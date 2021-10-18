Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Взгляд
18 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
Разделы

Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
Перейти в раздел…

«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали бурное недовольство кандидатов из других регионов России. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», - считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же просто достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...

Рано или поздно ковидом переболеет каждый

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Настала эпоха санитарной демократии

Кирилл Телин
Кирилл Телин, Доцент кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова
Сегодня безопасность вдруг стала «эпидемиологической», дисциплина – «гигиенической», а сама перевооружившаяся демократия – «санитарной». Новый импульс получают знакомые технологии контроля и наблюдения, сбора данных и фиксации поведения. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 20 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия отказалась от представительства при НАТО
    Ветеран спецназа прокомментировал скандал во время экзамена на краповый берет Газпром не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину в ноябре Украина получила вторую партию военной помощи от США Путин пообещал выделить Подмосковью 10 млрд рублей на дороги
    Устроившего конфликт с пенсионером в Самаре мигранта выдворят из России Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя» В Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
    Участвовавшую в конкурсе красоты сотрудницу полиции Новосибирска поймали с наркотиками В России допустили ликвидацию Украины ради мира в Донбассе В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57 В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу

    Главная тема


    Чем опасен скандал с краповыми беретами

    «голоса посоветовали»


    Открывший стрельбу в пермской школе шестиклассник пожаловался на издевательства одноклассницы

    оппозиционный лидер


    Зеленский предложил России обменять Медведчука

    армия и вооружение


    Противокорабельную ракету «Оникс» научили уничтожать цели на земле

    Видео

    бывший ссср


    Русский язык объявлен главной бедой Латвии

    Удорожание нефти, газа и угля


    Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

    экстрадиция дипломата


    США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

    голубое топливо


    Европу лишили последней надежды на газовое спасение

    советский разведчик


    Кто подставил Рихарда Зорге

    холодная война


    Тимур Шерзад: Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

    поддержка экспорта


    Аркадий Комаров: На зарубежных рынках россиян никто не ждет

    номинальный партнер


    Геворг Мирзаян: Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

    на ваш взгляд


    На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
    Михаил Котов

    Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

    Михаил Котов
    научный журналист
    		18 октября 2021, 14:22

    17 октября 2021 года «Союз МС-18» с командиром корабля, опытнейшим космонавтом Олегом Новицким и киноэкипажем проекта «Вызов», актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, вернулся на Землю. Кажется, что о судьбах российской космонавтики никогда не было столько споров, как за эти двенадцать суток. Нужно ли снимать кино на орбите и за чьи деньги это можно делать, а за чьи не стоит? Как такой полет повлияет на российскую научную программу на Международной космической станции и можно ли теперь считать Юлию и Клима космонавтами?

    В России традиционно интересуются космосом и космонавтикой, это часть нашей культуры и традиций со времени больших советских побед. Но если разобраться, то это не совсем так. Просмотры космических событий показывают обратное. Старт пилотируемых миссий – наиболее зрелищные космические мероприятия на канале Роскосмоса в Youtube – собирают примерно 10–20 тысяч просмотров в прямом эфире и после потихоньку дотягиваются до 50–100 тысяч. С учетом большого количества зарубежных зрителей это совсем немного. Еще столько же просмотров у трансляции во «ВКонтакте».

    И как бы мы ни относились к «Вызову», сама идея послать в космос не профессиональных космонавтов, а актрису и режиссера заинтересовала очень многих. Такого количества просмотров не было практически никогда. Только на Youtube-канале «Роскосмос ТВ» просмотры старта миссии, стыковки и открытия люков суммарно посмотрело около миллиона человек. А сколько миллионов смотрело этот запуск по Первому каналу...

    Да, пока непонятно, каким получится кино и получится ли оно вообще, но уже сейчас видно, насколько тема космоса вновь заинтересовала людей. Многосерийную передачу про отбор девушек на главную роль в фильме «Вызов» и последующие тесты и испытания тоже посмотрели миллионы зрителей. Для того, чтобы вернуть интерес к космонавтике, оказалось достаточно отправить в космос не специально подготовленных космонавтов, а обычную девушку, после сверхкороткой – всего двухмесячной – подготовки. Большинству людей с ней оказалось ассоциировать себя гораздо проще, чем с профессиональными космонавтами, готовящимися к полету в течение многих лет.

    Парадоксально, но именно это стало одновременно и главной причиной для хейта и критики. «В космос должны летать только профессионалы» – эта фраза стала основной в большинстве негативных комментариев о проекте. Она показывает, что Роскосмосу не удалось донести одну из основных идей проведения этого проекта – отработку сверхкороткой схемы подготовки непрофессионалов для возможности последующей отправки их в космос.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    В настоящее время космонавты готовятся несколько лет, космические туристы отдают подготовке более полугода. Это много, для части потенциальных космических туристов вырвать шесть–семь месяцев у своего бизнеса для того, чтобы готовиться в Подмосковье, иногда сложнее, чем заплатить 50 млн долларов за полет.

    В перспективе сверхкороткая схема подготовки должна стать основой для отправки на Международную космическую станцию не профессиональных космонавтов, а, к примеру, ученых, которые смогут провести эксперименты более эффективно. Но вот объяснить этот момент не получилось. Равно как и объяснить, что «непрофессиональный космос» – это общемировая, а не только российская тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же.

    Больше всего критики досталось персонально Юлии Пересильд. В вину ей поставили то, что она женщина, то, что она актриса, и даже то, что она слишком красивая. Хотя, казалось бы, по условиям конкурса должны были выбрать именно такую – красивую – актрису. Про догадки относительно того, чья она подружка и кто ее мог отправить в космос, и говорить не хочется, это уже уровень бульварной газеты, а туда спускаться – себя не уважать. Особенно много нареканий вызвали фотографии со станции, на которых Юлия неизменно красовалась с «гривой» светлых волос, эффектно развевающихся в условиях микрогравитации. «Пусть хоть резиночку наденет», «нельзя на станции без шапочки или чепчика», «на МКС все сломается от ее волос».

    Все эти тысячи похожих претензий отлично показывают, что критиковать у нас любят гораздо больше, чем собственно космонавтику. Понятно, что большинство критиков никогда внимательно не следили за работой МКС, где женщины-космонавты очень часто работают и фотографируются с распущенными волосами. И – да, мужчины теряют волосы с той же регулярностью, что и женщины, а вентиляция и фильтры станции рассчитаны на работу в таких условиях уже много лет.

    И еще десятки похожих претензий. Как будут снимать на станции, если там нет камер? Что будут делать с научной программой? Как вообще можно что-то снимать в невесомости? Эти претензии вообще относятся скорее не к самому проекту, а к общему недостатку знаний о современной космонавтике. Сюда же – классические претензии: «ракета и космический корабль времен Королева» – хотя «Союзы» похожи на своих предшественников только снаружи, внутри все уже все много раз модернизировано. И вот с такими претензиями, которые формируются из-за недостатка информации, сделать что-нибудь будет очень сложно. Нужно больше рассказывать, и, как это ни парадоксально, нужно больше событий, подобных «Вызову».

    Наверняка нужно было больше научно-популярных и информационных проектов, объясняющих, зачем это надо, в чем польза «Вызова» для космической отрасли. Понятно, что это не сняло бы все вопросы, но сильно разрядило бы обстановку. Нужно было рассказать о научной программе и о том, что «Вызов» не сильно повлияет на нее, о том, как этот полет повлияет на работу и полеты космонавтов, готовившихся много лет (спойлер: никак).

    Но даже в таком случае большого обсуждения и критики вряд ли удалось бы избежать. Проекты, подобные «Вызову» невозможно проводить так, чтобы они нравились всем. В крайнем случае всегда остается самый убойный аргумент: «Зачем вообще нужен весь этот космос, может, лучше потратить деньги на что-то другое?» Важно научиться отвечать и на него.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •