дипломатической и информационной поддержке Запада. Армия России приходит на помощь Донбассу. ВСУ разгромлены. Запад обвиняет Россию в агрессии и вводит новые экономические санкции. Москва уже может не оглядываться на мнение Запада. Россия признает республики Донбасса. После чего в ЛДНР проходит референдум о присоединении республик к России. Учитывая, что именно этого желает большая часть людей, проживающих на донецкой и луганской земле, то они говорят «да» воссоединению с Россией. Донбасс повторяет путь Крыма. Вот это и будет истинным решением судьбы Донбасса его жителями.

    Насколько реален такой сценарий? Учитывая геополитическую ситуацию в мире и склонность к деструктивным действиям руководства Украины, вполне реальный.

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