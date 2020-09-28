Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

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Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
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Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Никита Коваленко

    Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		28 сентября 2020, 17:15

    Казалось, пик пандемии COVID-19 в России остался позади, ввиду чего многие перестали соблюдать меры предосторожности. Это касается даже тех, кто раньше паниковал и бил тревогу из-за инфекции. Однако такая беспечность как минимум преждевременна.

    Более того, сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. В итоге вместо запланированного свадебного путешествия в Крым мы отправились на домашний карантин осваивать приложение «Социальный мониторинг». Впрочем, о нём чуть позже.

    Даже после снятия большинства ограничительных мер мы постарались сузить круг личных контактов, а также по возможности избегать посещения людных мест. Однако всё решила одна встреча с друзьями, которые на тот момент чувствовали себя прекрасно, а первые симптомы обнаружили только через пару дней. А ещё через несколько суток они получили положительный результат тестов на коронавирус.

    Затем настала и наша очередь. Первые ощущения очень обманчивы: боль в горле, небольшой кашель, повышенная температура – как при обычной простуде. Кажется, что ничего серьёзного не произошло. Однако на второй–третий день самочувствие становится настолько плохим, что даже самый сильный грипп кажется в сравнении лишь лёгким недомоганием.

    Причём проблема заключалась не в симптомах – кашле и температуре, в очень сильной ломоте во всём теле и предельной слабости. Не знаю, как некоторых тянуло погулять в нарушение карантина, но нас натурально прибивало к постели. Тем не менее это лишь лёгкая форма течения болезни. Какова по ощущениям тяжёлая – не хотелось бы даже представлять.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Стоить отметить, что внимание борьбе с COVID-19 в России уделяется действительно огромное, а силы и средства на неё брошены серьёзные. После звонка в обычную районную поликлинику очень быстро пришёл врач и сделал тесты на наличие коронавируса, произвёл осмотр, выписал постановление о карантине и даже выдал лекарства. В дальнейшем каждый день в течение двух недель звонили служащие Департамента здравоохранения Москвы и интересовались самочувствием, периодически к ним также присоединялись сотрудники районной поликлиники. Кроме того, ещё несколько раз приходили медицинские работники, измеряли температуру, сатурацию, прослушивали и даже выдавали дополнительные медикаменты (причём не только невероятные количества «Арбидола», но и антибиотики, и спецпрепараты). Такой мониторинг ситуации проводится на случай ухудшения состояния, чтобы вовремя принять меры вплоть до госпитализации.

    С другой стороны, были и сложности. Так, каждый раз к нам на осмотр приходил новый врач, дважды мы видели лишь доктора, который делал нам двухэтапное тестирование, необходимое для подтверждения выздоровления. Естественно, таким образом количество медицинских работников, рискующих заразиться коронавирусом, возрастает в разы. А один раз врач и вовсе была крайне удивлена, узнав, что у нас подозрение на коронавирус и уже были сделаны соответствующие тесты. Никакой защитной экипировки у неё, конечно же, не было – в поликлинике ей вообще не сообщили, к каким пациентам направляют. В итоге её здоровье было подвергнуто опасности, а мы себя чувствовали крайне неловко, хотя и не могли никак предотвратить эту ситуацию.

    Каждый приходящий доктор (а их было не менее пяти) был вообще не в курсе нашего состояния, и приходилось с самого начала объяснять, что с нами случилось и как протекала болезнь. Не спасало даже наличие электронной карты – в ней вообще появлялись какие-то невероятные сведения. Например, об измерении давления, которое не проводилось, или о пропавшем обонянии, которое на само деле всё время было в норме. Кроме того, хотя в доме находились двое больных коронавирусной инфекцией, осмотр проводили всегда только одному, исключение сделал лишь самый первый доктор. Впрочем, наличие COVID-19 у супруги игнорировали и в Депздраве – каждый день оттуда звонили только мне, с ней же за всё время связались от силы раза три.

    Отдельно удивило явление телемедицины. Теледоктор связалась со мной лишь один раз, примерно в середине болезни. Мне пришлось вновь с самого начала рассказать по телефону обо всех подробностях болезни, после чего врач сказала, что слишком долго (чуть больше недели) держится высокая температура, вызвала скорую и больше никогда мне не звонила. Сотрудники скорой помощи после всех осмотров и измерений остались в недоумении, зачем их ко мне направили, когда нет никаких показаний даже для того, чтобы везти меня на КТ.

    Сама по себе отправка на КТ – тоже занимательная процедура. Если в больницу пациента отвозит карета скорой помощи, то после процедуры, если показаний к госпитализации нет, он должен возвращаться самостоятельно. Да-да, с повышенной температурой и, главное, с риском заразить окружающих (даже если это будет один-единственный таксист). Вот и весь карантин насмарку. Чтобы избежать такого сомнительного путешествия, пришлось составить письменный отказ, после которого районная поликлиника и вовсе утратила интерес к моему состоянию, и больше врачи меня не осматривали (даже при сдаче повторных тестов).

    Неотъемлемым атрибутом COVID-19 для Москвы, а заодно и предметом споров за эти полгода стало мобильное приложение «Социальный мониторинг». Не знаю, как было на пике пандемии, когда «Соцмониторинг» только появился, но сейчас с технической точки зрения к нему придраться сложно – никаких сбоев и ошибок я не обнаружил. Но вот с точки зрения самой концепции вопросы всё-таки есть. Во-первых, подразумевается, что с 9 до 22 часов человек должен быть онлайн, чтобы среагировать на запросы данной программы, которые могут прийти в любой момент. Вот только давайте не будем забывать, что больным свойственно много спать, в том числе и днём, что очень способствует их выздоровлению. И за свой сон они рискуют получить штраф. Другая проблема – поездка на КТ. Как на неё может отреагировать приложение – не знают ни врачи, ни сотрудники техподдержки.

    Есть у больных коронавирусом, изолированных в собственной квартире, и ещё некоторые сложности. Например, приходится копить мусор в своей квартире. Неожиданные трудности возникли при такой обыденной процедуре, как заказ различных товаров, без которого на карантине обойтись невозможно. Во-первых, практически всегда есть временной лаг – после оформления проходит минимум несколько часов (если не сутки) до доставки (а срочная есть не везде). Во-вторых, почти везде есть минимальная сумма заказа. И если набрать продуктов в магазине на 1000, 1500 или 3000 рублей не так сложно, купив что-то впрок, то с лекарствами это уже довольно затруднительно. В-третьих, это банальная переплата, которую в нашей стране позволить себе может далеко не каждый. И если в разгар пандемии наиболее уязвимым категориям населения помогали волонтёры, то сейчас с этим значительно сложнее и чуть ли не единственный выход – обращаться за помощью к друзьям и родственникам.

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    В общем, коронавирусная инфекция – штука во всех отношениях неприятная, а потому лучший вариант – не болеть ею. Но и те проблемы, которые возникают сейчас, необходимо продолжать решать. В частности, перестать распылять силы множества врачей на одного человека, а вести его болезнь (а также тех, кто проживает вместе с ним) силами одного–двух специалистов, которые будут в курсе всей картины и её динамики. А значит, смогут оперативнее и эффективнее реагировать на изменение состояния пациента. Да и здоровьем самих врачей нельзя пренебрегать, сейчас они на передовой, а значит, должны быть надёжно защищены. Кроме того, не мешало бы сделать более пациентоориентированной работу «Соцмониторинга», а также вопрос с отправкой людей на КТ. Всё это облегчило бы жизнь и больным, и медикам, а также снизило бы риски распространения вируса. Отдельная надежда на вакцину, внедрение которой в массы уже не за горами.


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