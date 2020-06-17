Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США

Американская система ПРО японцам не очень понравиласьФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения – и почему от него выиграют и Китай, и Россия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Победа Байдена приведет к консолидации вокруг куда более правого, чем Трамп, кандидата. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны. Подробности...

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Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
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              Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 17 июня 2020, 17:30

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              «Беззаконные штаты Америки» – этот заголовок одной из статей, посвященных беспорядкам в США, очень четко отражает происходящее. То, что изначально было хотя бы частично протестом против несправедливости в отношении Джорджа Флойда, окончательно вылилось в протест против закона и порядка. Протест, в котором права законопослушных граждан втаптываются в грязь адептами воинствующей политкорректности – афроамериканским меньшинством, а также примкнувшими к нему носителями леволиберальных идей. Которых (учитывая их колоссальное количество в американской политической и журналистской среде) как-то не поворачивается язык называть меньшинством.

              Символом этого беззакония стал не только Сиэтл (где протестующие захватили центр города и объявили там «автономную зону»), сколько Атланта, где 12 июня был застрелен очередной афроамериканец Рэйшард Брукс и где толпа людей вышла на улицы требовать «справедливости и наказания убийцы» через погромы магазинов и насилие в отношении граждан.

              По традиции местные власти встали на сторону протестующих и погромщиков и осудили убийство чернокожего. «Это мог быть один из нас. Наш брат, наш ребенок. Чей-то отец, как в нынешнем случае», – заявила мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс.

              Если один из четырех детей госпожи Боттомс действительно вел бы себя как господин Брукс, то, наверное, мэру Атланты нужно подумать о том, правильно ли она воспитывает своих отпрысков. Ведь если в смерти наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда (смерти, напомним, от последствий приема алкоголя и наркотиков) есть частичная вина полицейского Дерека Шовина, применившего к Флойду чрезмерное насилие и мешавшего ему дышать, то в Атланте произошла совершенно иная ситуация. Полицейский Гаррет Ролф, пристреливший Рэйшарда Брукса, был абсолютно прав и с точки зрения морали, и с точки зрения закона. Напомним, Брукс не просто оказал сопротивление при задержании, он отнял у полицейских электрошокер, на бегу развернулся и попытался выстрелить в одного из них. По решению же Верховного суда, полицейский имеет право стрелять в подозреваемого на поражение в случае, если считает (именно считает, на основе своих суждений), что подозреваемый представляет угрозу для него или же для других граждан.

              Но окружной прокурор Пол Говард почему-то сомневается, что стреляющий человек представлял угрозу для здоровья полицейского и окружающих. Шеф полиции Эрика Шилдс, видимо, не сомневается, поэтому она фактически признала вину своего сотрудника и подала в отставку менее чем через 24 часа после произошедшего (самого Ролфа, естественно, уволили, а его напарника отстранили от оперативной работы). Теперь госпоже мэру, прокурору и бывшей начальнице полиции нужно для полноты картины поплакать на коленях перед очередным золотым гробом.

              Фото: Matt Stone/Reuters

              Это уже не демократия. Это чистой воды скотный двор Оруэлла, где «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».

              Белые ответят

              Да, сейчас афроамериканские активисты радуются. Пишут о «великом пробуждении», о том, что движение Black Lives Matter получило поддержку со стороны множества белых американцев, которые теперь признают, что расизм в США существует.

              Однако проблема в том, что пробуждаются и другие люди. Угнетенное и дискриминируемое белое большинство. Те, кто раньше смотрел на позитивную дискриминацию черных, как на неизбежное зло, или даже как на своего рода отложенную справедливость. На примере Атланты, Сиэтла и многих других городов Америки они увидели, к чему приводит эта позитивная дискриминация и атмосфера постоянного покаяния. К насилию, нарушению закона – и отсутствию необходимости отвечать за эти нарушения. К массовым погромам и расхищению капиталистической собственности – и поддержке грабителей и насильников со стороны «политкорректных» местных органов власти. Посылающих при этом президента на шесть веселых букв – в бункер – после его призыва к мэру Сиэтла и губернатору штата Вашингтон навести порядок на улицах и разобраться с «доморощенными террористами», захватившими часть города.

              Колоссальному количеству американцев не нравится происходящее, но как они могут выразить свой протест? Они не могут выйти на митинги, поскольку их сразу же заклеймят как расистов и нацистов, что осложнит им дальнейшую жизнь в условиях воинствующей политкорректности. Они не могут выразить свою точку зрения на страницах СМИ и начать хоть какой-нибудь публичный диалог о недопустимости скотского поведения афроамериканцев и примкнувшей к ним леволиберальной шизы – ведь эта самая либеральная шиза контролирует СМИ.

              По сути, единственный способ для противников беззакония и царящего в Штатах «скотного двора» выразить свой протест – это прийти на избирательные участки в ноябре и проголосовать против тех, кто поддерживает этот двор. Против Демократической партии, чьи леволиберальные идеи и положены в основу нынешних погромов, чей электорат эти погромы и устраивает. Проголосовать за Дональда Трампа, который – при всей своей эксцентричности и совершаемых ошибках, при всем нарушении американских традиций самоуправления и стремлении контролировать традиционно независимые штаты – стал олицетворением закона и порядка.

              И если в штабе Трампа сидят не полные идиоты, то они, безусловно, используют эти настроения. Раскрутят их в ходе публичной кампании в конце лета – начале осени, обострят во время дебатов между Байденом (который фактически оправдывал погромы) и Трампом. Если Байден возьмет-таки себе левого кандидата в вице-президенты, то присовокупят к делу и заявления этого левого кандидата (который – если он сколько-нибудь значимая фигура среди левых демократов – обязательно на словах тоже припадал с воем к золотому гробу). Мобилизуют белый электорат и приведут его на избирательные участки, обеспечив Дональду Трампу второй президентский срок.

              И ответственные демократы, кстати, должны молиться на то, чтобы так и произошло. Чтобы в 2020 году у просыпающихся «разозленных белых людей» была возможность выбрать Трампа. Ведь в случае победы Байдена с левым вице-президентом (который, учитывая состояние здоровья Байдена, вполне может через годик-другой стать президентом) риски для американской системы резко возрастут. В лучшем случае нынешние погромы будут проигнорированы, в худшем – героизированы, что (на фоне неспособности демократов решить расовый вопрос в США и принудить афроамериканское сообщество уважать закон) приведет к еще большей радикализации белого большинства. И, соответственно, консолидации их вокруг другого, куда более правого, чем Трамп, кандидата. Кандидата с настоящими ультраправыми идеями. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны.


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