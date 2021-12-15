Учителя и библиотекари – вот настоящее Минобороны нашей страны

Недавно состоялось подведение итогов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Официальный уровень мероприятия был зашкаливающе высок. Присутствовали чиновники самого высокого уровня: полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Все нашли время и возможность. Все приехали лично и выступали с речами. Все делали оммаж русской литературе.

Я сидел в зале и думал о том, что это чертовски правильно. Всё российское государство – а значит, и все власти, министерства и чиновники – существует только благодаря русскому языку и русской литературе. Хорошо, когда чиновники понимают это. Или хотя бы старательно делают вид, что понимают. Мы здесь только из-за русского языка. А оплотом и защитой языка является его литература. Поэтому школьные учителя, писатели, поэты, библиотекари – вот настоящее министерство обороны нашей страны. Школы и библиотеки не менее важны, чем пусковые установки ракет, стратегическая авиация и атомные подводные лодки.

Потому что очень важно, чем защищать Родину. Но не менее важно, чтобы было что защищать. Что мы защищаем своими ракетами и танками? Леса, поля и горы? Они проживут и без нас. Мы защищаем себя, свою культуру, свой язык и свой образ жизни. Конечно, жизнь человека является высшей ценностью. Но какая жизнь?

Когда мы хотим сохранить свою жизнь, мы хотим сохранить именно свою жизнь, а не какую-то абстрактную биологическую жизнь. А своя жизнь – это оставаться самим собой. Сыном своих родителей, своего народа, своей земли. Чтить предков, жить своим умом, говорить на своем языке. Язык очень важен. Ради такой своей жизни, жизни как полноценной человеческой личности, человек может рисковать даже своей биологической жизнью. На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Заставить говорить, читать и писать на украинском языке, который, честно говоря, даже не сильно отличается от русского. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли.

Не надо, чтобы люди погибали. Надо, чтобы язык был под защитой. Чтобы литература была под защитой. Чтобы культура была под защитой. Чтобы все это понимали, и чиновники тоже. Не по остаточному принципу. Не возьми, Боже, что мне не гоже. Нужны целенаправленные сознательные усилия по сохранению и развитию русской культуры. Везде, от Бреста (да) до Владивостока. От Архангельска до Баку (да). Российский Дальний Восток находится под экономическим и культурным давлением Юго-Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии. Но никакой «китаизации» населения не происходит. Не потому, что у нас мудрые чиновники и всемогущие министерства, и не потому, что у нас ошеломительно растущая экономика. Чиновники у нас не всегда мудры, власти порой беспомощны, а экономика по сравнению с Китаем развивается не бешеными темпами.

Угольные шахты в городе Артём под Владивостоком как стояли, залитые водой, так и стоят. И вряд ли мы сможем возобновить там добычу угля. Который, кстати, с удовольствием и за хорошую цену купил бы тот же Китай. Редкие фермеры пытаются возродить дальневосточное животноводство и растениеводство.

А пока жители питаются в основном привозными продуктами. Да, рыбу хорошо ловят, и знаменитых крабов. Но если бы только на экономике и на администрировании основывалась российская власть на Дальнем Востоке, то, увы, мы бы потеряли регион.

Слава Богу, есть русский язык. Есть русская литература. Русская культура. Российская и русская идентичность. Наш последний и главный бастион. Дальневосточники – не обычные россияне. Очень даже особенные. И эту свою особенность они сознают. Но всё же и они русские. По культуре, литературе, речи. Так же любят Чехова. Который, кстати, написал жуткий «Остров Сахалин» и стал одним из основателей «дальневосточного текста». Читают Толстого, Бунина, Достоевского. Знают и любят современную литературу. Сергей Лукьяненко и Андрей Геласимов, Леонид Юзефович и Дмитрий Быков, такие разные, находят своих читателей на Дальнем Востоке. А мы здесь, на «Ближнем Западе», читаем и Владимира Арсеньева, и Василия Авченко.

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Читаем пока мало и плохо. Интерес к языку, к литературе падает. Как говорится, «рыночек порешал». Рыночек порешал так, что людям стали интереснее сериалы (не всегда хорошего качества), социальные сети и прочие наркотики. Потому нужно участие государства. Да, вмешательство государства. У нас по-другому никак не получается. Важно, чтобы чиновники помогали культуре и своим примером показывали, что это – важно. Это не второй сорт. Не пятый приоритет. Пусть приходят на литературные мероприятия, кланяются портретам великих мастеров и даже выражают уважение живущим.

Потому что мы все живем их милостью. Тех, кто создал русский язык, учредил русскую культуру и литературу. И пусть благодарят энтузиастов, подвижников, таких как куратор премии Вячеслав Коновалов. Кто придумал и эту премию, и фестиваль дальневосточной литературы ЛИТР, и всю свою жизнь посвящает Дальнему Востоку и русской культуре.

Не везде пока получается так интегрировать усилия властей и энтузиастов. Но на Дальнем Востоке получилось. Так, что хочется даже на время отложить свой инструментарий критичности и пессимизма и просто порадоваться. Почему не порадоваться, когда хорошо?