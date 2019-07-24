Всё печки-лавочки, Макарыч

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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...

Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
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Мы боимся потерь, которые несет старость

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...
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              Всё печки-лавочки, Макарыч

              Дмитрий Михайлин
              медиаменеджер
              		 24 июля 2019, 21:01

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              В эти дни будет много написано и сказано про Василия Макаровича Шукшина  ему девяносто. У меня этот год  совершенно случайно  выдался шукшинским.

              В начале лета я был в жюри документальной части кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске. В том же жюри, только в художественной его части, была Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. На инвалидной коляске; к концу фестиваля  с этим странным своим супругом Алибасовым, но все-таки  «Печки-лавочки» это ведь тоже она. «Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. Что мне с вами делать-то?»  это же она сыграла в «Калине красной». И она была с Василием Макаровичем все те годы, в которые он писал и снимал то, с чем навсегда останется в истории и русской литературы, и русского кинематографа.

              Мы беседовали. Лидия Николаевна показалась мне глубоко несчастным человеком. 

              А потом  опять же случайно, просто мимо ехали  я оказался в Сростках, родном селе Василия Макаровича в Алтайском крае, неподалеку от Бийска. Там хранят память земляка – дом, где он жил малышом, и дом, откуда уехал, школа – все музеефицировано. На невысокой горе Пикет – памятник работы скульптора Клыкова с надписью, в которой ни грамма пафоса, а только констатация: «Василию Макаровичу Шукшину с любовью русские люди».

              На Пикете регулярно проходят шукшинские фестивали.

              Фото: «Калина красная», киностудия «Мосфильм»

              Какой-то правильный человек построил восхитительной красоты храм – не в честь Шукшина, разумеется, а вообще.

              И большой рынок местных продуктов и сувениров на окраине, на Чуйском тракте – одной из самых красивых дорог на планете, который дает работу многим местным. Это к Шукшину имеет крайне опосредованное отношение, но просто для полноты картинки. И еще для полноты: Сростки  это, как выяснилось, вовсе не деревня, а именно что большое село  там почти 3 000 человек. 

              Там про Шукшина стало немного понятнее. Я как-то не очень представлял себе это место. Ну Сибирь, ну Алтай, ну село. Мало ли таких. А Алтайский край  это особая реальность, это сибирский юг, это степи и холмы предгорий, это невероятной мощи река Катунь, в которой не каждый рискует искупаться  унесёт.

              Алтай – это та самая поднятая целина, куда со всего Советского Союза съехались самые отчаянные, они же  самые пассионарные. И вот эти невероятные просторы, эта пассионарность, эта мощь  и создали тот бульон, в котором, как в первобытном море, зародилась новая жизнь. Отсюда эта шукшинская неистовость, отсюда  все по большому счёту, все на разрыв, все до конца, все до предела. А, может, и не отсюда, а просто само по себе.

              Таких людей  на нашей памяти ещё Высоцкий  Господь наделяет талантами с избытком. Это великая благодать, но и большая трагедия.

              Когда из тебя неудержимо и во все стороны прет  с этим сложно справиться: упорядочить, написать, спеть, снять, в общем, транслировать во внешний мир. Большинство – не справляется. Тех, кому это удаётся, мы называем гениями. Их задача  не взять, а отдать. Они долго не живут, даже если не пьют и не торчат, пытаясь хоть немного приглушить этот атомный реактор внутри. Шукшин выпивал, но бросил это дело – понял, что не справится с собой, а ведь надо успеть высказать. Умер он, как известно, от банальной язвы, которую сейчас вылечили бы за пару недель. 

              Жаль. Его «Степан Разин» был бы, вне всякого сомнения, великим фильмом. Не успел. «А был бы «Разин» в этот год. Натура где – Онега, Нарочь? Все печки-лавочки, Макарыч! Такой твой парень не живет», – написал Владимир Семенович Высоцкий в песне на смерть товарища.

              Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Эти две сцены из «Калины красной»  встреча с матерью и после, возле церкви: «Ведь это же мать моя! Мать моя! Мать!»  мог и написать, и поставить, и сыграть только Шукшин. Любой другой – не смог бы, соврал бы. А Шукшину врать было бессмысленно – он этим жил. Это он и есть там, в кино.

              Точно так же, как странно вменять ему в достоинство «внимание и интерес к маленькому человеку». Да он им и был, неужели непонятно? Он не со стороны смотрел на этих людей, и не сверху, а – изнутри.

              И самое глупое, что можно сделать – пытаться вставить Шукшина в какие-то рамки. В советские времена его пытались называть «деревенщиком», в нынешние – «советским». Это все чушь. Какая разница – когда и на примере чего говорить о самом главном.

              Фильм «Калина красная» вышел в 1973-м  в год моего рождения. То есть я даже примерно не могу помнить ту реальность. Тем не менее мы до сих пор смотрим и читаем Шукшина  потому что это не столько про реальность, сколько про то, что над ней. Про самое-самое главное, о чем почему-то теперь литераторы и кинематографисты говорить разлучились. 


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