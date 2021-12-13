Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

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13 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

Более полутора сотен пассажиров были в опасности из-за маневров неопознанного самолета Павел Бедняков/РИА Новости
В воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря, однако получила ответ Пентагона в духе «пустяки, дело-то житейское». Как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Белорусские калийные удобрения вызвали в Литве политический кризис Karolis Kavolelis/Reuters
Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на самоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик, которого также поразило взрывом. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой суицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...

Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться, и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...

Чему должна научить Нанкинская резня

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны. Подробности...
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Олимпиада в Китае расколола Запад

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		13 декабря 2021, 18:01

    Накануне тридцатой годовщины распада СССР ВЦИОМ провел социологический опрос, который выяснил, что современная Россия питает к погибшему государству самые теплые чувства.

    Для пятой части (21%) наших сограждан Советский Союз ассоциируется с верой в светлое будущее, уверенностью в завтрашнем дне, стабильностью и спокойствием. У 13% он вызывает положительные эмоции, приятные воспоминания и ностальгию. Для 11% там остались детство, юность и молодость – не обязательно собственные, но и мам-пап, бабушек-дедушек.

    Правда, конкретные детали той, все более далекой, эпохи в общественной памяти во многом уже стерлись. Только 6% респондентов смогли правильно перечислить все пятнадцать советских республик, зато 27% опрошенных не смогли назвать ни одной. Более того, почти пятая часть (18%) вообще не смогла верно расшифровать аббревиатуру «СССР».

    С прочими нюансами советской жизни дело обстоит еще хуже – воспоминания о том времени быстро уходят. Люди называли хорошее бесплатное образование (8%) и бесплатную доступную медицину (3%), счастливую жизнь (8%) и доброжелательных людей (5%), безопасность и социальную справедливость (по 4%).

    Идейно-политическая составляющая ушедшей эпохи также не оставила глубокого следа и не вызывает особого эмоционального отклика у людей. Совокупное упоминание советских руководителей и просто «другой власти» составило 8% выборки. Чуть меньше – 7% – вспомнили СССР как великую державу. Про пионерскую организацию и комсомол, про государственные символы и праздники – и того меньше. Да что там говорить: слово «коммунизм» в отношении первого государства победившей коммунистической идеологии применили всего 2% респондентов.

    Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

    Кроме того, опрос выявил прямо-таки поразительный на первый взгляд факт: в перечне ассоциаций, которые возникают у людей в отношении Советского Союза, практически нет негативных. По существу, таковых в ответах оказалось три пункта. 5% опрошенных вспомнили про дефицит, очереди и талоны, 4% в целом мрачно отозвались о той эпохе, заявив, что тогда вовсе ничего хорошего не было – и наконец, один процент (хотя, наверное, правильнее будет написать ОДИН ПРОЦЕНТ!) респондентов упомянули ГУЛАГ, репрессии и расстрелы.

    Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. И вот выяснилось, что все их усилия не дали вообще никакого результата. Итог особенно впечатляет, учитывая искренность, талант и профессионализм многих людей, вкладывавшихся в борьбу с ненавистным Союзом. А эффект оказался нулевой – Россия как будто и вовсе не заметила их многолетних стараний.

    Впрочем, их яростным противникам из противоположного лагеря борцов за возрождение СССР радоваться тоже нечему – именно об этом свидетельствуют упомянутые цифры социологов. Россия испытывает к своему советскому прошлому теплые чувства: теплые – как бабушкины блинчики на завтрак, как вода в Черном море во время июльской смены в пионерлагере, как компот в школьной столовой, как связанный мамой по самой модной выкройке из журнала «Вязание» свитер.

    За три прошедших десятилетия Советский Союз для российского общества подернулся дымкой романтической ностальгии, подобной той, что окутывает воспоминания о детстве и юности большинства из нас – светлое и теплое время, ушедшее безвозвратно. На рациональном уровне, наверное, любой человек помнит и понимает, что были там трудности, несправедливости и проблемы, но теперь это уже все и неважно. Прошлое остается в прошлом – и в самом главное и важном оно ассоциируется с хорошим.

    При этом есть подозрение, что, если провести сейчас опрос о восприятии нашим обществом дореволюционной России, результаты будут похожими. И не важно, что живых свидетелей той эпохи уже вовсе не осталось (в конце концов, уже сейчас значительная часть наших сограждан родилась после 1991 года и судит о советской эпохе через вторые-третьи руки).

    Так что, весьма вероятно, и Российская империя в представлениях наших граждан окажется окутана романтическо-ностальгическим флером, где сменяют друг друга в калейдоскопе ассоциаций грандиозная культура, великая держава и столь часто высмеиваемый остряками «хруст французской булки». А про крепостничество вспомнит тот же один процент из выборки.

    Но это вовсе не значит, что люди рвутся вернуть Романовых на царство – как и генсека КПСС в Кремль. Это значит совсем другое. Что российское общество ценит, уважает и любит свою страну и ее историю. Что наше общество принимает свое прошлое во всей его сложности и противоречивости – но оставило его позади. Что оно на практике применяет известную мудрость, не советующую стрелять в прошлое из пистолета, чтобы не получить обратный выстрел из пушки. Что все громкие скандалы, пытающиеся растравливать старые раны и оставшиеся за спиной расколы – всего лишь грязная пена, периодически появляющаяся на поверхности общественно-политической жизни страны.

    Хорошо бы еще все это осознали и последовали тем же путем те силы, что упорно пытаются через подобные скандалы реализовать свои политические амбиции.

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