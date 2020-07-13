Хабаровское дело – привет из 90-х

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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

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              Хабаровское дело – привет из 90-х

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 13 июля 2020, 17:55

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              Дело хабаровского губернатора изначально рассматривалось большинством наблюдателей либо как часть продолжающихся чисток в российской элите, либо даже как давление на ЛДПР и ее лидера в преддверии выборов в Государственную Думу в следующем году. Правда, объяснения, с чего вдруг Кремлю потребовалось наезжать на Владимира Вольфовича и его давным-давно вписанную в российскую политическую систему партию, выглядели не слишком убедительно.

              Затем, внезапно, возник новый и вряд ли прогнозировавшийся фактор – в регионе нашлись силы, которые активно встали на защиту своего арестованного губернатора. И ладно, если бы тому вменялись уже привычные по иным случаям экономические и околоэкономические статьи. Но нет, на этот раз речь идет о тяжких насильственных преступлениях – убийствах и покушениях на убийство.

              Итог известен: в Хабаровске прошли организованные большие и не очень большие несанкционированные митинги протеста. Это автоматически вывело на первый план тему взаимоотношений федерального центра и регионов, особенно дальневосточных, придав делу Фургала совершенно новый ракурс.

              Однако у происходящего есть аспект, который не попадает в фокус внимания большинства аналитиков. Для его понимания стоит вернуться к началу и попытаться понять: почему все-таки Хабаровск и почему все-таки ЛДПР? Ведь помимо губернатора там под раздачу попали еще минимум два краевых депутата от той же партии, арестованные по делу о мошенничестве. Неужто и впрямь копают под Жириновского?

              Представляется, что все куда проще. ЛДПР как федеральной политической силе и ее лидеру ничего не угрожает. Однако возбужденные в Хабаровском крае дела действительно служат выразительным посланием – всем политическим силам страны, но в первую очередь именно «либеральным демократам».

              Фото: Igor Volkov/AP/ТАСС

              За прошедшие годы забылось, что постепенная чистка российской элиты и государственного аппарата началась уже весьма давно – в середине нулевых. Начинался процесс с низовых звеньев и шел неторопливо и аккуратно. Тем не менее, уже десять лет назад был послан внятный сигнал всем парламентским партиям - закрыть политический карьерный лифт (в первую очередь, в виде депутатства всех возможных уровней) для бизнеса, особенно такого, чье происхождение и чистота вызывает вопросы. Не секрет, что в тот период «покупка» депутатского мандата в определенных деловых кругах воспринималась как необходимый элемент статуса – ну и полезная защита от внимания правоохранительных органов.

              Сработало это не сразу, но сработало. Сейчас присутствие таких кадров в депутатском корпусе и исполнительной власти сократилось радикально – за исключением, пожалуй, представителей как раз ЛДПР, где по сей день активно применяются политические практики двадцатилетней давности.

              Так что среди многих аспектов дела Фургала (а подобные дела никогда не бывают прямолинейно-одноплановыми) явно есть и этот – откровенный намек-рекомендация Владимиру Жириновскому пересмотреть свои методики подбора кадров, как в партийный список на будущих думских выборах, так и в целом. Однако куда важнее является иное: хабаровские аресты и впрямь представляют собой очередную волну очищения рядов российской элиты. 

              Было бы недооценкой ситуации рассматривать нынешние события исключительно с точки зрения накопившегося в регионе общественного недовольства или консолидации региональной элиты против федерального центра – хотя именно эти версии сейчас наиболее часто звучат.

              Сама специфика нашей страны такова, что у регионов и их элит есть инструменты, благодаря которым они могут быть услышаны в столице. История с протестным голосованием по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе является свежайшим тому примером. Вот только хабаровская история – про другое, несмотря на внешнее сходство.

              Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х», та самая, которую воплощает в себе арестованный губернатор – с соответствующими биографиями и методами работы. Они защищают не региональные интересы, а свои корпоративные, поскольку у государства дошли до них руки.

              Таким образом, если говорить максимально прямо, бывшая малиново-пиджачная братва бросает публичный вызов федеральному центру, прибегая к откровенно незаконным методам (каковыми являются несанкционированные массовые мероприятия). В России 2020 года.

              Собственно, это все, что нужно для понимания и прогнозирования, чем закончится эта история для заказчиков и организаторов нынешних хабаровских событий.

              И кстати – подсказка – не будет никаких радикальных и жестких мер, поскольку в них нет никакой нужды. В современной России финансовые рычаги работают куда эффективнее силовых.


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