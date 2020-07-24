Почему за лесными пожарами стоит математика

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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...

США объявили о начале новой холодной войны

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              Екатерина Герман

              Почему за лесными пожарами стоит математика

              Екатерина Герман
              журналист
              		 24 июля 2020, 19:35

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              Когда что-то идет не по плану, в воздухе начинает звенеть извечный русский вопрос. Причем не тот, что от Чернышевского – «Что делать-с?», а тот, что от Герцена – «Кто виноват?». Ну любят у нас сначала виноватого искать и лишь потом о последствиях задумываться. 

              Лесные пожары – явление с большой исторической подоплекой. Спрашивается, а при ком не горело?! В прошлом году гектарами тайга гибла, в этом году горит меньше, но вот ведь досада – все равно горит... И в советское время горело, и при царе Горохе, который в истории государства Российского не отмечен, но в присказках присутствует. Но поставить свое клеймо на того, кто должен был лично пояснить небесным и прочим силам, куда лить дожди, и прямо из окна кабинета отлавливать молнии, дело занимательное.

              Вот только для начала давайте сверим часы на предмет того – а точно ли ничего не предпринималось и размашисто посылалось «гореть синим пламенем»?! 

              Да, якутской тайге в этом году досталось огнем и мечом: 25 пожаров, пламя прошло 1067 га леса. Но ради того, чтобы это было 1067 га, а не три–четыре тысячи, тушить тайгу вышли 753 специалиста, 66 единиц техники. Силы привлекли в два раза больше, чем в прошлом году, все, что горело – потушили. Сколько бы выгорело, если бы не мониторили с воздуха вертолетами, если бы не заливали и не окапывали, если бы не вышли к огню на свой страх и риск? Предполагать страшно.

              Так то же Якутск! И вообще далековато и не страшно будет? Ну вот другая часть России – Оренбуржье. 

              Фото: Светлана Павлова/ТАСС

              В прошлом году природные пожары миновали этот регион. Зато в этом году пришлось поработать с нагрузкой: в Оренбургской области на землях лесного фонда проводились работы по тушению одного пожара на площади 5 га, на землях обороны и безопасности тушили пожар на площади 10 га. Там было задействовано 122 человека, 45 единиц техники. И если бы они там не стояли и не тушили, кто знает, как далеко мог пройти огонь.

              И в Башкортостане в прошлом году не горели леса. А в этом году уже четыре больших пожара и свыше 700 специалистов, задействованных при тушении. 

              Теперь про скорость распространения. То, что вам кажется легким дымком, на самом деле может обернуться трагедией. Это сейчас дымок дымит: по низу стелется, травка тлеет вдоль дороги. А через час этот пал дойдет до ближайшего населенного пункта. Без шуток, при попутном ветре лесной пожар «мчит» сквозь лес покруче разъяренного косолапого – скорость может быть свыше 60 км/ч. И то, что, как вам показалось, «немного тлело», через полчаса полыхает заревом до небес.

              Нет и, наверное, никогда не будет точных цифр относительно того, как соотносятся трудозатраты на тушение одного гектара леса: сколько людей, воды, техники, денег... Это непредсказуемо! Есть легкие участки, есть сложные, есть места настолько труднодоступные, что в отношении них принимается решение – не тушим. Но математика все же в этом вопросе есть. И касается она финансирования тушения лесных пожаров. В рамках нацпроекта «Экология» в регионы было поставлено свыше 15 тысяч единиц современной лесопожарной техники, на мероприятия по борьбе с лесными пожарами выделена беспрецедентная сумма – такого не было в последние годы ни разу! – более 6,2 млрд рублей.

              Поэтому выводы следующие: ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования... И только те, кто не знает, чем на самом деле пахнет такой огонь, позволяют себе бросать реплики про «кто виноват». А надо бы вместо осуждений/рассуждений дело делать! И не по Чернышевскому, а по-русски: брать лопату, сапоги и идти помогать тушить в качестве добровольца. Потому что лесной пожар – штука совершенно непредсказуемая.


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