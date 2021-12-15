Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

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15 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Хватит ли России электроэнергии на всех соседей

Зачем Казахстану российская электроэнергия Бугаев Владимир/ТАСС
Казахстан впервые за долгое время решил закупать электроэнергию у России. В этом году таких желающих стало много: экспорт отечественной электроэнергии удвоился. Покупать ее у России зачастую оказывается выгодней, чем включать собственную газовую станцию. Однако Казахстан в этом плане стоит особняком. Почему Нур-Султан обратился за помощью? Подробности...
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Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

Натовская Украина не даст спокойно жить соседней России Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Запад заявляет о самостоятельном праве Киева решать вопрос о стремлении Украины в НАТО. Дескать, прибалты вступили в «оборонительный» альянс, и ничего для России не изменилось. Дело в том, что Украина – не Прибалтика. Появление натовских войск под Харьковом не просто повысит уязвимость Кремля для американских ракет, но и ударит по всей экономике России. Почему Москва жестко сопротивляется попыткам втянуть украинцев в Североатлантический альянс? Подробности...
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России предложили новую глобальную миссию

Политологи и философы продолжают рассуждать, как должна измениться Россия в ближайшие годы Сергей Бобылев/ТАСС
В условиях пандемии и цифровизации России нужно объединить вокруг себя цивилизации и предложить им новый миропорядок, который не могут дать ни слабеющий Запад, ни морально устаревающий Восток. Такое мнение высказали члены Сретенского клуба, собравшиеся для обсуждения вариаций будущего России и ее национальной идеи. Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли. Подробности...

Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще любую пьесу с матом можно даже не читать. Потому что автор, использующий мат, а) безнадежно устарел, б) у него нет художественных средств в принципе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Международные саммиты нужны не только для селфи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство. Подробности...
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"Омикрон" побеждает вакцины

Что Украина должна России

Олимпиада в Китае расколола Запад

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		15 декабря 2021, 17:05

    Недавно состоялось подведение итогов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Официальный уровень мероприятия был зашкаливающе высок. Присутствовали чиновники самого высокого уровня: полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Все нашли время и возможность. Все приехали лично и выступали с речами. Все делали оммаж русской литературе.

    Я сидел в зале и думал о том, что это чертовски правильно. Всё российское государство – а значит, и все власти, министерства и чиновники – существует только благодаря русскому языку и русской литературе. Хорошо, когда чиновники понимают это. Или хотя бы старательно делают вид, что понимают. Мы здесь только из-за русского языка. А оплотом и защитой языка является его литература. Поэтому школьные учителя, писатели, поэты, библиотекари – вот настоящее министерство обороны нашей страны. Школы и библиотеки не менее важны, чем пусковые установки ракет, стратегическая авиация и атомные подводные лодки.

    Потому что очень важно, чем защищать Родину. Но не менее важно, чтобы было что защищать. Что мы защищаем своими ракетами и танками? Леса, поля и горы? Они проживут и без нас. Мы защищаем себя, свою культуру, свой язык и свой образ жизни. Конечно, жизнь человека является высшей ценностью. Но какая жизнь?

    Когда мы хотим сохранить свою жизнь, мы хотим сохранить именно свою жизнь, а не какую-то абстрактную биологическую жизнь. А своя жизнь – это оставаться самим собой. Сыном своих родителей, своего народа, своей земли. Чтить предков, жить своим умом, говорить на своем языке. Язык очень важен. Ради такой своей жизни, жизни как полноценной человеческой личности, человек может рисковать даже своей биологической жизнью. На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Заставить говорить, читать и писать на украинском языке, который, честно говоря, даже не сильно отличается от русского. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли.

    Не надо, чтобы люди погибали. Надо, чтобы язык был под защитой. Чтобы литература была под защитой. Чтобы культура была под защитой. Чтобы все это понимали, и чиновники тоже. Не по остаточному принципу. Не возьми, Боже, что мне не гоже. Нужны целенаправленные сознательные усилия по сохранению и развитию русской культуры. Везде, от Бреста (да) до Владивостока. От Архангельска до Баку (да). Российский Дальний Восток находится под экономическим и культурным давлением Юго-Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии. Но никакой «китаизации» населения не происходит. Не потому, что у нас мудрые чиновники и всемогущие министерства, и не потому, что у нас ошеломительно растущая экономика. Чиновники у нас не всегда мудры, власти порой беспомощны, а экономика по сравнению с Китаем развивается не бешеными темпами.

    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Угольные шахты в городе Артём под Владивостоком как стояли, залитые водой, так и стоят. И вряд ли мы сможем возобновить там добычу угля. Который, кстати, с удовольствием и за хорошую цену купил бы тот же Китай. Редкие фермеры пытаются возродить дальневосточное животноводство и растениеводство.

    А пока жители питаются в основном привозными продуктами. Да, рыбу хорошо ловят, и знаменитых крабов. Но если бы только на экономике и на администрировании основывалась российская власть на Дальнем Востоке, то, увы, мы бы потеряли регион.

    Слава Богу, есть русский язык. Есть русская литература. Русская культура. Российская и русская идентичность. Наш последний и главный бастион. Дальневосточники – не обычные россияне. Очень даже особенные. И эту свою особенность они сознают. Но всё же и они русские. По культуре, литературе, речи. Так же любят Чехова. Который, кстати, написал жуткий «Остров Сахалин» и стал одним из основателей «дальневосточного текста». Читают Толстого, Бунина, Достоевского. Знают и любят современную литературу. Сергей Лукьяненко и Андрей Геласимов, Леонид Юзефович и Дмитрий Быков, такие разные, находят своих читателей на Дальнем Востоке. А мы здесь, на «Ближнем Западе», читаем и Владимира Арсеньева, и Василия Авченко.

    Читаем пока мало и плохо. Интерес к языку, к литературе падает. Как говорится, «рыночек порешал». Рыночек порешал так, что людям стали интереснее сериалы (не всегда хорошего качества), социальные сети и прочие наркотики. Потому нужно участие государства. Да, вмешательство государства. У нас по-другому никак не получается. Важно, чтобы чиновники помогали культуре и своим примером показывали, что это – важно. Это не второй сорт. Не пятый приоритет. Пусть приходят на литературные мероприятия, кланяются портретам великих мастеров и даже выражают уважение живущим.

    Потому что мы все живем их милостью. Тех, кто создал русский язык, учредил русскую культуру и литературу. И пусть благодарят энтузиастов, подвижников, таких как куратор премии Вячеслав Коновалов. Кто придумал и эту премию, и фестиваль дальневосточной литературы ЛИТР, и всю свою жизнь посвящает Дальнему Востоку и русской культуре.

    Не везде пока получается так интегрировать усилия властей и энтузиастов. Но на Дальнем Востоке получилось. Так, что хочется даже на время отложить свой инструментарий критичности и пессимизма и просто порадоваться. Почему не порадоваться, когда хорошо?

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