Нужно бороться за своих в Белоруссии

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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...

Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Герман Садулаев

    Нужно бороться за своих в Белоруссии

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		3 августа 2020, 12:00

    Александр Лукашенко, усатый «председатель колхоза», бессменный президент Белоруссии, всегда был любим россиянами. Если бы выборы президента Белоруссии проводились в России (а что, говорят же, что мы даже президента США выбираем), то батька Лукашенко выигрывал бы с еще лучшими, чем у себя на родине, результатами. Любили Александра Григорьевича за то, что он сохранял осколки великой советской державы: социальную защиту граждан, предприятия с рабочими местами, сельское хозяйство.

    За то, что когда в России еще бесновались либеральные пропагандисты, свято чтил память Великой Отечественной войны. Российские граждане (трудно назвать их туристами) ехали в Брест, чтобы посетить величественный мемориал «Брестская крепость». И современное военное сотрудничество было на высоте: Белоруссия прикрывала небо России своими радарами и зенитными комплексами.

    Правда, Батька всегда был хитер и старался получить как можно больше выгоды от союза с Россией: цены на нефть и газ чтобы были дармовые, кредиты чтобы были невозвратные, и экспорт в Россию открыт. Но мы прощали это как обыкновенную мужицкую хитрость. Не для себя же старается человек, а для своего «колхоза». Не против был Лукашенко и двурушничать. Многонаправленно, так сказать, сотрудничал. И нашим, и вашим. Как говорится, ласковый теленок двух маток сосет. Белоруссия была не против сосать и у России, и у Китая, и у Евросоюза, даже у Америки, хотя Америка считала режим Лукашенко «тоталитарным» и вводила санкции. Опять же, мужицкая хитрость.

    Несколько странно и неприятно стало, когда Минск присоединился к «мировому сообществу» в непризнании Абхазии и Южной Осетии. Но совсем нехорошим запашком потянуло, когда Белоруссия не только не признала Крым российским, но и в конфликте заняла позицию скорее даже не нейтральную, а проукраинскую. Минск допустил достаточное количество высказываний и действий, которые однозначно показывают предвзятое отношение и поддержку Киева. Получается, Украина больший друг Лукашенко, чем Россия. Ну ладно.

    Однако апофеозом предвзятости и двуличности Минска стало недавнее задержание российских граждан, безосновательно заподозренных в организации протестных действий в Белоруссии. На самом деле это были россияне, следовавшие через Минск транзитом в третьи страны: были ли они сотрудниками так называемой ЧВК, или обходчиками железнодорожных путей, или ветеринарами международной миссии «Ветеринары без границ», летевшими в Африку лечить верблюдов, это, знаете ли, ничье собачье дело.

    Фото: Телеканал 360»/Youtube

    Оружия при них не было, миграционный режим они не нарушали, вообще никаких законов Белоруссии не нарушали, ждали своего рейса. Сейчас у нас половина России через Минск едет за границу (ну я же не выдал секрет, все же это знают?) – это что, все они в Белоруссию приехали «мешать выборам»? Да плевать они хотели на белорусские выборы. Извините за откровенность. 

    Хуже всего, что Минск рассматривает возможность экстрадиции задержанных российских граждан в лапы украинских карателей, так как Украина считает, что кто-то из них принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Киев пользуется юридическим казусом: жители Донбасса имели украинские паспорта и до сих пор считаются Киевом и «международным сообществом» «гражданами Украины», так как независимости ДНР и ЛНР они не признают, и даже решили «не признавать» российские паспорта тех жителей Новороссии, кто приняли гражданство России. То есть Киев требует на расправу как бы «украинских» граждан. Которые сами себя уже не считают украинцами, имеют паспорта ЛНР и ДНР и/или паспорта России. Поскольку между Россией и Украиной нет договора о двойном гражданстве (и тем более его нет между Украиной и ЛНР, Украиной и ДНР), страны взаимно не признают за своими гражданами второго гражданства.

    То есть Украина не признаёт бывших жителей отделившихся территорий российскими гражданами. Но и Россия не признаёт принявших российское гражданство гражданами Украины! По российскому праву, они автоматически аннулировали свое украинское гражданство, приняв гражданство России, даже если они не прошли процедуру «отказа от гражданства» на Украине (где там ее проходить? В Киев ехать, «на подвал» к СБУ?).

    Поэтому Россия, согласно своему законодательству, будет твердо отстаивать свободу и неприкосновенность своих граждан. Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. У нас очень плохо обстоят дела с «мягкой силой», с культурным и общественным влиянием в соседних странах. Мы расслабились! Об этом я точно знаю как писатель, как человек, некоторым образом, из «творческого сообщества». Мы мало стараемся поддерживать русский язык, русскую литературу, русскую культуру. Мы думаем: зачем, в Белоруссии и так все говорят на русском языке, куда они денутся?

    Денутся! Мы уже потеряли Украину, ничего не делая, чтобы защитить и укрепить позиции русского языка, русской культуры. В Белоруссии точно так же развиваются националистические и русофобские тенденции. Вся их оппозиция – это оголтелая русофобия и западничество, вкупе с белорусским вариантом «украинства». А ведь Лукашенко именно для того, чтобы потрафить оппозиционному электорату, выдумал на пустом месте этот «конфликт» с Россией! Потому что боится проиграть выборы. Он хочет, как всегда, сесть одним седалищем на два стула: и свой обычный, дружественный России, электорат сохранить, и привлечь к себе голоса националистов и русофобов, показав, как он «наказал» россиян.

    Кажется, старый председатель дал маху. Есть еще одна пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Своими неадекватными действиями он может потерять поддержку народа, а проамериканская оппозиция за него ни при каком раскладе голосовать не будет.

    А нам нужно бороться за своих. Во всех смыслах. Нужно активно продвигать русскую культуру и поддерживать русскоязычных. Даже в Белоруссии! Нужно бороться с местечковым национализмом, с искажением истории, с фальсификациями – не только у себя, но и у соседей.

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    Мы не должны вмешиваться в выборы, в политические процедуры соседних стран, мы и не будем. Но культурная политика, культурное влияние – не только наше право, но и обязанность перед лицом русской истории! Только так мы поможем и своей стране, и убережем братские народы от падения в пропасти нацизма, русофобии, вражды. А не туда ли несется сейчас несчастная «птица-тройка» Белоруссии, управляемая дрогнувшим ямщиком?  

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