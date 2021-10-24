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Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

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    Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		24 октября 2021, 12:00

    Мне очень не нравится роль медиа и псевдо-медиа в лице всякой блогерской гопоты, когда в школах происходит стрельба. Вот эти все упоительные термины типа «колумбайн», «шутинг» и т.д., пришедшие к нам прямо из Америки, обязательное подчеркивание – как преступник был одет, вспоминают обязательно «Матрицу» и вообще делают всё, чтобы придать преступлению романтический флёр и смысл. Это само по себе, если честно, преступление, потому что: а) ведет к возникновению copycat – подражателей и б) полностью уводит внимание читателей и общества от решения реальных проблем. И поэтому каждый раз возникают совершенно дикие нарративы, искажающие дискуссию.

    Если проще – опять после того, как шестиклассник принес в школу ружье и выстрелил в потолок (слава Богу, директор школы отобрала у него ствол и никто не пострадал) возникли ни в чем не понимающие персонажи, которые начали предлагать: «а давайте вообще запретим гражданское оружие». Это, прежде всего – нападки на закон об оружии, который действует на территории РФ. Для этого используется, например, тот факт, что отец пермского стрелка получил ружье полностью в соответствии с законом. То есть он сделал все так, что никакого законного способа отказать ему в продаже оружия не было. За ним не было правонарушений, он прошел все стадии проверок, начиная с психиатрической, он достиг законного возраста и т.д.

    Истерички обоих полов, которые сейчас кричат про запрет гражданского оружия в РФ, не способны понять одну важную вещь, недоступную воображению обитателей Садового кольца: Россия – страна охотников и состоит из огромных территорий, на которых жизнь без охоты немыслима. А из этого проистекают многие установки российского закона об оружии. И этот закон (Федеральный закон «Об оружии» 1996 года) – один из самых сбалансированных и продуманных законов в мире. Впрочем, этого они тоже не знают. 

    Закон гласит: «К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов». А далее он разделяет оружие на три категории – оружие самообороны, спортивное и охотничье. В этих рамках закон весьма строг – потому что максимально ограничивает типы оружия, доступное населению. Вот просто – самый минимум.

    А еще авторы закона прекрасно понимают, в отличие от крикунов в соцсетях и даже в СМИ, возомнивших себя пацифистами, что в стране вообще-то каждый призывник уже в 18 лет получает в руки автоматическое боевое оружие и учится обращению с ним. И таких людей за годы обязательного призыва – миллионы и миллионы. И разговоры о том, что «а давайте повысим возраст права на оружие» это чистый маразм: вот тут мы пацанам в 18 дадим в руки «Калашников» с магазином 30 патронов, а тут не дадим гладкоствольное охотничье ружье. Тогда уж повышайте возраст призыва в армию – годков так до 21-го. Нет? Ну тогда что болтать-то зря.

    Фото: uwe umstätter/Global Look Press

    Тезис противников нормального русского закона об оружии о том, что чем больше оружия на руках у граждан, тем чаще оно стреляет – не более, чем демагогия. Потому что всегда указывают на Америку, где стволов столько же сколько населения – буквально 390 миллионов. И весьма либеральный закон, который восходит напрямую к гражданской войне и к Конституции США.  Дескать, вот у них столько оружия и поэтому там в школах то и дело творится «колумбайн».

    Хорошо, тогда посмотрим, что происходит в соседней Финляндии, которая имеет гораздо более либеральный закон об оружии, чем Россия, и количество гражданского и спрятанного после второй мировой войны боевого оружия соотносится с количеством населения до 45% по некоторым данным. А точных данных относительно оружия нет нигде – не верьте всяким «википедиям» - они несут чушь и противоречат сами себе. 

    Финляндия также страна охотников и тут помнят, что этот фактор повлиял на качество ведения двух войн, которые тут называют «Зимними», поэтому сильно сопротивляются всяким директивам ЕС, которые пытаются что-то там ограничить с сфере гражданского оружия (эту директиву еще называют «Запрет на оружие в ЕС»). При этом, в отличие от таких «охотничьих» стран, как Германия или Австрия, вы не обязаны быть членом стрелкового клуба. Потому что в стране действует принцип свободы объединений и ассоциаций.

    Процесс подачи заявления включает проверку судимостей, собеседование с заявителем в полиции и, в некоторых случаях, компьютерный тест личности или медицинскую справку о состоянии здоровья. Любая значительная история насилия или других преступлений, злоупотребление психоактивными веществами или проблемы с психическим здоровьем приведут к тому, что заявление будет отклонено. А еще тут, в отличие от России, можно купить короткоствол. 

    Именно при помощи малокалиберного пистолета (.22) и были совершены два массовых расстрела – в 2007 и 2008 годах. При этом они оба были получены легально, так как проверки не показали ничего противоречащего выдаче лицензии. Правда, одному из стрелков полиция отказала в выдаче разрешения на пистолет 9 мм. И эти два случая – вообще-то за всю послевоенную историю Финляндии. За 70 лет.  

    Так что количество оружия на руках и доступность к приобретению вовсе не коррелируют с количеством преступлений. Похоже, что это все вопросы национальной культуры и общего состояния правоохранительной области. Ведь Финляндия стабильно входит в число европейских лидеров по количеству оружия у гражданских. И, да – у них тоже обязательная военная служба. Но вы удивитесь – где самый либеральный закон об оружии в Европе. Это Швейцария, где отродясь никаких школьных перестрелок не было. При этом на 100 человек тут приходится до 45 стволов. Но опять-таки цифра не говорит ни о чем, потому что это касается только оружия, зарегистрированного после 2008 года. До этого года оружие можно было не регистрировать.

    Это одна из немногих стран Европы, где можно на улице встретить буквально ленинского «человека с ружьем», потому что такого рода транспортировка тоже легальна. Армия в Швейцарии – резервистская и все резервисты хранят боевое оружие дома (это наследие наполеоновский войн, кстати). С некоторых пор им перестали домой выдавать ящики с патронами, а то и их выдавали. Таким образом, уровень навыков обращения населения с оружием очень высокий.

    Для обладания «стволами», относящимися к самой простой категории (однозарядные охотничьи или спортивные винтовки), разрешения вообще получать не надо, их нужно только в уведомительном порядке зарегистрировать в соответствующем городском или кантональном ведомстве.  Для «стволов» средней категории (пистолеты или полуавтоматические винтовки, в том числе штатные армейские штурмовые винтовки) уже нужно получать разрешение. А вот полностью автоматическое оружие в Швейцарии иметь запрещено, и владение такими видами оружия может быть позволено на основе специального исключения. Так что отвяньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности.

    А ответственность, как выяснилось, и есть ключевое слово в отношениях человека и оружия.

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