Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Глеб Простаков

    Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 августа 2020, 17:30

    Можно коррумпировать отдельных чиновников, но нельзя коррумпировать целый государственный аппарат, о какой бы сумме ни шла речь. Просто потому, что госаппарат состоит из назначаемых политиками чиновников, а политики, что бы ни говорили, зависят от населения, которое их избирает. А поскольку центр жизненных интересов политиков суверенных государств, как правило, находится в их собственной стране, то вопрос сохранности имущества, да и личной безопасности, стоит на первом месте, обогащение – на втором.

    Написанное выше неплохо объясняет разницу между тем, что происходило на Украине в 2013–2014 годах, и тем, что происходит сейчас в Белоруссии. С отходом от дел Леонида Кучмы в 2004 году Украина окончательна встала на путь олигархизации. Государственный аппарат уже не был властью – скорее он стал напоминать акционерное общество, в котором за контроль над менеджментом постоянно борются между собой несколько групп собственников.

    Между 2005 и 2007 годами окончательно оформились крупнейшие частные корпорации Украины. А к 2013 году центр жизненных интересов украинских олигархов окончательно переместился на Запад. Олигархический бунт против зарвавшегося Виктора Януковича, который не просто захотел иметь ренту от госслужбы, но стать первым среди равных олигархов страны, лишь отчасти объясняет причины уличных протестов, вылившихся в госпереворот. Анализ интересов прямых участников заговора свидетельствует: у них не было достаточной мотивации свергать Януковича.

    Возьмем, например, Дмитрия Фирташа и его бизнес-партнера, бывшего главу администрации Януковича Сергея Левочкина. Бежавший в Россию Янукович прямо обвинил Левочкина в подготовке госпереворота. На зачем это было самому Левочкину или Фирташу, так никто и не объяснил. К 2013 году Фирташ – монополист на рынке минудобрений и распределения газа. Он контролирует газовую трубу и газовый бизнес с Россией при помощи своего друга – экс-вице-премьера Юрия Бойко. Левочкин сидит в администрации президента и имеет огромное влияние на Януковича. Это достаточный мотив для заговора, который спустит в унитаз все достижения? Едва ли.

    А вот судьба активов этой олигархической группы за рубежом – вполне достаточное основание для выполнения «рекомендаций» западных кураторов. Тот же Фирташ тесно связан с британскими консерваторами и спецслужбами Великобритании. В октябре 2013 года, за месяц до начала протестов, Фирташ открывает торги на Лондонской фондовой бирже. Ранее, в 2011-м – принимает грамоту о вхождении в число почетных благотворителей Кембриджского университета из рук мужа королевы Елизаветы Филиппа. Еще раньше, в 2007 году, создает «Британско-украинское общество», одним из учредителей и первым директором которого выступает Реймонд Асквит.

    Фото: РИА «Новости»

    Асквит, или лорд Оксфордский – бывший первый секретарь посольства Великобритании в Москве в перестроечные годы. С его именем связана одна из самых позорных страниц в истории советской разведки. Ему приписывают организацию побега двойного агента, кадрового сотрудника КГБ, работавшего на британскую разведку, Олега Гордиевского. После развала Союза Асквит работает в Киеве, окучивая новую территорию интересов Запада. В общем, преинтереснейшая персона и история, с ним связанная.

    Если Фирташ связал свою судьбу с Великобританией, то другой, не менее колоритный украинский олигарх, Игорь Коломойский, сделал ставку на США, где скупал недвижимость и другие активы на сотни миллионов долларов. Сегодня активы Коломойского в Штатах пытается арестовать американский минюст. А ФРБ «шьет» дело об отмывании Коломойским в США преступных доходов, полученных путем ограбления, некогда принадлежавшего бизнесмену крупнейшего на Украине «ПриватБанка». Обвинение по американским меркам – более чем серьезное.

    В современном мире, где западным спецслужбам открыт доступ к любым счетам и реестрам собственников популярных офшорных юрисдикций, олигархические экономики становятся крайне уязвимыми. А если ты контролируешь олигархов в стране с олигархическим же укладом власти – ты контролируешь и страну.

    То, что Фирташ так долго томится в Вене в ожидании окончательного решения об экстрадиции в США, а не сидит в американской тюрьме – результат его всемерного сотрудничества с британскими спецслужбами, которые в некоторой степени конкурируют с американскими ФБР и ЦРУ. А вот более норовистый Коломойский, некогда герой Майдана, организовывавший батальоны добровольцев для войны с Донбассом, получил ненужное внимание американского минюста. Рвение не оценили, и теперь Коломойский вынужденно живет на Украине, а не в излюбленной Швейцарии или, на худой конец, в Израиле. А все потому, что на Украине он пока еще значимая фигура, а значит, и вероятность экстрадиции в Штаты, будь таковая затребована, минимальна.

    Фирташ и Коломойский – просто два ярких примера. Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег, имущества и возможности ездить и жить в местах куда более благополучных, чем их родная Украина. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Вернее, уже сделали.

    Совсем другая история с Белоруссией. Те же технологии, те же смыслы, то же прямое финансирование бунта. Но результат, по крайне мере пока, отрицательный. Олигархических «точек входа», через которые можно было бы сломать целую страну, пусть даже такую небольшую, как Белоруссия, почти нет. Если там и есть крупные бизнесмены, приближенные к власти – а они, конечно, есть – то в иерархической структуре госаппарат, возглавляемый Лукашенко, стоит над ними, а никак не наоборот.

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    Белоруссию может «взломать» только Россия. И не потому, что центр жизненных интересов Лукашенко или его окружения находится здесь. А потому, что центр жизненных интересов самой Белоруссии находится в России, а точнее – во всемерной интеграции с ней и другими странами расширяющегося ЕврАзЭС.


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