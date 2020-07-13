13 июля, понедельник | Последнее обновление — 22:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Польше объявили о победе Дуды на выборах
Разделы
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочие, по сути дела, - это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче.
Подробности...
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х».
Подробности...
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина».
Подробности...
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский часПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Решение Верховного суда круче возвращения Крыма
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. Суд указал, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян. Теперь осталось только убедить в этом Цукерберга и американские суды. Тема юрисдикции, даже сугубо виртуальной, в современном мире крайне чувствительна. А тут российский Верховный суд предлагает взять и отгрызть огромный кусок этой самой юрисдикции у гигантского американского монополиста и американских судов. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочее, по сути дела, - это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Просто это мало кто пока осознал.
Хотя, конечно, с точки зрения права equity, у граждан государства, которых специально таргетирует иностранная соцсеть (в рекламе и не только), должно быть право обращаться в суд в своей стране, а не в США. Поскольку предложение императивно обращаться в американский суд - фактическое лишение права на судебную защиту для 99.99% участников. Однако, насколько известно, возможность обращаться в подобных делах в «домашние» суды признали пока только французские суды. Британские молчат. Хотя, если подобный подход войдёт в широкую международную практику, у Цукерберга конкретно лопнет п@@@@н (он будет весьма огорчён), а юридические расходы Фейсбука просто взлетят до небес. А в России обязательно появятся юристы, специализирующиеся по судам с соцсетями - вполне себе приличный кусок хлеба в мире после пандемии.
Источник: блог Дмитрия Гололобова.
Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях
Другие мнения
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х».
Подробности...
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина».
Подробности...
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев.
Подробности...
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности.
Подробности...
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства.
Подробности...
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком.
Подробности...
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение.
Подробности...
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война.
Подробности...
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»?
Подробности...
Предыдущие статьи:
1 |
2
|
3
|
4
|
5