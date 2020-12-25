СНГ перестало быть постсоветским

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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

Карл Дениц был выдающимся мастером подводной войны общественное достояние
24 декабря исполнилось 40 лет со дня смерти гроссадмирала Карла Деница, командовавшего ВМС Германии во время Второй мировой. Все знают, что Дениц был преемником Гитлера на посту главы нацистского государства и был осужден в Нюрнберге как военный преступник. Однако уже после войны СССР использовал наследие адмирала Деница для усиления своего подводного флота. Как именно это произошло? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на Западе, Юге и Востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...

Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

Обсуждение: 21 комментарий
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Тимофей Бордачёв

    СНГ перестало быть постсоветским

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		25 декабря 2020, 09:22

    На этой неделе исполняется 29 лет, как над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен флаг СССР. Дата не круглая: по-настоящему юбилей – 30 лет – мы будем отмечать и комментировать через год. Словно предваряя это событие, президент Белоруссии Александр Лукашенко как будто в шутку предложил на прошедшем только что саммите СНГ собраться через год в Беловежской пуще. Есть, однако, причины думать, что именно 2020 год стал в истории так называемого постсоветского пространства наиболее важным за все время его существования.

    Отдельные события и их последствия были настолько масштабными, что сейчас мы просто не можем знать, как и в каком формате это пространство встретит в 2021 годовщину сговора трех славянских республик в резиденции Вискули. Наиболее важный вопрос – сохранится ли оно в качестве единого сообщества безопасности и экономического развития? И если да, то в какой форме это будет происходить? Здесь центральную роль играет Россия. Она единственная располагает военными возможностями для того, чтобы обеспечить поддержку направленным на решение задач развития усилиям национальных правительств.

    Бурные события в Белоруссии, Киргизии и Закавказье – это уже не единичный кризис в одной из стран постсоветского пространств, которых мы за эти почти три десятилетия видели немало. История новых независимых государств знает уже огромное количество внутренних трансформаций и внешнеполитических зигзагов. То, что происходило на Западе, Юге и Востоке сообщества в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому.

    Наконец поставлена точка в самом главном из межнациональных конфликтов, разрушавших СССР с конца 1980-х годов – Нагорно-Карабахском. Сейчас ситуация там близка к постоянному статусу 1987 года – каждая из двух республик контролирует только свои международно-признанные территории, а Карабах находится под управлением российских миротворцев. Это, кстати, первая миротворческая операция, которую в пределах своего периметра Россия инициировала сама, а не получила «в наследство» от распадавшегося СССР. Из Закавказья устранены ненужные посредники – США и Франция, входившие вместе с Россией в руководство так называемой Минской группы ОБСЕ. И одновременно гораздо лучше учитываются интересы Турции – страны, с которой Азербайджан и Россия имеют крепкие связи, ставшей благодаря событиям осени 2020 года фактически частью постсоветского пространства. Глубоко символично, что карабахский конфликт закончился в своем прежнем виде именно сейчас, когда рушится весь международный порядок, основанный на безответственном вмешательстве Запада в дела остального человечества.

    Белоруссия впервые столкнулась с вероятность враждебного поглощения со стороны Запада. Уставшее от архаичной политики своего правительства население вышло на улицы в значительных количествах и только решительное поведение России смогло не допустить повторения украинского сценария 2014 года. Конституционные реформы в Белоруссии должны будут дать новый импульс развитию страны и убрать угрозу извне. Эти реформы – дело белорусского правительства, присоединять страну к России и решать все за нее никто, похоже, не собирается. Белоруссия и Армения – это, в принципе, последние из стран СНГ, которые проходят путь собственного политического взросления.

    Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

    В Бишкеке произошла очередная смена власти, результатом которой может уже через несколько недель стать переход от парламентской модели правления к более управляемой президентской. Это станет завершением переходного периода, затянувшегося почти на три десятилетия. Новый политический порядок позволит сделать Киргизию более стабильным участником международного сотрудничества.

    На этом фоне своей видимой уверенностью выделялся Казахстан, где в середине января пройдут относительно свободные выборы в парламент. Однако и там, судя по эмоциональной реакции на некоторые комментарии в российских СМИ, внутренняя ситуация далека от полной стабильности. Стране, по мнению авторитетных экспертов, пока сложно найти свое место в стремительно меняющемся международном контексте. Как и Россия, Казахстан пока опирается на экспорт энергоресурсов, а новые направления экономического роста еще не до конца освоены. Но Россия помимо нефти и газа располагает значительным по меркам своего окружения населением, мощными вооруженными силами и постоянно стремящимся к диверсификации экспортом, который идет через свои собственные порты и трубопроводы.

    Сейчас Россия совершенно не зависит от своих соседей экономически. Большинство связей, созданных в эпоху СССР, ушли в прошлое, на их месте либо возникли новые, либо появились альтернативные решения. Москва, кажется, потеряла вкус к созданию вокруг себя сообщества безопасности, за которое она несла бы особую ответственность. Впервые это ярко проявилось в 2014 году, когда возвращение Крыма по воле его жителей стало решением конкретной проблемы безопасности, а не началом нового этапа в судьбе народа Украины. За небольшими исключениями Москва словно поверила в то, что ее соседи сами могут отвечать за свое будущее и подпорка им больше не нужна.   

    Это, конечно, не означает, что к юбилею возникновения постсоветского пространства получится полностью устраниться от его дел. На юге для России проблемой остается то, что Китай за последние 7 лет не создал убедительных примеров своего участия в экономическом развитии стран Центральной Азии. Свежие решения китайского руководства о большей ориентации на внутренний рынок не вселяют оптимизм во внешнеэкономических партнеров Поднебесной. Ориентация Узбекистана на континентальное сотрудничество – наиболее яркий пример того, что на бумаге остались обещания Пекина создать в регионе новую экономическую реальность, а Вашингтона – открыть странам Центральной Азии дорогу к морским торговым путям через Афганистан.

    При этом сама Россия уже окончательно рассталась с идеей и соблазном решать проблемы соседей за собственный счет. Они уже все достаточно взрослые независимые государства и должны нести ответственность за свое поведение, как в области безопасности, так и в экономике. Это не означает, что без внимания останутся ситуации потенциально угрожающего характера. Брать на себя основной груз решения проблем необходимо самим соседям. Как это сделал в 2020 году Азербайджан, явно заслуживший признание со стороны России. Но делать это нужно так, чтобы не создавать для России новых проблем, поэтому привлечение враждебных сейчас Москве стран Запада является неприемлемым и угрожающим.   

    Самый важный для России вопрос – это судьба тех жителей новых независимых государств, которые считают русский своим родным, и отношение к ним. Сложность в том, что 29 лет – это уже достаточно для того, чтобы жизнь в новых национальных государствах стала выбором, а не неизбежностью, с которой невозможно смириться. Поскольку сама Россия в 1990-е годы лежала в руинах, она не могла реализовать такие масштабные программы возвращения на родину, как, например, Франция после войны в Алжире. Да и количество потенциальных сограждан было намного более значительным – миллионы.

    До середины 2000-х годов экономическая ситуация и элементарная безопасность жизни в России были не такими, чтобы говорящие на русском языке люди из стран СНГ и Балтии рвались домой. А когда с деньгами здесь стало получше и программы поддержки репатриантов появились, большинство уже успело привыкнуть к жизни в новых условиях. Сейчас абсолютное большинство тех, для кого в соседних государствах русский является родным языком, стали их вполне лояльными гражданами. Очевидно, что программы поддержки изучения русского языка и культуры должны быть направлены не только на тех, кто к этой культуре принадлежит по рождению, а для всех граждан новых независимых государств.

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    Новое, гораздо более независимое поведение России, вынужденное взросление ее соседей и крайне хаотичное международное окружение – такова международная политика на постсоветском пространстве за год до знаковой даты. Сейчас эта политика гораздо более понятна с точки зрения интересов и возможностей основных участников, чем год назад. Пространство СНГ перестало быть постсоветским. Это не означает завершения его определенной целостности, просто теперь для нее появился новый фундамент.  


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