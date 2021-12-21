Несите новую элиту

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Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

«Инфляция и «омикрон» России гарантированы Владимир Трефилов/РИА Новости
Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики в новом году. Два из них эксперты оценивают как наиболее вероятные, третий – довольно непредсказуемый и опасный риск, а вот четвертый угрожает больше Европе, чем России, по крайней мере, в 2022 году. Что же именно может помешать российской экономике оставаться на коне второй год подряд? Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги. Подробности...
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Как начальник ГРУ защитил армию в 90-е

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
«Начальник Генштаба неожиданно предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардировщиков как от класса вооружения. В том числе – от Ту-160, Ту-95-МС». Подробности...
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Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Ухудшение отношений России и Германии

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Можегов

    Несите новую элиту

    Владимир Можегов
    публицист
    		21 декабря 2021, 11:52

    Получивший большой резонанс диалог президента Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова высветил главную, на мой взгляд, проблему не только отношений власти и культуры, но и состояния самой культуры.

    Напомню, что на недавней встрече Путина с членами СПЧ Сокуров высказал пожелание «отпустить тех, кто не хочет жить с Россией», в частности, республики Северного Кавказа, имеющие, по мнению режиссера, ярко выраженный «национальный характер».

    Предложение вызвало резкий ответ Путина, да и вообще прошло сильной рябью по поверхности нашего общественно-политического водоема. В общем, немного подгорело у всех. И в целом ситуация, конечно, выглядит абсурдно. Один из наших ведущих режиссеров, цвет культурной элиты призывает президента страны – глаза в глаза – инициировать ее развал. Я попробовал представить подобную сцену между русскими царями и, скажем, Белинским, Герценом, Тургеневым – и не смог. Да, власть наша стала гораздо, гораздо либеральней. А вот культурная элита, хм… Даже не знаю, как сказать.

    Сокуров, несомненно, большой художник. Его тетралогия власти с точки зрения художественной, опять же, шикарна, а «Фауст» – так и почти гениален. Но первые фильмы тетралогии («Молох» – Гитлер, «Телец» – Ленин, «Солнце» – Хирохито) вызывают, что называется, смешанные чувства. Если ты смотришь их на иностранном языке и не понимая контекста, тебя, несомненно, ждет встреча с искусством. Если же ты попытаешься смотреть их осмысленно – испытаешь шок. Национал-социалисты в художественном сознании Сокурова – клоуны, Ленин – даун, Хирохито – аутист. И что, вот эти люди в самом деле претендовали на мировое господство? Он это серьезно? Увы, Сокуров и правда претендует на большое всечеловеческое высказывание, что всегда подчеркивает. Но из какой, извините, палаты? И что тогда есть наш мир со всеми его политиками и художниками? Приют поэта Бездомного из романа Булгакова? Жаль, Сокуров не снял фильма с Черчиллем и Рузвельтом в качестве цирковых акробатов, я бы с удовольствием его посмотрел, даже со звуком.

    Большой талант вкупе с чудовищным инфантилизмом просто пугает. Особенно, если оказывается в высшей страте культурной элиты великой страны, от которой многое в мире зависит. Хорошо, давайте просто сравним состояние сознания нашей сегодняшней культурной элиты с геополитическим мышлением Пушкина, Тютчева. И вновь испытаем шок. Образы доктора Гарина и пациентов санатория из последнего романа Владимира Сорокина – отличный слепок того, что представляют сегодня отношения художник–власть и искусство–политика в сознании нашей культурной элиты.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    И все-таки у искусства, помимо овеществления авторских фантазий, во все времена есть и свои большие задачи: оно должно не только фиксировать жизнь, но и становиться в некотором смысле «больше, чем жизнь» (таковы Пушкин, Гоголь, Достоевский), по крайней мере, схватывать наличный хаос реальности, помогая найти в нем какие-то ориентиры (таковы Пелевин и Сорокин).

    Самолюбование художника в стиле «я так вижу» может работать на провинциальном полустанке, где проезжающий поезд – уже событие, но когда ты находишься на пересечение мировых силовых линий, ты должен писать «Сталкера» Тарковского, а не вести репортажи из палаты собственного чердака, выдавая их за эпопею «Возмездие».

    Собственно, и Сокуров, и Сорокин показывают нам, проецируя на большой экран, именно состояние собственных чердаков. У Сорокина, в силу причин нам неведомых, относящихся к таинственной сфере художественного гения, получается лучше. Может быть, просто он, в некоем духовном плане, находится ближе к той самой трансформаторной будке, и ему удается точнее улавливать и распознавать раздаваемое ей поле. К тому же он сторонится «тусовки» и смотрит на мир чуть издалека, как и положено художнику. Но именно тем он и ценен. Создавать же из собственных фантазий и массового бессознательного интеллигентских кухонь кинополотна, претендующие на осмысление мировой реальности и исторических катастроф – для начала, просто неумно. Вот почему то, что открывается во всем этом дурацком скандале, не просто печально, но и тревожно.

    Мир сегодня действительно переживает нечто поистине грандиозное. Мы находимся в финальной точке огромных явлений, процессов, разворачивающихся как минимум пятьсот последних лет, а скорее – двух или даже трех тысяч лет. На наших глазах рушится трехтысячелетний собор великой европейской культуры. Подобно близнецам-небоскребам, в прямом эфире падают ее вековечные башни:

    Что там за орды несутся
    По иссохшей безводной равнине
    Коей нет ни конца и ни краю
    Что за город там над горами
    Рассыпается в лиловом небе
    Падают башни
    Иерусалим Афины Александрия
    Вена Лондон
    Фантом

    – это Томас Элиот, который в далеком 1922-м в своей великой «Бесплодной земле» увидел нашу сегодняшнюю реальность. А наша, хм, культурная элита? Настоящая большая задача которой, ее цель и призвание – остановить этот идущий на нас поток, цунами хаоса и разрушения. Когда Гомер и Вергилий, Платон и Аристотель, Данте и Шекспир признаются неуместными и несовместимыми с мировым прогрессом, как это происходит на сегодняшнем Западе, что должна делать настоящая русская культурная элита? Вот что: она должна потребовать у власти несомненных гарантий сохранения большой национальной (и шире – всеевропейской, мировой) культуры, потребовать не просто сбережения, сохранения, но в конце концов – установления диктатуры культуры! То есть утверждения центрального места большой культуре – как единственному легитимному хранителю цивилизации – в общественно-политической жизни страны. И в этот грозный час все, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину?

    Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Годится ли наша культурная элита на что-то, кроме жалкого интеллигентского кухонного нытья (состояния, в котором, за редким исключением, она пребывает со времен Белинского)? И не пора ли нам уже честно сказать себе: эта культурная элита никуда не годится, несите новую.

    Есть, правда, вопрос: где ее взять.

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