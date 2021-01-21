За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую «свободу», то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, – надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...

Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Дмитрий Ольшанский

    За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		21 января 2021, 21:18

    Вспомнил сейчас, что лет восемь-десять назад была совсем другая жизнь. Помню, как-то мы собрались на дискуссию для журнала «Афиша»: Капков (как чиновник), я (как свободный лоялист и относительный консерватор), Навальный (как радикальный оппозиционер) и Сапрыкин (как умеренный либерал). И – очень даже мирно и дружелюбно все спорили, никакого конфликта.

    А когда я пришел в Twitter – не люблю Twitter, но это неважно, – кто собрал мне там первую тысячу подписчиков, угадайте? И в те же годы на дне рождения Шаргунова – где-то в кафе за спиной памятника Долгорукому – рядом за столом были и Лимонов, и – Бабченко. Все выпивают, смеются.

    Тогда же, на празднике Эха: стою, выпиваю с Айдером Муждабаевым, а затем к нам приходит Захар Прилепин в немыслимой какой-то шубе. И тут же Альбац мимо проходит: Митя, напишете нам что-нибудь в Нью-Таймс?

    Дико все это звучит теперь, не правда ли? Но так было. И совершенно не Путин разрушил это. И не Болотная – она тоже не поссорила никого. И уж тем более не расследования про все эти вечные шубохранилища. Пропасть в некогда общем садике вырыл 2014 год.

    Или, если не обсуждать конкретные события – которые к тому же наглухо зацементированы цензурой Facebook, – то эту пропасть и эту ненависть создала вот какая проблема. Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую «свободу», то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, – надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Тем самым людям, которые раздают лицензии на «свободу», совсем как на операционную систему Windows, – им сдать, и еще, может быть, кому попало – в хаосе «освобождения». Готовы? Или не очень?

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    Напоминаю, что у России в 2021 году есть десять – минимум десять! – конфликтов разной степени замороженности или опасности, которые пахнут кровью, трагедией, войной, и где так или иначе имеют место наши интересы, наши военные, наши земли, наши союзники и сателлиты, наши люди по крови, наши люди по паспорту etc.

    Крымский, донецкий, приднестровский, осетинский, абхазский, курильский, карабахский, минский, сирийский и северокавказский. Список, кстати, может пополниться. Понятно, что это разные истории. Но везде, повторяю, есть русский интерес, а есть какой-то чужой – и глубоко нам враждебный. И ответ людей, которые «выбрали свободу», звучит так: наплевать, все отдать, отовсюду уйти. Не хотим быть как Тэтчер на Фолклендах, хотим быть как Ельцин в Беловежской пуще. А иначе у них не выйдет. Ведь чтобы получить хоть какую-то помощь на «дело свободы» и «свержение тирана» – надо согласиться на что-то, что выгодно источнику этой поддержки. Да и трудности в этом, честно говоря, никакой нет. Им ведь это и нужно.

    Потому что мы плохие, а все вокруг нас – хорошие, американская база полезна, а русская – от нее один вред, и все в мире желают нам добра, а мы сами себе должны желать разоружения и самоупразднения, долой империю, долой агрессию, долой силу (если она наша), долой национализм (если он русский), и тогда, может быть, мы станем этакой травоядной Финляндией, прогрессивной и процветающей, от Балтийского моря до Тихого океана, а если внезапно получится так, что никакой Финляндии не будет, а будет огромное Сомали с серией войн, беженцами, голодом, резней, унижениями, контрибуциями и оккупацией – что ж, значит, рабская ментальность оказалась сильнее, надо покаяться и пострадать, а мы пока что поедем в Берлин или в Лондон, займемся там лекциями и книгами об очередной неудаче демократии в России, ну а когда-нибудь попробуем еще раз, если никто ядерную бомбу у вас там на руинах случайно не взорвет.

    Логика, конечно, хорошая, проверенная. Два раза так уже было. Но находятся упрямые люди, которые на это заманчивое предложение отвечают как-то неинтересно. Они говорят: нет. Обсуждать смену власти, обсуждать дело свободы, прогресс, молодость мира, весну и надежду на лучшее – можно только при одном условии. Никогда. Никому. Ничего. Никого. Не сдавать.

    Ну как, годится вам такая свобода? – если без отступления, разоружения, покаяния, дружбы с заграницами, – свобода только для своих, а для остальных – кукиш. И тут уже на той стороне – полное разочарование. В самом деле, зачем нам бороться за конкуренцию между Петровым и Сидоровым, кто из них русский патриот крепче и честнее другого, если это никак не помирит нас с Энтони Блинкеном, еврокомиссарами и всеми послесоветскими столицами? Вот это всех и поссорило.

    Одни могут обойтись без государства, если у них есть внешний мир. А другие как-нибудь проживут без свободы, если уж государство выдерживает оборону от внешнего мира. И никаких перспектив для прекращения этой вражды я, увы, не вижу.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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