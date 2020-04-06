Алкогольные запреты – или глупость, или измена

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Сельскохозяйственное производство в какой-то мере покроет убытки от падения цен на нефтьФото: Виталий Тимкив/ТАСС
Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Преступность из-за коронавируса переживает тяжелые времена – основной лейтмотив публикаций зарубежных изданий в разделе криминальной хроники. Западные СМИ дружно пишут о радикальном ослаблении криминала из-за эпидемии. Однако если изучить проблему внимательнее, окажется, что картина далеко не настолько радужная, если не сказать ровно наоборот. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...

Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

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              Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              Максим Соколов
              публицист
              		 6 апреля 2020, 09:22

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              Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином, исходя из того, что покуда ситуация по этой части далека от времен М. С. Горбачева, то и Бог с ними, с бытовыми пороками, есть дела и поважнее.

              Но мы не ищем легких путей. Общественная организация «Трезвая Россия» (начальник тов. Хамзаев) развила бурную деятельность, бомбардируя М. В. Мишустина письмами с требованиями если не вовсе ввести сухой закон (это было бы идеально, но тов. Хамзаев реалист), то хотя бы всемерно затруднить питейную торговлю разными ограничениями. «Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм», – отмечает борец за трезвость.

              С этим видом борцов все было понятно еще до всякого морового поветрия. «Трезвая Россия» считает лекарством от всех скорбей запрет на вино. Отчасти это связано с руководящим составом организации, на 90% состоящим из неравнодушных граждан, предположительно мусульманского вероисповедания. Дозволительно предположить, что «Трезвая Россия» является также и правоверной Россией, а заветы пророка по части вина известны. Бороться за всероссийский шариат невозможно без борьбы с вином.

              С другой стороны, дело может быть не в магометанстве, а в том, что борцы за здоровый образ жизни представляют собой особую религию, желающую искоренять неправильные с точки зрения ЗОЖ явления любой ценой и во всякое время. Мы же не удивляемся извивам мысли антисемита, всегда и во всем видящего козни еврея – и всегда готового вступить с ним в смертный бой. Так что же удивляться на тов. Хамзаева и иже с ним. Можно удивляться тому, что его наверху кто-то крышует, но это уже отдельный вопрос. Там много кого крышуют.

              Но «Трезвой Россией» дело не ограничивается – хотя, казалось бы, опыт 1914 и 1985 г. должен у всякого ответственного начальника вызывать одну реакцию – «Чур, чур меня!».

              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

              Для полной гармонии табак исключили из товаров первой необходимости и остановили табачные фабрики. Что в перспективе (и не такой уж далекой) может означать повторение табачных бунтов 1990 г. Ибо курильщиков в стране порядка 35 миллионов, и массовая абстиненция, вызванная отсутствием табака, может подвигать людей на непредсказуемые поступки.

              Ибо табак, с одной стороны наркотик (хотя и социализированный), с другой стороны - транквилизатор. Как черт ладана бояться (и правильно бояться) того, что от нынешних невзгод люди могут взбунтоваться, и одновременно отнимать у трети взрослого населения успокоительную соску – в высшей степени дальновидно и последовательно.

              Именно поэтому против антитабачного безумия выступили люди, сами не курящие и при том не сказать, чтобы очень глубокие и проницательные – вроде главы «Справедливой России» С. М. Миронова. Просто для того, чтобы увидеть здесь проблему, создаваемую на ровном месте, большого ума не надо. Достаточно вспомнить 1990-й год, когда тоже одновременно закрылось несколько папиросных фабрик.

              Сразу оговоримся: никто не собирается спорить с тем, что капля никотина убивает лошадь. Но про лошадеубийство было известно и летом 1941 г. Тем не менее, т. Сталин не стал использовать чрезвычайную ситуацию для борьбы с вредной привычкой, но, напротив, табачное довольствие действующей армии было исправным. Ибо не хватало только еще этой заботы. В тылу был эрзац-табак («матрас моей бабушки», а также бумажная стружка, припитанная никотином). Хотя, казалось бы, что мешало использовать военную страду для повсеместного внедрения ЗОЖ.

              Можно сказать, что т. Сталин сам был курильщик. Хотя личные слабости – это одно, а государственная политика – совсем другое, часто они не совпадают. Но враждебный нашей стране рейхсканцлер Гитлер был борцом с табаком и вообще сторонником ЗОЖ, так что любо-дорого было посмотреть. Тем не менее, в вопросах снабжения табаком вермахта и фатерлянда в рейхе проводилась та же политика. Вероятно, тоталитарным вождям был известен анекдот «Дорогой Абрам, наконец-то я нашел время и место».

              Зато у нас в России, изжившей тоталитаризм, сегодня нашли и время, и место, не страшась дополнительных забот и проблем.

              На вопрос «Что это – глупость или измена?», я бы скорее избрал первый вариант ответа. В существовании бесконечности нас убеждает человеческая глупость. Опять же вино и табак – прекрасное поприще для ИБД (имитации бурной деятельности). Вспомним Д. А. Медведева и главу Минздрава В. И. Скворцову. Они хотели народ искусно волновать? – гораздо проще объяснить это умственной слабостью, компенсируемой склонностью к ИБД.

              Но здесь особенность понятия «вредительство». Согласно букве ст. 58 УК РСФСР тут был необходим субъективный умысел – «с целью подрыва или ослабления советской власти». На практике же ошибка или идиотизм автоматически подверстывались под вредительство. Ну, или устанавливалось, что какие-нибудь идиотские меры предпринимались по заданию иностранных разведок – бумага все стерпит.

              Прошло очень много лет, а все то же самое. Глупостей столько, что измена даже и без надобности. Что, впрочем, еще не доказывает, что ее и нет. Но установить причинно-следственную связь между всякими нынешними тайными обществами (в том числе и при органах госвласти) и дурацкими решениями этой власти не представляется возможным. Поэтому остается все списывать на головотяпство. Благо, тут у нас есть самые прекрасные скрепы и традиции.


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