Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

Огромная плотина почти законченаФото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press
Грандиозный конфликт, рискующий обернуться новой войной, назревает в Африке. А все из-за противоречий вокруг строительства гигантской электростанции на реке Нил. Египет, скорее всего, не остановится ни перед чем, чтобы остановить этот проект – настолько велик вред, который он принесет этой стране. Однако будут и те, кто сильно выиграет. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...

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              Игорь Мальцев

              Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 16 июня 2020, 12:26

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              Если вы не видели, что вытворяет так называемая интеллигенция на политической, партийной волне «мы боремся с расизмом в нашем колхозе», то вы не видели человеческого дна.

              Тогда вот: куратор музея английского города Хертфордшир, американка Мадлен Одент, публикует в своем твиттере рецепты, как уничтожить бронзовые памятники на улицах Британии при помощи бытовой химии так, чтобы их было невозможно восстановить. Человек, между прочим, учился в Оксфорде. Замужем за банкиром.

              Впрочем, тем, кто читал последний роман Уэльбека, ничего удивительного – он там описывает предполагаемый тотальный приход ислама во Францию и то, как «просвещенный класс» массово предает веру своих отцов и обращается в веру «победителей». Он знает цену этим людям.

              Похоже, что происходящее взятие под козырек по странам и весям вообще не имеет отношения ни к мертвому преступнику Флойду, ни к расизму, который в XXI веке в развитых странах давно уже приблизился к нулю. Конечно, надо было написать «в бывших развитых странах». Потому что то, что в Америке затеяно с целью обнулить Трампа, по другим странам идет, как тотальная война против результатов эпохи Просвещения.

              Этим хунвейбинам ведь на самом деле наплевать – кому там памятник, потому что они необразованны и тупы. Ровно настолько, что падающий памятник кроит им головы – в упоении разрушения они забывают даже подумать о технике безопасности. А насчет «все равно кому» – так что далеко ходить? 

              Фото: Zuma/ТАСС

              В Филадельфии на памятнике Маттиасу Болдуину вандалы написали «Колонизатор» и «Убийца». На самом деле – американский предприниматель, изобретатель Уильям Маттиас Болдуин боролся за права темнокожих граждан, был сторонником отмены рабства в Соединённых Штатах, а также жертвовал деньги на строительство школ для детей афроамериканцев, которых там тогда называли неграми.

              В Миннесоте валят памятник Христофору Колумбу, что изваял итальянский иммигрант, который строил местный Гранд Централ Вокзал и который был подарен городу, как знак благодарности за то, что Америка приняла итальянских мигрантов. Ну, что, парень, прилетела тебе обратка за твою благодарность?

              А что касается Колумба, то тут ведь только тронь историю, может очень нехорошо получиться. Пересмотр результатов эры Великих географических открытий – он же может принести массу неприятностей любителям валить памятники. Начиная с вопроса – а что вы тут делаете тогда? И заканчивая тем, что, по некоторым данным, Kolom вообще был евреем и тогда вы – системные антисемиты. 

              Но у толп протестующих намеренно отключены остатки мозга, у них другие задачи – их руками валят Трампа. Именно поэтому самые безобразные сцены происходят в городах и штатах, которыми заправляют демократы. И, кстати – именно демократический мэр (женщина) запретила полиции вмешиваться, когда валили тот самый памятник, который раскроил протестующему голову. Бог – не фраер. Karma is a bitch.

              Попытка перенести гражданское неповиновение под предлогом борьбы с расизмом на другие территории выглядит уже совсем откровенным смотром всех левацких сил. И вот уже несчастных английских полицейских обвиняют в расизме, а за ними и немецких.

              Немецких, в основном, потому, что в главном наркотическом месте Берлина – Герлитцер-парке, полицейские сразу подходят к группам черных парней, а не к группам пенсионеров и пионеров. Кстати, мэр района Кройцберг, опять женщина и опять «красная», сказала, что ничего страшного в продавцах наркоты в парке нету, и да – она сама по вечерам не ходит по паркам.

              И да, – у берлинских полицейских тоже хочет отнять оружие их собственный берлинский сенат. Defund the police – это не случайно. Красно-зеленым для установления своей власти через анархию нужны две вещи – отнять частное оружие у граждан страны и лишить полицию возможности выполнять ее работу. А что насчет целей этих людей, так их озвучил еще знаменитый левак Чарли Мэнсон: «Левым нужна расовая война».

              Пока мэр Лондона демонстрирует даже не то чтобы паралич перед лицом погромщиков, но и активно им содействует, публикуя списки «неправильных памятников», самым здравым вдруг оказался Борис Джонсон.

              После осквернения памятника Черчиллю надписью «расист», а также памятника королевы Елизаветы, а также военных мемориалов, он реально вышел из себя. «Статуя Уинстона Черчилля на площади парламента является постоянным напоминанием о его достижениях в деле спасения этой страны и всей Европы от фашистской и расистской тирании. Абсурдно и стыдно, что сегодня этот национальный памятник подвергается риску нападения со стороны протестующих», – написал британский премьер в Facebook. Борис Джонсон призвал держаться подальше от протестов и осудил тех, кто занимается порчей памятников. «Разрушать их — значит лгать о нашей истории».

              Борис, ты прав. Но эти люди не видят же ничего странного в том, что, сбросив в реку памятник Эдварду Колстону, который практически заново на свои деньги отстроил Бристоль со всеми классическими госпиталями и общественными зданиями, они пойдут за деньгами в те самые фонды Колстона, которые до сих пор работают.

              Но чума добралась даже до спокойного Лиссабона: осквернен памятник отцу Антониу Виейра, который был философ, писатель и один из самых выдающихся миссионеров-проповедников. Тоже расист, видимо. Нет, тут еще хуже – он вызывает ненависть, потому что нес с собой христианство в Африку. И даже без танков и пулеметов. Вот ведь сволочь какая.

              Но, в общем, и американские рабовладельцы виноваты не только в том, что отняли барабаны у привезенных черных. (Потому что это не музыкальный инструмент, а средство коммуникации). Они виноваты в том, что обратили рабов в христианство.

              А должны были оставить народы в покое и позволять исповедовать знаменитые автохтонные африканские религии, в том числе и те, которые включают обряды поедания людей (он же – каннибализм). Так что эти ребята докопаются-таки до того, что надо сбросить христианство с корабля современности. Потому что это – религия белых агрессоров.

              А левым и прочей антифе это даже и раскапывать не надо – они ненавидят все, что связано с христианством и верой вообще, и старательно уничтожают все, что противоречит установке. В том числе и смычкой с самым радикальными исламистскими течениями.

              А я думаю, что понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру, это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно.


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