Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

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16 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2» Paul Hackett/Reuters
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса? Подробности...
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Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления instagram.com/grozny_inform
Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство. Подробности...
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«Спутник V» начал помогать россиянам в Европе

Зарубежные вакцины не так недоступны для россиян, как может показаться REUTERS/Dado Ruvic
Российская вакцина «Спутник V» фактически признана Европой – несмотря на то, что официально этого до сих пор не сделано. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из практики, которая прямо сейчас реализуется в ряде европейских стран. Особенно она помогает тем россиянам, которым важно регулярно посещать Европу. О чем идет речь?  Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если на Зеленского сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, он объявит референдум с вопросом, исполнять Украине свои обязательства или нет. Подробности...

Зачем Канада тренирует украинских нацистов

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сотрудничество канадских военных с «Азовом» не было ни случайностью, ни ошибкой – потому что натовские структуры раз за разом оказывают украинским нацистам организационную и политическую поддержку. Подробности...
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Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли. Подробности...
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Когда развалится Евросоюз

"Омикрон" побеждает вакцины

Что Украина должна России

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		16 декабря 2021, 12:16

    Президент Владимир Зеленский заявил о возможности провести на Украине референдум по вопросу Донбасса и Крыма. Но если плебисцит относительно судьбы Крыма никак не повлияет на положение полуострова, который является частью России, то ситуация с Донбассом намного сложней. Слова о референдуме Зеленский произнес после своего разговора с президентом США Джо Байденом. Беседе предшествовали видеоконференция американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также множество комментариев из Москвы и Вашингтона по поводу этих переговоров. Так стало окончательно понятно, что США не собираются воевать за Украину, даже если между ней и Россией начнется реальная война. Видимо, эту мысль безапелляционно донес до Зеленского Байден.

    Уже после переговоров с украинским лидером Байден заявил, что в случае войны Украины с Россией США отправят войска в страны НАТО, но не на Украину. Еще раньше о том, что гарантии НАТО не распространяются на Украину, сказал генсек этой организации Йенс Столтенберг. Подобные слова воспринимаются майданными политиками, как холодный душ.

    Начиная с 2014 года, руководители Украины утверждали, что весь мир с ними против России. Сначала майданные пропагандисты заявляли, что коллективный Запад даст Украине много денег, чтобы использовать ее как «витрину» для демонстрации преимущества дружбы с Западом. Они были уверены, что уровень жизни на Украине скоро станет выше, чем в России. Россияне это увидят и захотят устроить майдан у себя. Затем в 2015-2016 годах стало понятно, что Запад не собирается кормить Украину. Тогда сторонники киевского режима стали утверждать, что если между Россией и Украиной начнется война, то США и НАТО пришлют свои армию и флот и России придет конец. Правда, эти эксперты противоречили сами себе, так как они же утверждали, что Украина воюет с Россией в Донбассе.

    После слов Байдена и Столтенберга свидомые журналисты и блогеры в очередной раз сменили пластинку. Теперь они утверждают, что украинская армия и так достаточно сильна и сможет самостоятельно справиться с российской. Но данный тезис можно назвать актом самоуспокоения. Кроме этого, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов сказал, что  провокации со стороны властей Украины по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться. Для Зеленского и его команды слова Байдена, Столтенберга, Герасимова означают, что решить донбасский вопрос силовым путем не получится. Остается политический, тем более, что Байден в ходе переговоров с Зеленским обещал помощь в реализации Минских соглашений.

    Американское издание Associated Press утверждает, что Белый дом собирается давить на Киев, чтобы последний предоставил Донбассу некоторую автономию. Видимо, речь идет о реализации политической части минских договоренностей. Но по этому пути Зеленский так же идти не хочет. Уже после беседы с Байденом украинский лидер сообщил, что не собирается вступать в прямой диалог с представителями ЛДНР. А такие переговоры являются необходимым элементом для выполнения Минских соглашений.

    Фото: Александр Кравченко/ТАСС

    Однако любой прямой диалог Зеленского с руководителями республик и, тем более, предоставления жителям Донбасса прав, которые записаны в Минских соглашениях, превратят Зеленского в политический труп. Все оппоненты ЗЕкоманды обвинят президента в предательстве и работе на Кремль. Олигарх Ринат Ахметов, экс-президент Петр Порошенко, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не упустят шанс устроить травлю Зеленского. А экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вывести на улицы Киева подконтрольных ему неонацистов. При этом все будут обвинять именно Зеленского, а не США. Белый дом также устроит, если Зеленский сыграет роль «жертвенного ягненка», даже если он будет выполнять приказ американцев. Новое сближение президента с олигархом Игорем Коломойским американцам не нравится. И в целом кто-то должен ответить за глобальные проблемы на Украине, Зеленский лучший кандидат.

    Кроме этого, есть еще глубинный фактор. На протяжении всей истории постсоветской Украины Киев закручивал гайки регионам. Так, при президенте Леониде Кучме был ликвидирован институт губернаторов, а от крымской автономии осталось только название. И представители киевской элиты независимо от политических взглядов боятся, что особый статус для Донбасса станет примером для других регионов. Все области захотят расширения своих прав. Но в понимании киевских политиков основные финансовые потоки и власть должны быть сосредоточены в их руках, а не в регионах. В свете этого киевскому истеблишменту проще отказаться от Донбасса, чем рисковать своей властью над всей Украиной.

    Говоря о возможном плебисците, Зеленский сказал, что, вероятно, некая страна будет предлагать Украине какие-то условия. И тогда он спросит мнение народа. То есть для Зеленского референдум – как фол последней надежды в спорте. Если на него сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, ЗЕкоманда объявит референдум, на котором будет поставлен вопрос, исполнять Украине свои обязательства или нет. Учитывая, что практически все украинские СМИ занимают антидонбасскую позицию, и против ЛДНР ведется тотальная пропаганда, то можно предсказать, что люди на Украине выступят против Минских соглашений, что их окончательно и похоронит. И откроет ЛДНР путь в РФ.

    Другое дело, позволят ли западные кураторы привести ЗЕкоманде этот план в жизнь? Сомнительно. С одной стороны, американцам нужны Минские соглашения, чтобы заставлять европейцев продлевать санкции против России. С другой стороны, такой ход Зеленского станет демонстрацией слабости Белого дома – покажет, что Вашингтон не контролирует своих вассалов. А это ослабит позиции Белого дома в дальнейших политических переговорах как с Россией, так и со всеми остальными – например, с Китаем.

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