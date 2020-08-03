Нужно бороться за своих в Белоруссии

Александр Лукашенко, усатый «председатель колхоза», бессменный президент Белоруссии, всегда был любим россиянами. Если бы выборы президента Белоруссии проводились в России (а что, говорят же, что мы даже президента США выбираем), то батька Лукашенко выигрывал бы с еще лучшими, чем у себя на родине, результатами. Любили Александра Григорьевича за то, что он сохранял осколки великой советской державы: социальную защиту граждан, предприятия с рабочими местами, сельское хозяйство.

За то, что когда в России еще бесновались либеральные пропагандисты, свято чтил память Великой Отечественной войны. Российские граждане (трудно назвать их туристами) ехали в Брест, чтобы посетить величественный мемориал «Брестская крепость». И современное военное сотрудничество было на высоте: Белоруссия прикрывала небо России своими радарами и зенитными комплексами.

Правда, Батька всегда был хитер и старался получить как можно больше выгоды от союза с Россией: цены на нефть и газ чтобы были дармовые, кредиты чтобы были невозвратные, и экспорт в Россию открыт. Но мы прощали это как обыкновенную мужицкую хитрость. Не для себя же старается человек, а для своего «колхоза». Не против был Лукашенко и двурушничать. Многонаправленно, так сказать, сотрудничал. И нашим, и вашим. Как говорится, ласковый теленок двух маток сосет. Белоруссия была не против сосать и у России, и у Китая, и у Евросоюза, даже у Америки, хотя Америка считала режим Лукашенко «тоталитарным» и вводила санкции. Опять же, мужицкая хитрость.

Несколько странно и неприятно стало, когда Минск присоединился к «мировому сообществу» в непризнании Абхазии и Южной Осетии. Но совсем нехорошим запашком потянуло, когда Белоруссия не только не признала Крым российским, но и в конфликте заняла позицию скорее даже не нейтральную, а проукраинскую. Минск допустил достаточное количество высказываний и действий, которые однозначно показывают предвзятое отношение и поддержку Киева. Получается, Украина больший друг Лукашенко, чем Россия. Ну ладно.

Однако апофеозом предвзятости и двуличности Минска стало недавнее задержание российских граждан, безосновательно заподозренных в организации протестных действий в Белоруссии. На самом деле это были россияне, следовавшие через Минск транзитом в третьи страны: были ли они сотрудниками так называемой ЧВК, или обходчиками железнодорожных путей, или ветеринарами международной миссии «Ветеринары без границ», летевшими в Африку лечить верблюдов, это, знаете ли, ничье собачье дело.

Оружия при них не было, миграционный режим они не нарушали, вообще никаких законов Белоруссии не нарушали, ждали своего рейса. Сейчас у нас половина России через Минск едет за границу (ну я же не выдал секрет, все же это знают?) – это что, все они в Белоруссию приехали «мешать выборам»? Да плевать они хотели на белорусские выборы. Извините за откровенность.

Хуже всего, что Минск рассматривает возможность экстрадиции задержанных российских граждан в лапы украинских карателей, так как Украина считает, что кто-то из них принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Киев пользуется юридическим казусом: жители Донбасса имели украинские паспорта и до сих пор считаются Киевом и «международным сообществом» «гражданами Украины», так как независимости ДНР и ЛНР они не признают, и даже решили «не признавать» российские паспорта тех жителей Новороссии, кто приняли гражданство России. То есть Киев требует на расправу как бы «украинских» граждан. Которые сами себя уже не считают украинцами, имеют паспорта ЛНР и ДНР и/или паспорта России. Поскольку между Россией и Украиной нет договора о двойном гражданстве (и тем более его нет между Украиной и ЛНР, Украиной и ДНР), страны взаимно не признают за своими гражданами второго гражданства.

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То есть Украина не признаёт бывших жителей отделившихся территорий российскими гражданами. Но и Россия не признаёт принявших российское гражданство гражданами Украины! По российскому праву, они автоматически аннулировали свое украинское гражданство, приняв гражданство России, даже если они не прошли процедуру «отказа от гражданства» на Украине (где там ее проходить? В Киев ехать, «на подвал» к СБУ?).

Поэтому Россия, согласно своему законодательству, будет твердо отстаивать свободу и неприкосновенность своих граждан. Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. У нас очень плохо обстоят дела с «мягкой силой», с культурным и общественным влиянием в соседних странах. Мы расслабились! Об этом я точно знаю как писатель, как человек, некоторым образом, из «творческого сообщества». Мы мало стараемся поддерживать русский язык, русскую литературу, русскую культуру. Мы думаем: зачем, в Белоруссии и так все говорят на русском языке, куда они денутся?

Денутся! Мы уже потеряли Украину, ничего не делая, чтобы защитить и укрепить позиции русского языка, русской культуры. В Белоруссии точно так же развиваются националистические и русофобские тенденции. Вся их оппозиция – это оголтелая русофобия и западничество, вкупе с белорусским вариантом «украинства». А ведь Лукашенко именно для того, чтобы потрафить оппозиционному электорату, выдумал на пустом месте этот «конфликт» с Россией! Потому что боится проиграть выборы. Он хочет, как всегда, сесть одним седалищем на два стула: и свой обычный, дружественный России, электорат сохранить, и привлечь к себе голоса националистов и русофобов, показав, как он «наказал» россиян.

Кажется, старый председатель дал маху. Есть еще одна пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Своими неадекватными действиями он может потерять поддержку народа, а проамериканская оппозиция за него ни при каком раскладе голосовать не будет.

А нам нужно бороться за своих. Во всех смыслах. Нужно активно продвигать русскую культуру и поддерживать русскоязычных. Даже в Белоруссии! Нужно бороться с местечковым национализмом, с искажением истории, с фальсификациями – не только у себя, но и у соседей.

Мы не должны вмешиваться в выборы, в политические процедуры соседних стран, мы и не будем. Но культурная политика, культурное влияние – не только наше право, но и обязанность перед лицом русской истории! Только так мы поможем и своей стране, и убережем братские народы от падения в пропасти нацизма, русофобии, вражды. А не туда ли несется сейчас несчастная «птица-тройка» Белоруссии, управляемая дрогнувшим ямщиком?

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