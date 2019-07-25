ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...

Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

              Сергей Мардан
              публицист
              		 25 июля 2019, 17:42

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              Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь, не имеющая никаких аналогов в прошлом. Предки жили недолго, но счастливо, и понятия не имели об уровне холестерина и вредных свойствах красного мяса. Славяне, как нынешние африканцы, ели все, что удавалось добыть. Рыбу, говядину, медвежатину и мед.

              Потом на Русь пришли викинги, которые тоже в еде были не особо привередливы и быстро поладили с местным славянским населением. И те, и другие исповедовали крайне нездоровое питание. Ели кашу из ячменя с жиром на ночь и даже запивали ее пивом. Хотя газированные напитки – это для организма чистый яд. Скандинавской ходьбой в то время не занимались, если только в пешем строю со щитами и боевыми топорами.

              Спустя тысячу лет тоже мало что изменилось. Гоголь в своем итальянском далёко ностальгически вспоминал ватрушки и бараний бок с гречневой кашей; Пушкин запивал жареные котлеты холодным шампанским и был удивительно равнодушен к вегетарианству. Действительно, Александр Сергеевич умер в 37 лет (мальчик по нынешним временам). Но совсем не от гастропареза желудка или острого холецистита. Он умер от заражения крови, после ранения 20-граммовой пулей Эдмона Дантеса. Как говорится, дай Бог каждому.

              Здоровый образ жизни стал побочным эффектом растущего уровня благосостояния граждан и увеличением у них количества свободного времени, которые они раньше просто заедали майонезом и запивали алкогольными напитками, а теперь зачем-то решили жить как можно дольше.

              Если бы не случилось Октябрьской революции и других социальных катаклизмов, граждане в своей подавляющей массе продолжали бы работать по 10-11 часов в сутки, для размножения и духовного развития имели бы один выходной в неделю, и на глупости у них просто не оставалось бы ни времени, ни денег.

              Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

              В наследие от проклятого тоталитаризма нам остались 100 нерабочих дней в году, а капитализм обеспечил дешевой трансгенной едой и пальмовым маслом. Казалось бы, живи и радуйся. То, о чем мечтали французские энциклопедисты, стало реальностью. Минимальной зарплаты с лихвой хватает для пропитания, а тонну свободного времени можно потратить на умные книги и самосовершенствование. Однако человек не хочет внутреннего самосовершенствования. Он, напротив, хочет все время жрать, совокупляться и при этом не болеть. Вместо гамбургеров и салата оливье он жрет диетические хлебцы и конфеты с заменителем сахара, но рот у него по-прежнему все время занят.

              Нерешенной остается только проблема огромного количества свободного времени. Древние не зря полагали праздность источником всех пороков. Никакого морализаторства тут нет. Это всего лишь констатация личного многолетнего наблюдения за собой и окружающими. Человек не знает, чем заполнить свою пустую, бессмысленную и бесконечно длинную по меркам даже прошлого века, жизнь.

              Его жизнь, как правило, лишена Бога, что делает ее довольно страшной. Вообще, для нерелигиозного сознания страх смерти – главный мотор, который заставляет его жить, несмотря ни на что. Человек, для которого за тем пределом ничего нет, направляет все силы на то, чтобы отодвинуть неизбежный конец. И старость для него – это знак приближения смерти, чьи следы неумолимо проступают на лицах, как и приходящие с годами болезни.

              Навязываемый маркетологами образ молодого общества – совершенно фальшивый. Он не актуален ни для России, ни для Европы. Это в Нигерии и Тунисе средний возраст – 20 лет. А в России – 40, в Германии – 46, в Японии – 50. Эта фальшивая молодость – лишь недостижимый идеал, к которому в безумном упорстве начинают стремиться граждане, перевалив рубеж в 40 лет.

              Женщины оставляют состояния у косметологов, пытаясь скрыть морщины. При этом они борются не за свою фертильность. Напротив, рождение детей рассматривается как неизбежное зло, которое крадет у женщины красоту и здоровье. Бывшие красавицы подбадривают друг друга, говоря комплименты по поводу качества подтяжки скул или век.

              Мужчины средних лет начинают тратить часы своей утекающей, как песок сквозь пальцы, жизни на ежедневный фитнес и спортивное питание по расписанию. Хотя большей глупости невозможно себе даже представить. Для поддержания в этом возрасте физической формы как у 20-летнего нужно тратить по 1,5-2 часа в день на «железо» и «кардио». Если прибавить сюда время на дорогу и раздевалку, получается минимум 3-4 часа. Стоит ли результат этого времени?

              Если чувак завел себе молодую любовницу – безусловно, полезно. Железо вздергивает уровень тестостерона в немолодом уже организме плюс повышает на какое-то время личную самооценку. Если же молодой любовницы нет – тогда смысла в этих огромных усилиях столько же, как если начать учить португальский язык только для того, чтобы прочесть пьесы Лопе де Вега на языке оригинала. Не очень понятно – зачем. Тем более что в самый неожиданный и неподходящий (как всегда) момент дают о себе знать немолодые уже суставы или изношенное излишествами молодости сердце. От приседаний со штангой приходится отказаться, и от марафонского бега – тоже. И в итоге каждый остается с тем, чем пришел к этому бесконечному состязанию под названием ЗОЖ. Все с тем же возрастом, который никуда не делся, с теми же болячками, которые не вылечить на беговой дорожке и вообще не вылечить.

              ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Огромная индустрия, выстроенная на мошенничестве, процветает на обмане и страхе смерти.

              Любой продавец ягод годжи, семян чиа, БАДов, улучшающих кровообращение или курсов йоги – мерзавец, который заведомо и целенаправленно обманывает людей. Там же находятся и производители экологически чистой еды, экологичной одежды и популяризаторы духовных практик, которые являются обязательными попутчиками ЗОЖа. Лжецы просто зарабатывают свою прибыль на невежестве и глупости миллионов людей. Миллионы охотно платят.

              Провидение время от времени присылает сигналы человечеству, пытаясь немного притормозить его в глупостях. Так, например, неделю назад более 50 человек отравились «здоровыми» сэндвичами с тунцом в автоматах Healthy Food. Все живы, слава Богу. Как бы донести до этих несчастных простую мысль, что если бы вместо консервированного тунца в автоматах были бутерброды с черным хлебом и салом, все были бы здоровы.


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