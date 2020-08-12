Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Белорусский протест остался один на один с Лукашенко

Светлана Тихановская дала понять, что семья для нее важнее большой политики Валерий Шарифулин/ТАСС
Главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская во вторник внезапно покинула страну. В своих видеообращениях она объяснила свой отъезд и призвала сторонников прекратить уличные протесты. В Белоруссии с пониманием отнеслись к этому поступку Тихановской и сторонники Лукашенко, и оппозиция. Правда, причины ее ухода с политической арены страны они называют разные. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...

Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...

Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Сергей Мардан

    Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

    Сергей Мардан
    публицист
    		12 августа 2020, 12:00

    Желание что-нибудь отреформировать у российских чиновников присутствует постоянно. Усердие делающих карьеру ограничивается только осторожностью и здравомыслием их начальников.

    Так бывает, конечно, не всегда. Часто начальство документы читать ленится, а аппарат подсовывает им на подпись всякую дребедень. В итоге очередную реформу приходится останавливать русскому климату, непрогрессивному населению и какому-нибудь экономическому кризису, по итогам которого сокращают бюджеты и приостанавливают «перспективные проекты развития».

    Идея с введением обязательного Единого Государственного Экзамена по иностранному языку родилась в далеком 2010 году и служила тогда живым свидетельством открытости России миру, поворота к нанотехнологиям и грядущего успеха Сколково. Но и в 2010 году, и в 2020-ом любому директору школы, любому учителю было очевидно, что никакого обязательного ЕГЭ по иностранному языку в России быть не должно.

    Во-первых - некому учить. Российские педвузы выпускают преподавателей английского, французского и немецкого языков с уровнем в лучшем случае Intermediate, то есть «Средний». А, во-вторых, учить - некого. Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но остальным 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным.

    Автослесарю из города Кулебаки или продавщице мороженого из Верхней Салды ни английский, ни испанский язык не нужны. И даже менеджеру по продаже ковролина из Краснодара или бригадиру строителей из Перми –тоже. Совсем. Нисколько. Никогда.

    Фото: Елена Афонина/ТАСС

    Аргумент «Национального родительского комитета», который выступил формальным инициатором отмены со следующего года обязательного ЕГЭ по иностранному языку, что «Россия является великой независимой страной, а не колонией», - конечно, идиотский. Но если вас предупреждает, что впереди открытый канализационный люк, даже и вполне дурак, к нему все равно стоит прислушаться. Хотя бы для того, чтобы не свернуть себе шею.

    Вместо того, чтобы заниматься очередными благоглупостями, а обязательный госэкзамен по английскому языку (изучение в России остальных иностранных языков находится в районе статпогрешности) относится именно к этой области, скорее имеет смысл, наконец, начать открытую и серьезную дискуссию о состоянии и стратегии развития отечественного образования.

    Очевидно, что оно находится в тяжелом идеологическом кризисе и отдельные успешные учебные заведения типа Физтеха или Мехмата МГУ не меняют общей картины. Чиновники Минпроса ежегодно отчитываются об уже проведенных реформах и придумывают новые. А тем временем качество подготовки российских школьников и студентов неуклонно деградирует.

    Школа и ВУЗы говорят, что отечественная экономика не создает достаточное количество рабочих мест для квалифицированных специалистов. А представители бизнеса, в свою очередь, им отвечают, что уровень современных выпускников школ, колледжей и вузов просто ужасающий.

    И хорошее знание английского языка этой проблемы решить не в состоянии. В отличие от математики и русского языка, изучение иностранных языков вообще должно быть факультативным, добровольным. Хочешь учить? – учи. Нет? – иди домой. Честно говоря, мне до сих пор непонятно, зачем эту практику обязательного иностранного языка сохранил СССР. Со своими герметично закрытыми границами, Советский Союз упорно учил детей немецкому, а с 50-х – английскому языку. Так же, как до 1917 года гимназисты учили «мертвые» древнегреческий и латынь.

    Подозреваю, что большевикам просто было неудобно исключать иностранный язык из школьной программы, чтобы враги не посмели упрекать первое в мире социалистическое государство за снижение уровня образования по сравнению с проклятым царизмом. Таким же образом в школьной программе оказались уроки рисования, на которых никого не научили рисовать, пения, даже для тех, у кого не было и намека на слух; и астрономии без телескопа. Это была убогая и нелепая попытка имитировать классическое образование 19 века в условиях отдельно взятой районной советской, а потом и российской, средней школы.

    Существующая система, когда ЕГЭ по иностранному языку сдают (и соответственно учат) только дети, которые нацелены на дальнейшее его использование – это система разумная и достаточная. Иностранный язык вообще начинают учить только тогда, когда жизнь заставляет. Например, человек готовится к эмиграции. Или курсант училища гражданской авиации понимает, что без знания английского на хорошем среднем уровне ему никогда не получить приличную работу на международных рейсах.

    Английский учат таксисты и официанты в Санкт-Петербурге и Москве, потому что часто это либо условие приема на работу, либо гарантия приличных чаевых. Но и то, и другое являются мощным стимулом, чтобы после рабочего дня зубрить слова, слушать аудио и платить за уроки с преподавателем.

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    Единственное, чего должно добиваться государство – это чтобы приличный уровень английского обеспечивал любой российский университет. Это должно стать нормой. Неважно, идет речь об инженерах или врачах. Диплом о высшем образовании должен гарантировать, что человек хорошо знает, как минимум, английский язык. Не «для красоты», а потому что, дальнейшее повышение квалификации без знания английского – невозможно. Опять-таки, нет разницы, идет речь об инженере, или о враче.

    Государству сначала необходимо обеспечить достойный уровень преподавания иностранных языков в ВУЗах, а потом уже замахиваться на десятки тысяч российских школ, часть из которых, к слову, до сих пор не обеспечена канализацией, а не то что учителями немецкого и испанского.

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