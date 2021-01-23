ЗОЖ – это секта

Взгляд
23 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
Разделы

Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

Школьников на акции Навального заманивают через соцсети Валерий Мельников/РИА Новости
«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» – так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера начали зазывать школьников на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на умы подростков изменились. Подробности...
Перейти в раздел…

Как советская разведка голыми руками побеждала немецкие танки

Захватить трофейный танк было одним из редчайших подвигов Великой Отечественной Общественное достояние
Некоторые подвиги советских войск в Великую Отечественную до сих пор выглядят как фантастика или кино в голливудской манере. Между тем, целый ряд уникальных случаев, связанных с захватом советскими пехотинцами немецкой бронированной техники, имели место на самом деле. Этим отличалась прежде всего элита сухопутных войск – войсковая разведка. Подробности...
Перейти в раздел…

В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Зожников опустили. Более мощная секта бодипозитивщиц обнулила их усилия и верования. Нынче считается, что быть жирной – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...

Либералы исповедуют большевистские ценности

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Американскому бизнесу есть что предложить России

Сергей Суверов
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Представляется, что технологические и финансовые инвестиции с Запада являются необходимым условием для возобновления адекватного экономического роста в России, модернизации экономики, создания новых рабочих мест, улучшения экологии и производительности труда. Подробности...
Перейти в раздел…

Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Перейти в раздел…

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса
    Венгрия осудила призывы ЕС ввести санкции против России Новый глава ХДС озвучил свою позицию по отношению к России Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России Хоккеист получил сотрясение мозга в драке в матче молодежных команд в России
    Кандидату на должность главы представительства НАСА в России отказали в визе Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне Трамп рассказал о планах на будущее Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре с целью кражи документов
    МИД предупредил США о последствиях вмешательства в дела России из-за рекламы митингов Сын Трампа объяснил, почему ушел в Telegram В Киеве признали субсидии «угнетающими достоинство» украинцев На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

    Главная тема


    Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

    живая цепь


    Кузнецова рассказала о «человеческой подлости» на протестной акции во Владивостоке

    Критика необоснованна


    Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2»

    «повод для ругательств»


    Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности

    Видео

    война 08.08.08


    Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

    сельхоз техника


    Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

    спорная инициатива


    Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

    выборы-2021


    Коммунистам в Госдуме угрожают объединенные левые

    отношения с США


    Что ждать России от президентства Байдена

    Жизнь в интернете


    Арсений Гончуков: Куда бежать из соцсетей

    место разногласий


    Алексей Токарев: Как Байден повлияет на отношения России с соседями

    Революция недостойных


    Алексей Алешковский: Либералы исповедуют большевистские ценности

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
    Игорь Мальцев

    ЗОЖ – это секта

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		23 января 2021, 12:00

    Как известно из истории религий, многие приходят к религиозному просветлению в результате потрясений и личных катастроф. Или, как говорит народная мудрость, «в воздушной яме на самолете атеистов не бывает». Вот то же самое со здоровым образом жизни, который мы для краткости будем называть ЗОЖ.

    Как ни посмотрю вокруг – нет ни одного счастливого, нормального, человека, который вдруг сделался бы адептом ЗОЖ. Один вылечился от неприятной болезни и тут же подался в ЗОЖ и теперь пытается просветлить остальных. Этот развелся, перестал бухать, и таскает гантели, как дурак. А этот вот украл все рекламные бюджеты в московском филиале иностранной компании и теперь ездит по всем марафонам мира и постит в инстаграмчик – какой он подтянутый и спортивный и, конечно же, не пьет и не курит.

    Но всех их отличает одна вещь – глубокое душевное неспокойствие. А вот это всё – от гантелей до костюмчика для марафона – это всё субститут. Подмена.

    Именно этот необходимый компонент для конвертации человека в ЗОЖника – revelation – и делает ее разновидностью религии. Ну, правда, ведь мы все знаем, что религия – это вчерашняя секта, которая набрала достаточно поклонников для того, чтобы начать душить остальные секты, чтобы убрать их с поляны общественной жизни.

    Слава Богу, ЗОЖники все еще остаются сектой и их храмы не стоят в каждой деревне. Хотя в городах – стоят: все эти лавки по продаже особо полезной еды и соков, а также, с натяжкой – магазины кроссовок. 

    Фото: Anthony Devlin/PA/ТАСС

    Но свой Катехизис (пока еще не Библия) у них все-таки имеется. И строгий свод правил поведения для верующего. Не пить, не курить, бегать, прыгать, стучать в мячик, отжимать сок и отжиматься от пола. В этом они достигли такого влияния на политиков и медиа, что в европейских карантинах, когда людям просто запрещали выходить на улицу, этим разрешили кататься на их велосипедиках и бегать. Несмотря на то, что, в отличие от спокойно идущего человека, их потенциально инфицированное дыхание с брызгами тянется не на два метра, а на все двадцать. И ничего – никто не видит в этом противоречия.

    А всё потому, что из секты очень легко сделать боевой отряд для подавления инакомыслия в обществе. Например, бороться с ковид-диссидентством. Ну и опять-таки безопасная подмена в общественной жизни – бегайте до усрачки, лишь бы политикой не занимались.

    Ну что вы насупились? Слово «секта» вам не нравится? Вообще-то основной отличительный признак здорового движения от секты – это стремление сектантов вещать и поучать всех остальных вокруг себя. И как раз это и отличает фанатов ЗОЖа в качестве именно сектантов – вон, посмотрите на веганов. Жри ты что хочешь, но кто тебе дал право других поучать, что им есть? Говорила же мама, что неприлично корчить рожи, когда кто-то ест рядом с тобой то, что тебе не нравится. Просто потому что это невежливо.

    Понятное дело, что после эскапад бывшей школьницы Греты (а ныне 18-летней активистки, что тождественно «бездельницы») любое хамство и манипуляции возможны. Но мы-то с вами не шведские экологи. Мы выпиваем, закусываем красным мясом и курим. Последнее, как оказалось, сильно снижает риск заражения новым китайским вирусом, потому что легкие и так уже поражены. Об этом говорят даже врачи. Помалкивает только ВОЗ – и то потому, что на борьбе с курением они подняли за последние 20 лет самые большие финансы. Им признаться в анти-ковидных свойствах табакокурения – это выстрелить себе в голову.

    Так что будем считать это нашим сектантским верованием – что мы, не люди что ли? Курим наш маленький апокриф, листик за листиком, несмотря на то, что язычники выгоняют нас на мороз курить, на арену к львам, на растерзание антитабачных вигилиев. Пытают нас физически и психически в ресторанах и аэропортах. Унижают в офисах и на улицах. И ничего – мы даже не подняли их на вилы. И даже никого не убеждаем покурить с нами.

    Но самое смешное, что случилось с адептами стройного спортивного тела и здорового питания – это жирные негритянки.

    ЗОЖников опустили. Более мощная секта бодипозитивщиц обнулила их усилия и верования. Нынче считается, что быть жирной – это не только красиво, но и полезно для здоровья. А кто так не считает, тот расист и сам свинья. Даже «Космополитен» берет на обложки девушек с третьей степенью ожирения, явным диабетом (хорошо бы, не инсулиновым). И благо бы они работали просто на любителей пышек – таких всегда в популяции хватает. Так нет же: они пишут «This is healthy». Healthy! Здорово – с ударением на вторую «О». Ну не больные ли они там все?

    Другие материалы автора

    Могу представить, как сейчас рвутся сердца ЗОЖников, измученные нарзаном. Все то, что они нам проповедовали, пошло под нож. Так поднимем же за это стаканчик! И, может, даже закурим. Потому что кра-со-та.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •