Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочие, по сути дела, - это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

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              Дмитрий Гололобов

              Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

              Дмитрий Гололобов
              адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              		 13 июля 2020, 21:00

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              Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. Суд указал, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян. Теперь осталось только убедить в этом Цукерберга и американские суды. Тема юрисдикции, даже сугубо виртуальной, в современном мире крайне чувствительна. А тут российский Верховный суд предлагает взять и отгрызть огромный кусок этой самой юрисдикции у гигантского американского монополиста и американских судов. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочее, по сути дела, - это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Просто это мало кто пока осознал.

              Хотя, конечно, с точки зрения права equity, у граждан государства, которых специально таргетирует иностранная соцсеть (в рекламе и не только), должно быть право обращаться в суд в своей стране, а не в США. Поскольку предложение императивно обращаться в американский суд - фактическое лишение права на судебную защиту для 99.99% участников. Однако, насколько известно, возможность обращаться в подобных делах в «домашние» суды признали пока только французские суды. Британские молчат. Хотя, если подобный подход войдёт в широкую международную практику, у Цукерберга конкретно лопнет п@@@@н (он будет весьма огорчён), а юридические расходы Фейсбука просто взлетят до небес. А в России обязательно появятся юристы, специализирующиеся по судам с соцсетями - вполне себе приличный кусок хлеба в мире после пандемии.

              Источник: блог Дмитрия Гололобова. 


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