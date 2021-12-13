Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Накануне тридцатой годовщины распада СССР ВЦИОМ провел социологический опрос, который выяснил, что современная Россия питает к погибшему государству самые теплые чувства.

Для пятой части (21%) наших сограждан Советский Союз ассоциируется с верой в светлое будущее, уверенностью в завтрашнем дне, стабильностью и спокойствием. У 13% он вызывает положительные эмоции, приятные воспоминания и ностальгию. Для 11% там остались детство, юность и молодость – не обязательно собственные, но и мам-пап, бабушек-дедушек.

Правда, конкретные детали той, все более далекой, эпохи в общественной памяти во многом уже стерлись. Только 6% респондентов смогли правильно перечислить все пятнадцать советских республик, зато 27% опрошенных не смогли назвать ни одной. Более того, почти пятая часть (18%) вообще не смогла верно расшифровать аббревиатуру «СССР».

С прочими нюансами советской жизни дело обстоит еще хуже – воспоминания о том времени быстро уходят. Люди называли хорошее бесплатное образование (8%) и бесплатную доступную медицину (3%), счастливую жизнь (8%) и доброжелательных людей (5%), безопасность и социальную справедливость (по 4%).

Идейно-политическая составляющая ушедшей эпохи также не оставила глубокого следа и не вызывает особого эмоционального отклика у людей. Совокупное упоминание советских руководителей и просто «другой власти» составило 8% выборки. Чуть меньше – 7% – вспомнили СССР как великую державу. Про пионерскую организацию и комсомол, про государственные символы и праздники – и того меньше. Да что там говорить: слово «коммунизм» в отношении первого государства победившей коммунистической идеологии применили всего 2% респондентов.

Кроме того, опрос выявил прямо-таки поразительный на первый взгляд факт: в перечне ассоциаций, которые возникают у людей в отношении Советского Союза, практически нет негативных. По существу, таковых в ответах оказалось три пункта. 5% опрошенных вспомнили про дефицит, очереди и талоны, 4% в целом мрачно отозвались о той эпохе, заявив, что тогда вовсе ничего хорошего не было – и наконец, один процент (хотя, наверное, правильнее будет написать ОДИН ПРОЦЕНТ!) респондентов упомянули ГУЛАГ, репрессии и расстрелы.

Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. И вот выяснилось, что все их усилия не дали вообще никакого результата. Итог особенно впечатляет, учитывая искренность, талант и профессионализм многих людей, вкладывавшихся в борьбу с ненавистным Союзом. А эффект оказался нулевой – Россия как будто и вовсе не заметила их многолетних стараний.

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Впрочем, их яростным противникам из противоположного лагеря борцов за возрождение СССР радоваться тоже нечему – именно об этом свидетельствуют упомянутые цифры социологов. Россия испытывает к своему советскому прошлому теплые чувства: теплые – как бабушкины блинчики на завтрак, как вода в Черном море во время июльской смены в пионерлагере, как компот в школьной столовой, как связанный мамой по самой модной выкройке из журнала «Вязание» свитер.

За три прошедших десятилетия Советский Союз для российского общества подернулся дымкой романтической ностальгии, подобной той, что окутывает воспоминания о детстве и юности большинства из нас – светлое и теплое время, ушедшее безвозвратно. На рациональном уровне, наверное, любой человек помнит и понимает, что были там трудности, несправедливости и проблемы, но теперь это уже все и неважно. Прошлое остается в прошлом – и в самом главное и важном оно ассоциируется с хорошим.

При этом есть подозрение, что, если провести сейчас опрос о восприятии нашим обществом дореволюционной России, результаты будут похожими. И не важно, что живых свидетелей той эпохи уже вовсе не осталось (в конце концов, уже сейчас значительная часть наших сограждан родилась после 1991 года и судит о советской эпохе через вторые-третьи руки).

Так что, весьма вероятно, и Российская империя в представлениях наших граждан окажется окутана романтическо-ностальгическим флером, где сменяют друг друга в калейдоскопе ассоциаций грандиозная культура, великая держава и столь часто высмеиваемый остряками «хруст французской булки». А про крепостничество вспомнит тот же один процент из выборки.

Но это вовсе не значит, что люди рвутся вернуть Романовых на царство – как и генсека КПСС в Кремль. Это значит совсем другое. Что российское общество ценит, уважает и любит свою страну и ее историю. Что наше общество принимает свое прошлое во всей его сложности и противоречивости – но оставило его позади. Что оно на практике применяет известную мудрость, не советующую стрелять в прошлое из пистолета, чтобы не получить обратный выстрел из пушки. Что все громкие скандалы, пытающиеся растравливать старые раны и оставшиеся за спиной расколы – всего лишь грязная пена, периодически появляющаяся на поверхности общественно-политической жизни страны.

Хорошо бы еще все это осознали и последовали тем же путем те силы, что упорно пытаются через подобные скандалы реализовать свои политические амбиции.