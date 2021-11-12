За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

На фоне приближающихся президентских выборов политическая борьба во Франции все больше становится похожей на реальные боевые действия.

Набирающий электоральные очки Эрик Земмур стал основной мишенью для атак крайних левых. Поездка Земмура по Бретани оказалась сорванной. В Нанте, где он намеревался организовать митинг под предлогом продажи его очередной книги, сотни активистов Национальной конфедерации труда, французской компартии, «желтых жилетов» и анархистов атаковали концертный зал «Зенит», в котором была намечена встреча Земмура с его сторонниками. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, но земмуровское мероприятие было сорвано. В Ренне ему вообще не предоставили помещение. Манифестация крайних левых против Земмура состоялась и в Сен-Мало.

В Нанте по всему городу были расклеены плакаты с изображением Земмура с мишенью на лбу. Адвокат Земмура Оливье Пардо обратился к генеральному прокурору республики с просьбой начать расследование по поводу также имевших место призывов к убийству своего клиента.

Движение «Нант восставший» обвиняет Земмура в расизме, фашизме, женоненавистничестве и разжигании ненависти. Против «французского Трампа» также выступили свыше 150 провластных журналистов, которые, по их словам, уважают демократические ценности. В открытом письме они призвали устроить информационную блокаду «человеку, который разжигает расовую ненависть, фашизм, ЛГБТ-фобию и женоненавистничество».

Журналистская братия во Франции довольно убого копирует своих заокеанских коллег, которые четыре года подряд блокировали в медиапространстве президента Трампа. В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно, если вообще возможно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только более чем серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка.

Еще недавно близкий друг Земмура, ранее поддерживавший Марин Ле Пен, гендиректор журнала «Le Nouveau Conservateur» Поль-Мари Куто на вопрос об источниках финансирования Земмура отшучивался: «Не хочу вдаваться в подробности, но будьте уверены – деньги есть!». На днях эти «подробности» стали известны – буквально все французские СМИ сообщили, что Земмура финансируют Ротшильды и американский финансовый монстр JP Morgan.

Ключевой человек в финансовой команде Земмура – Жюльен Мадар, основатель и управляющий директор компании Checkmyguest, специализирующейся на управлении рынком недвижимости, бывший инвестиционный банкир у Ротшильдов. Еще один финансист Земмура – Джонатан Надлер, инвестиционно-банковский аналитик в JP Morgan и так же, как и Мадар, выходец из структур Ротшильдов.

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Жюльен Мадар отвечает за операционную часть предвыборной кампании Земмура, а Надлер занимается его экономической программой. Оба финансиста предпочитают держаться в тени, выставляя на передний план таких ультраконсервативных друзей Земмура, как известный предприниматель Шарль Гав, который заявил, что предоставит Земмуру 300 тысяч евро, если тот выставит свою кандидатуру на президентских выборах. Политическую кампанию Земмура обеспечивают опытные политтехнологи. Ближайший советник Земмура – 28-летняя красавица Сара Кнафо, чья сефардская семья жила в свое время по соседству с семьей Земмура в алжирской берберской деревеньке.

Получив блестящее образование в национальной кузнице управленческих кадров, Ecole Nationale d'Administration (ENA), Сара с места в карьер влилась в ряды французских правых, основав студенческую ассоциацию «Критика европейского разума» (CRE), отстаивающую национальный суверенитет и евроскептицизм. Благодаря этому она завязала знакомство с такими политиками, как Юбером Ведрин, Жан-Пьеро Шевенман, Режи Дебре, Ален Финкелькраут и Мари-Франс Гаро.

В 2015 году Сара Кнафо поддерживала «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а в 2019 году она стала одним из организаторов «Конвенции правых», хедлайнерами которой стали Марион Марешаль и Эрик Земмур. Именно Сара Кнафо уговорила Земмура пойти в политику. Недавно Сара организовала в своей квартире в Латинском квартале Парижа встречу Земмура и лидера правоголлистской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньяна, убедив этого влиятельного политика поддержать кандидатуру Земмура на президентских выборах. После этой встречи парижский бомонд стал всерьез воспринимать Земмура, как возможного конкурента Эмманюэля Макрона. «Эрика Земмура обожают французские ультраправые и влиятельные католические круги», – пишет L'Express.

Новым пресс-секретарем Земмура стала еще одна красотка, Изабель Мюллер, представитель ватиканской прелатуры Opus Dei во Франции, бывший пресс-секретарь маркиза Филиппа де Вилье (также связанного с Opus Dei), брата кумира французских правых, генерала Пьера де Вилье. Изабель Мюллер связана с сетью католиков-традиционалистов, входящих в агентурный ареал Филиппа де Вилье. В начале 2021 года де Вилье сделал Земмуру предложение выставить свою кандидатуру на президентских выборах, от которого тот не смог отказаться. В информационном поле Земмура поддерживает и продвигает на своем телеканале CNews миллиардер Венсан Боллоре.

Складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация. Земмура финансируют питомцы «гнезда» Ротшильдов, выставляя его как потенциального победителя действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. Но ведь и Макрон когда-то подвизался в банках Ротшильдов, которые и подсадили его в Елисейский дворец.

«Будучи представителем левых французских социалистов, Макрон – ни что иное, как кукла в руках финансистов. Сегодня те же самые закулисные манипуляторы делает ставку на Эрика Земмура и его экстремистские речи, из-за чего Марин Ле Пен выглядит как левый гуманист! На самом деле они повсюду, они стоят за всеми кандидатами французского политического спектра», – пишет Le Libre Penseur.

Тем не менее, успех Земмура на предстоящих весной президентских выборах отнюдь не гарантирован. «Более половины поклонников лидера «зеленых» Янника Жадо и мэра Парижа, социалистки Анн Идальго, готовы уже в первом туре поддержать действующего президента Эммануэля Макрона, чтобы не дать преимущества крайним правым кандидатам», – пишет Le Figaro со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом Жана Жореса. По мнению экспертов, этот выбор основан на понимании того, что «при нынешнем положении вещей левые не смогут участвовать во втором туре президентских выборов».

Однако против Земмура невозможно сформировать так называемый Республиканский фронт, когда Макрон забирает себе голоса левых и правых, центристов и «зеленых». Макрону удалось это сделать в борьбе с осторожной Марин Ле Пен, но этот трюк не сработает против Земмура, который предельно ясно выражает взгляды консервативно настроенных французов, которые дорожат традиционными ценностями Франции.

Проведенный компанией Harris Interactive по инициативе Земмура социологический опрос показал, что 61% французов считают, что в не столь отдаленном будущем их могут вытеснить представители нетипичных для Европы народов, в первую очередь, выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Это тревожит не только сторонников правых партий, но и тех, кто симпатизирует правящей партии «Республика на марше» (52%) и социалистам (44%).

В такой ситуации против Земмура могут быть пущены в ход самые грязные политические приемы, что окончательно превратит политический ландшафт некогда прекрасной Франции в поле жестокого боя.