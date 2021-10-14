Любителей турецкого «олл-инклюзива» на Алтае не ждут

Взгляд
14 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии – пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
Перейти в раздел…

Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украина перешла «красную линию» в Донбассе Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...

Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Евросоюз избавляется от ярких политиков

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария

Как попасть в рабство в Дагестан

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: СБУ обвиняет захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований
    Мишустин заявил о выделении более 28 млрд рублей для выплат на детей Британский королевский двор «признал» Крым российским Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов На границе Польши и Белоруссии нашли тело сирийского мигранта
    Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире Россия призвала ЕС отказаться от военной миссии на Украине Финляндия откроет для пассажирского сообщения с Россией погранпункт У Boeing возникла новая проблема в конструкции 787 Dreamliner
    В МИД отреагировали на заявления премьера Японии по Курилам Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко Стрелявший из страйкбольного ружья у московской школы подросток оказался уроженцем США

    Главная тема


    Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

    борьба с коронавирусом


    Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян

    дипломатический иммунитет


    Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской

    тяжкое преступление


    Польша экстрадирует в Россию подозреваемого в совершенном 27 лет назад убийстве

    Видео

    поставки газа


    Газпром склоняет Молдавию отвернуться от Украины

    кризис и выводы


    Брюссель отказался признать энергетические ошибки

    спор за Курилы


    Япония решила испортить отношения с Россией

    «непотопляемый авианосец»


    Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США

    европейская интеграция


    «Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

    аристократический стиль


    Владимир Можегов: К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

    проблемы общества


    Алексей Алешковский: Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

    политическая звезда


    Владимир Прохватилов: Во Франции появился свой Трамп

    на ваш взгляд


    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
    Герман Садулаев

    Любителей турецкого «олл-инклюзива» на Алтае не ждут

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		14 октября 2021, 17:11

    Москвичи думают, что им везде рады. Если не им, то их деньгам. Ведь москвичи приезжают с деньгами, как туристы и как инвесторы. А деньги – это рабочие места, бизнес, доходы для местных. При этом сами москвичи приезжим обычно не рады. Москва, говорят, не резиновая. У московских (и не только московских) полицейских сохраняется обычай вылавливать лиц нерусской национальности и устраивать им проверку документов, а то и личный досмотр. Нерусская внешность служит как бы презумпцией общественной опасности гражданина.

    А вот, например, возьмём Республику Алтай. Это один из регионов Российской Федерации. На Алтае, помимо русских, живут алтайцы и казахи. Но это наши, российские казахи. Они не мигранты, они просто вот тут живут вместе с алтайцами, у них есть в республике свои места компактного проживания. И алтайцы, и казахи выглядят, мягко говоря, не очень русскими. Внешность у них азиатская. То есть вполне возможно, что в Москве их останавливают и проверяют.

    А представим себе обратную ситуацию. Что если на Алтае сотрудники полиции будут выискивать лиц неалтайской национальности? И говорить с ними примерно так:

    «Какое-то у вас лицо не алтайское. Москвич, что ли? А к нам зачем приехали? Прописка есть на Алтае? Нет? Ну а хотя бы временная регистрация есть? Тоже нет? Турист? А путёвку покажите. Бронь отеля. Авиабилеты с датой прилёта и вылета. Чтобы не более установленного срока без регистрации по месту пребывания. Нет? Дикие туристы, говорите? Хм... у вас проблема. Даже не знаю, смогу ли я вам помочь... подумайте сами. Может, вы террорист? Или вандал, приехали нашу природу осквернять. Понаехали тут, понимаешь. А Алтай не резиновый».

    Москвичи очень ярко умеют выражать свои эмоции по поводу того, чтобы приезжие к ним не приезжали, пусть, мол, живут в своих горах, или что у них там. Потому что Москва наша. А если приехал в гости – то пусть не забывает, что в гостях! Но как только приходит время отпуска, тот же москвич не хочет оставаться запертым в своей любимой Москве, а желает отправится куда-нибудь – например, на Алтай. И тут он сразу вспоминает, что не только Москва наша, а и всё вообще. Что человек проходит как хозяин необъятной Родины своей. Что у нас Российская Федерация и свобода передвижения. Только почему-то он видит эту свободу односторонней: москвич может поехать на Алтай и ему будут очень рады, а алтайцу в Москве не рады совсем, потому что он, например, нерусский какой-то. Пусть покажет документы.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

    Между тем на самом деле на Алтае москвичам не так уж и рады. И без денег не нужны, и с деньгами не нужны. Значительная часть населения занята не в туристическом бизнесе, а скотоводством, пчеловодством, сбором лекарственных трав. Для них приезжие – кошмар. Даже владельцы отелей и турбаз не очень хотят массового туризма, им ценнее малочисленные, но понимающие красоту алтайской природы путешественники, которые знают, куда и зачем они едут. При мне люди из турбизнеса на Алтае говорили: хорошо, что Турцию и Египет открыли. Хоть кто-то туда улетел. Иначе здесь бы совсем всё затоптали. Парадокс: вроде бы для них турецкие и египетские курорты – это конкуренты, переманивают «клиентов». Но «турецких» клиентов «олл-инклюзива» здесь не ждут и не любят. И никто, совсем никто не хочет превращения Алтая в Турцию.

    Потому что Алтай действительно не резиновый. Москва – резиновая, а Алтай нет. В мегаполисе почти безграничные возможности уплотнять и увеличивать население, на то он и мегаполис. А уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, напротив, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный, сознательный. Не зря среди местных уже всерьёз говорят о том, чтобы ввести квоты на посещение Алтая. Кажется, что это противоречит концепции развития внутреннего туризма. Но на самом деле нет. Потому что если «вытоптать» Алтай, то и туристическую привлекательность он потеряет.

    Деньги решают не всё. Деньги от туристов оседают в карманах немногих владельцев туристического бизнеса (а владеют им часто те же самые москвичи), регион не развивается, населению этот туризм не очень-то помогает, а природа и исторические памятники подвергаются повышенному риску. Самое наглядное последствие массового туризма, которое расстраивает и местных жителей, и учёных – это вандализм. Туристы нарушают целостность ландшафта, перетаскивают с места на места камни, чтобы строить свои «пирамидки на память». Корябают и пишут на скалах в древних урочищах свои имена. «Здесь был Вася». «Я люблю Таню». Ну и бросить бутылку из окна – это такая, наверное, туристическая традиция. Вдоль Чуйского тракта ровно на расстоянии броска там и тут мутнеют «дополнения» к природным ландшафтам, в виде пивных и винных бутылок. Москвичи гуляли.

    Надеюсь, вы понимаете, что под «москвичами» я имею в виду не всех жителей нашей прекрасной столицы, и не только их, а и туристов из других городов и регионов. Просто у местных часто так принято говорить – «москвичи», даже если, например, это туристы из Петербурга. Москвичи ведь тоже не сильно различают казахов, алтайцев и бурятов, например. Так что надо беречь природу, но не только. А ещё и сохранять уважительное отношение к жителям различных регионов, взаимопонимание и дружбу. И всегда, а не только когда нам удобно, помнить, что у нас одна общая страна, один общий дом – Россия.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •