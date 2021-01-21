За Трампом стоит огромная сила

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За Трампом стоит огромная сила

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...

Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...
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Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
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НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

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Пора раздать ковид-паспорта

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден – младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Геворг Мирзаян

    За Трампом стоит огромная сила

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 января 2021, 12:44

    Как мы помним из событий этого бурного января, Трамп стал первым в истории США президентом, удостоившимся двух импичментов (первый был вынесен год назад).

    Понятно, что никакого практического смысла (Трампу к тому времени оставалось президентствовать лишь несколько дней) в этом действе нет. Понятно, что даже утвердить свой импичмент Сенат не успел.

    Что касается возможностей утвердить импичмент президенту сейчас, уже после окончания его полномочий, то на этот счет уже идут горячие юридические споры. Не приходится сомневаться, однако, что либералы предпримут все усилия, чтобы добиться своего и утвердить импичмент. И учитывая сегодняшнее положение дел в Америке (а его можно смело обозначить как леволиберальный переворот и установление «демократической диктатуры») почти наверняка добьются. Итак, в чем же настоящий смысл этого явно символического действа?

    Говорят, о недопущении Трампа к выборам 2024 года, устранении его из политической жизни и, вообще, о политической мести либералов тому, кто так спутал их карты в 2016-м.

    Всё это разумеется справедливо. Будучи подвергнут импичменту, Трамп лишится не только пожизненной президентской пенсии в 200 тысяч и прочих полагающихся ему «печенек» и регалий, но и доступа к секретной информации спецслужб (что уже серьезно), возможности инициировать политические уголовные дела (против, например, сына Байдена и Хиллари Клинтон), сам же, напротив, оказывается незащищен от уголовных преследований. Всё это уже не просто символические вещи, но вполне конкретные: Трампа хотят полностью вытеснить с политического поля и поставить на нем, как на главном баламуте вашингтонского болота, окончательный крест.

    Фото: CARLOS BARRIA/Reuters

    Но и это не всё. Трамп ведь не один. За ним, несмотря на то, что республиканский истеблишмент отрекается от него, а Республиканская партия переживает раскол, стоит огромная сила. Трамп продолжает пользоваться мощной поддержкой доброй половины американского народа, своих избирателей.

    Так, согласно результатам недавних опросов агентств YouGov и Marist, 29% республиканских избирателей «решительно поддерживают» штурм Капитолия (при том, что 28% «решительно осуждают»), 52% республиканцев считают Байдена главным виновником беспорядков (лишь 26% считают, что виноват Трамп). 69% республиканцев уверены, что Трамп не несет никакой вины, или же самую незначительную. Таким образом, ситуация ментальной гражданской войны весьма красноречива: добрая половина американцев убеждена, что власть в их стране захватила путем переворота (именно так выглядят обвинения Байдена) вражеская сила. 

    Импичмент дает потенциальную возможность не только Трампа объявить преступником, но и всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа и развязать себе руки для их юридического преследования и фактического запрета. Мы имеем дело с чем-то по-настоящему беспрецедентным. Хотя нет, постойте! Пожалуй, прецедент уже был. «Фашист» Трамп и его «фашиствующие» сторонники неизбежно влекут нас в аллегории… да-да, Нюрнбергского процесса и «денацификации» послевоенной Германии.

    Хотя Трамп и не развязал новой мировой войны (наоборот, в отличие от большинства американских президентов, положил конец войнам), хотя он не повинен ни в бомбежках, ни в завоеваниях (наоборот, дал миру передышку от очередных «бомбежек» и «завоеваний»), хотя он не душил свободу и не сажал в лагеря (наоборот, его противники устроили мировой локдаун и вводят тотальную цензуру, снося миллионы аккаунтов неугодных и закрывая целые сегменты мировой Сети), он стигматизируется сегодня либеральными СМИ как настоящий «гитлер» и «заклятый враг всего прогрессивного человечества».

    Таковы факты! А вот еще: ведущий одного из самых рейтинговых ток-шоу Америки Джимми Киммел на своей странице в Twitter пишет: «Я за оздоровление [общества], но перед оздоровлением мы должны закончить с хирургией. [В обществе] существует огромная раковая опухоль, которую необходимо вырезать». «Огромная раковая опухоль» – это, понятно, все эти «фашисты», сторонники Трампа.

    Сенатор Чак Шумер призывает внести всех участников штурма Капитолия в черный список авиакомпаний. По его словам, «мы не можем позволить этим бунтовщикам попасть на самолет и причинить еще больше вреда и жестокости». Сегодня речь идет всего о 2000 человек. Но когда «бунтовщиками» будут объявлены все сторонники Трампа, вся «раковая опухоль» (а импичмент и дальнейшие суды над «фюрером» Трампом позволят, рано или поздно, это сделать), половина Америки лишится не только аккаунтов в соцсетях, но и возможности передвижения по стране. И если еще вчера это могло бы показаться оруэлловщиной, то сегодня мировые локдауны показали нам, как это делается. Таковы новые реалии новой нормальности! (Кстати, слово lockdown имеет свою историю. Так после Второй мировой в Англии называли заключение человека в тюрьму в целях его безопасности).

    Итак, привыкайте к тому, что за вами будет внимательно следить всевидящее око искусственного интеллекта, отслеживая ваши передвижения и высказывания (в идеале – мысли), а ваш социальный рейтинг определит уровень вашей жизни в новом «швабском» социализме. Именно эти чаемые реалии описывает нам книга «Великая Перезагрузка» (The Great Reset, 2000) организатора Давосского форума Клауса Шваба.

    В этой перспективе будущее Америки уже отчетливо видится разделенным на два не сообщающиеся друг с другом мира (распределенные строго по цветам красных и синих штатов): первый – это яркие, бурлящие (и бушующие) мегаполисы, патрулируемые революционными отрядами антифа и милицией BLM, второй – закрытые резервации разоружаемых, но еще сопротивляющихся реднеков, оцепленные Нацгвардией. (Примерно так, кстати, будущую Гражданскую войну в США описывает известный американский аналитик-консерватор Пол Робертс).

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    В центре же этого «авангарда мирового социализма», в Вашингтоне (а-ля Москва, Кремль, 1920), заседают комиссары международного Коминтерна, формирующие армии тов. Троцкого для нового «похода на Берлин»: подчинение Европы, уничтожение Ирана, договор с Китаем, наконец, выход на главного сегодня врага глобального центра – Россию. Однако во всем химерическом кошмаре новой реальности есть всё же и нечто позитивное. Трамп назвал зло по имени. А зло, названное по имени, перестает быть вездесущим и страшным.

    На самом деле этот самый «импичмент» может стать высшим знаменем будущего трампизма, знаменем сопротивления порядку нового века и «новой нормальности». Что может быть лучшим свидетельством правоты дела, если сами слуги дьявола вынесли ему свой приговор?

    И это хорошо понимают сторонники Трампа: от бешеных ультрарадикалов до благодушнейших свидетелей секты Qanon – взрослых людей, верящих в доброго Деда Мороза, который уже посадил всех злодеев в мешок, только пока еще никому (кроме них) об этом не сказал.

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