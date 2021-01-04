Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...

Русский народ - это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 9 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Игорь Мальцев

    Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		4 января 2021, 12:20

    Ну ладно, так как похоже, что я тут отвечаю за старческое брюзжание – оно же «дребезжащий голос поколения», продолжим наши игры для нишевой аудитории «белые мужчины 35+». Сегодня такая противоречивая тема, как алкоголь.

    Начнем с того, что мужчина становится взрослым не с того момента, как он начинает потреблять алкоголь. А ровно с того момента, когда он перестает наутро обсуждать, как он вчера клево напился и что говорил при этом Вася, и с какого балкона выкинул кошку Сема, и по какому «Мерседесу» ходил в ботинках Леша, пока его не поймал хозяин «Мерседеса».

    Вот этот весь идиотизм – это специальный признак недоросля мужского гендера, а не мужчины, поэтому зумеры могут идти играть в свой Cyberpunk, тем более, я слышал, что у вас его как дали, так и забрали. Ну, это потому, что игры теперь делают такие же безрукие дебилы, как вы. А мы тут пока поговорим.

    Потому что алкоголь – это естественная смазка мужской беседы. Более того – совершенно необходимая смазка, потому что только тогда, после стакана, мужчина начинает расстегивать титановую броню своего сердца и стальные кальсоны остальных органов. Общество же требует от мужчин твердости, непробиваемости и полного отсутствия эмоций. Именно поэтому мужчины так быстро мрут. Это вовсе не от выпивки – это от разрыва сердца, спросите врачей, прежде чем рассказывать эту чушь про мужчин. 

    Это доказывается одним единственным фактом – со времен СССР алкоголь стал совершенно иного качества – гораздо чище, богаче и культурней, более того, пить стали гораздо меньше, потому что больше занятий по душе и работы. А умирать от сердца меньше совершенно не стали. Это вообще любимое занятие русского взрослого мужчины – умереть от разрыва сердца.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Про качество алкоголя я могу вам рассказать в масштабе хоть 1:365, хотя бы потому, что был не только внимательным свидетелем изменений этого рынка с 1990 года, но и активным участником процесса – с точки зрения знаний в массы и идеологии.

    А практикой занимались прекрасные молодые парни– типа Толи Корнеева или Максима Каширина, которые приучали страну пить демократическое итальянское вино, развеивая миф о том, что русские пьют водку, а русские нувориши – сплошь Chateau Margaux. 

    Именно в 90-е страна узнала, что слово «портвейн» – не ругательное, как нам внушила суровая практика школ и институтов, что слово «коньяк» не обозначает лоховской бренди, сделанный с технологическими ошибками и гордо именуемый «коньяком».

    Это была эпоха великих географических открытий. И, так как этот мир – конечен, то и большие открытия закончились. Наверное, с тех пор случилась только одна бархатная революция – сползание русских мужчин с водки в сторону виски. Ее сильно поддержали дамы. Потому что, как выяснилось, виски, в отличие от водки, не делает человека тупым агрессивным ублюдком, даже если ты и есть – тупой агрессивный ублюдок. 

    А еще выяснилось, что «драм» (вольная мера объема в пределах двух-трех глотков) виски на работе облагораживает мужчину, в отличие даже от такого же объема водки, который выдаст лишь ваш убогий алкоголизм всему внешнему миру. 

    И случилось чудо – теперь даже судейские и прокурорские слезли с «хэннесси» и перестали друг другу его дарить и пить в бане с девками и виагрой. Нынче приличный сотрудник следственных органов свободно оперирует понятиями «Хайленд» и «Спейсайд», хотя еще пока не приучен стыдиться своей порочной склонности к виски с запахом и вкусом РЖД.

    Все-таки мужчины (а мы говорим о мужчинах, а не об алкашах) стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Нам нечего стыдиться своей бутылки на столе и стакана типа «гленкерн». Они теперь – воплощение культуры.

    И вообще дело не в алкоголе, а в ритуалах. Мужские разговоры и встречи – ритуал. Алкоголь его обязательный элемент. Это отлично знают те, кто по той или иной причине или сокращает потребление или прекращает его совсем.  Как только приходят друзья – рука непроизвольно тянется всем налить. Любая встреча – налить. Серьезное обсуждение вопросов – налить. Просто отдохнуть – налить. С этим тяжело бороться – по себе знаю. Но можно. Теперь наливаю всем, кроме себя. 

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    И дело не только в здоровье – алкоголь мощный темпофаг – пожирает время, которого и так осталось чудовищно мало. Чем взрослей мужчины, тем лучше они это понимают. И с сожалением смотрят на тех, кто может себе позволить потратить полдня впустую или просто в праздности. И отсюда следует – тщательный подбор алкоголя, кстати. Зачем нам тратить время на банальности, когда у нас еще не весь Mortlach прочитан? То есть – не выпит? Да и пересадка печени – хлопотное дело.

    Так что, как говорят маленькие, но гордые народы под Андреевским флагом, столь близким каждому русскому моряку – Slanthe Math! Типа «na zdrowje!».


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