Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Ну ладно, так как похоже, что я тут отвечаю за старческое брюзжание – оно же «дребезжащий голос поколения», продолжим наши игры для нишевой аудитории «белые мужчины 35+». Сегодня такая противоречивая тема, как алкоголь.

Начнем с того, что мужчина становится взрослым не с того момента, как он начинает потреблять алкоголь. А ровно с того момента, когда он перестает наутро обсуждать, как он вчера клево напился и что говорил при этом Вася, и с какого балкона выкинул кошку Сема, и по какому «Мерседесу» ходил в ботинках Леша, пока его не поймал хозяин «Мерседеса».

Вот этот весь идиотизм – это специальный признак недоросля мужского гендера, а не мужчины, поэтому зумеры могут идти играть в свой Cyberpunk, тем более, я слышал, что у вас его как дали, так и забрали. Ну, это потому, что игры теперь делают такие же безрукие дебилы, как вы. А мы тут пока поговорим.

Потому что алкоголь – это естественная смазка мужской беседы. Более того – совершенно необходимая смазка, потому что только тогда, после стакана, мужчина начинает расстегивать титановую броню своего сердца и стальные кальсоны остальных органов. Общество же требует от мужчин твердости, непробиваемости и полного отсутствия эмоций. Именно поэтому мужчины так быстро мрут. Это вовсе не от выпивки – это от разрыва сердца, спросите врачей, прежде чем рассказывать эту чушь про мужчин.

Это доказывается одним единственным фактом – со времен СССР алкоголь стал совершенно иного качества – гораздо чище, богаче и культурней, более того, пить стали гораздо меньше, потому что больше занятий по душе и работы. А умирать от сердца меньше совершенно не стали. Это вообще любимое занятие русского взрослого мужчины – умереть от разрыва сердца.

Про качество алкоголя я могу вам рассказать в масштабе хоть 1:365, хотя бы потому, что был не только внимательным свидетелем изменений этого рынка с 1990 года, но и активным участником процесса – с точки зрения знаний в массы и идеологии.

А практикой занимались прекрасные молодые парни– типа Толи Корнеева или Максима Каширина, которые приучали страну пить демократическое итальянское вино, развеивая миф о том, что русские пьют водку, а русские нувориши – сплошь Chateau Margaux.

Именно в 90-е страна узнала, что слово «портвейн» – не ругательное, как нам внушила суровая практика школ и институтов, что слово «коньяк» не обозначает лоховской бренди, сделанный с технологическими ошибками и гордо именуемый «коньяком».

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Это была эпоха великих географических открытий. И, так как этот мир – конечен, то и большие открытия закончились. Наверное, с тех пор случилась только одна бархатная революция – сползание русских мужчин с водки в сторону виски. Ее сильно поддержали дамы. Потому что, как выяснилось, виски, в отличие от водки, не делает человека тупым агрессивным ублюдком, даже если ты и есть – тупой агрессивный ублюдок.

А еще выяснилось, что «драм» (вольная мера объема в пределах двух-трех глотков) виски на работе облагораживает мужчину, в отличие даже от такого же объема водки, который выдаст лишь ваш убогий алкоголизм всему внешнему миру.

И случилось чудо – теперь даже судейские и прокурорские слезли с «хэннесси» и перестали друг другу его дарить и пить в бане с девками и виагрой. Нынче приличный сотрудник следственных органов свободно оперирует понятиями «Хайленд» и «Спейсайд», хотя еще пока не приучен стыдиться своей порочной склонности к виски с запахом и вкусом РЖД.

Все-таки мужчины (а мы говорим о мужчинах, а не об алкашах) стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Нам нечего стыдиться своей бутылки на столе и стакана типа «гленкерн». Они теперь – воплощение культуры.

И вообще дело не в алкоголе, а в ритуалах. Мужские разговоры и встречи – ритуал. Алкоголь его обязательный элемент. Это отлично знают те, кто по той или иной причине или сокращает потребление или прекращает его совсем. Как только приходят друзья – рука непроизвольно тянется всем налить. Любая встреча – налить. Серьезное обсуждение вопросов – налить. Просто отдохнуть – налить. С этим тяжело бороться – по себе знаю. Но можно. Теперь наливаю всем, кроме себя.

И дело не только в здоровье – алкоголь мощный темпофаг – пожирает время, которого и так осталось чудовищно мало. Чем взрослей мужчины, тем лучше они это понимают. И с сожалением смотрят на тех, кто может себе позволить потратить полдня впустую или просто в праздности. И отсюда следует – тщательный подбор алкоголя, кстати. Зачем нам тратить время на банальности, когда у нас еще не весь Mortlach прочитан? То есть – не выпит? Да и пересадка печени – хлопотное дело.

Так что, как говорят маленькие, но гордые народы под Андреевским флагом, столь близким каждому русскому моряку – Slanthe Math! Типа «na zdrowje!».