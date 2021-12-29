Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин сказал: «Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и всё. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории».

Что имел в виду президент? В социальных сетях и телеграм-каналах возникли разные версии. Кажется маловероятным, что российский президент просто сказал дежурные слова, тем более по столь значимому политическому вопросу, как украино-донбасский. Сейчас в регионе очень напряженная ситуация, и Владимир Путин знает, что каждое его слово будут трактовать и искать смысл в его фразах. Возможно, он говорил о праве жителей решать судьбу региона, но в рамках Минских соглашений. Ведь неслучайно президент, отвечая на вопрос, упомянул этот документ, заметив, что Россия посредник в минском процессе, но ее хотят сделать стороной конфликта. В ходе пресс-конференции президент сказал, что Украина не выполняет Минские договоренности.

И последние события только подтверждают слова Владимира Путина. Например, стал известен текст «Десяти шагов». Это план, при помощи которого Украина собиралась разблокировать Минский процесс. Именно так преподнесла этот факт пропаганда офиса президента Украины Зеленского. На самом деле план следовало назвать: «Как Зеленскому встретиться и поговорить с Путиным». Анализ документа показывает, что главная задача, которую ставят перед собой его составители, – телефонный разговор между президентами Украины и России, проведение встречи лидеров в нормандском формате и обмен пленными. А вопросы, которые действительно могут в теории придать импульс мирному процессу, такие, как особый статус для Донбасса, амнистия, децентрализация, указаны лишь в 10 пункте. Причем с оговоркой, что эти аспекты должны обсуждаться в Контактной группе.

Очевидно, при помощи этих «10 шагов» ЗЕкоманда хотела поднять рейтинг своего лидера. Разговор по телефону с Путиным и встреча в рамках нормандского формата дала бы возможность украинской пропаганде преподнести Зеленского как лидера мирового масштаба, с мнением которого считаются президенты России и Франции, канцлер Германии. А обмен пленными – это Владимир Зеленский заботится о народе и старается добиться мира.

Или другой пример. Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял о договоренности о соблюдении мер по прекращению огня от 20 июля 2020 года. Украинские СМИ раскрутили этот месседж как большой шаг Украины к миру. А Париж и Берлин приветствовали такое дело. На самом деле это были лишь пустые слова. ВСУ как обстреливали ЛДНР, так и продолжают обстреливать.

В свете этого важен еще один посыл Путина. Он сказал, что Зеленский ничего не может сделать, поскольку попал под влияние «нациков»: «Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, – «нациков», вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире». То есть, по сути, Путин сказал, что с Зеленским нет смысла разговаривать. Кроме того, президент отметил, что на Украине уничтожают политиков, которые хотят взаимодействовать с Россией.

В общем, мне кажется, что Владимир Путин все же говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли куда в более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Все больше людей у нас в Донбассе говорят о том, что в 2022 году здесь может пройти референдум о присоединении ЛДНР к России. Ведь в классической теории права есть два способа, при помощи которых население может определять свою судьбу. Первый – выборы делегируют право принимать решения избранным представителям. А второй – референдум, когда люди сами отвечают на поставленные вопросы, таким образом определяя свою судьбу и судьбу своих детей. Сейчас это кажется малореальным, ведь ЛДНР даже не признаны Россией. Но украино-донбасский вопрос во многом геополитический. А отношения России с Западом сейчас такие, что может произойти все что угодно. Например, после того, как и если станет понятно, что Запад не отрегирует или неправильно отреагирует на предложения России по безопасности, в частности, о категорическом нерасширении НАТО.

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Также Владимир Путин сказал , что, возможно, Украина готовит новую военную операцию против Донбасса. А еще ранее на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу сообщил, что для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман «доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Сценарий может быть следующим. Украина устраивает некую провокацию, обвиняет во всем ЛДНР, и ВСУ начинают наступление на республики при полной дипломатической и информационной поддержке Запада. Армия России приходит на помощь Донбассу. ВСУ разгромлены. Запад обвиняет Россию в агрессии и вводит новые экономические санкции. Москва уже может не оглядываться на мнение Запада. Россия признает республики Донбасса. После чего в ЛДНР проходит референдум о присоединении республик к России. Учитывая, что именно этого желает большая часть людей, проживающих на донецкой и луганской земле, то они говорят «да» воссоединению с Россией. Донбасс повторяет путь Крыма. Вот это и будет истинным решением судьбы Донбасса его жителями.

Насколько реален такой сценарий? Учитывая геополитическую ситуацию в мире и склонность к деструктивным действиям руководства Украины, вполне реальный.