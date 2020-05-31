Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Новостью дня 29 мая стал скандальный пролет американских бомбардировщиков вблизи границ России. Два сверхзвуковых стратегических B-1B вылетели с базы Эллсуорт в штате Южная Дакота, пересекли Атлантический океан, после чего пролетели над Европой и акваторией Черного моря. Американские самолеты следовали над территорией Польши, а затем – Украины. Над Украиной и Черным морем бомбардировщики сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

В СМИ (например – сайт «USA.one», Telegram-канал «Караульный» и др.) утверждается, что в полете отрабатывался ракетный удар по военным объектам в Крыму. Российские силы ПВО подняли истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. При виде российских самолетов американские бомбардировщики ретировались. Отметим, что в прошлом году примерно этим же маршрутом летали В-52 Stratofortress. И тоже отрабатывали ракетную атаку по Крыму. Обратим внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, американская дальняя авиация чувствует себя в воздушном пространстве Украины как у себя дома. Между тем, находясь над Украиной, американские стратегические ракетоносцы могут нанести удар, на выбор, по Крыму, району Москвы и другим регионам России.

Во-вторых, пролет был не просто согласован с украинской стороной, но это были совместные учения – бомбардировщики находились под прикрытием украинской ПВО и авиации.

В-третьих, это может показаться несколько забавным (хотя ничего смешного тут нет), но украинская авиация прикрывала нанесение ядерного удара по… территории Украины. Ведь нынешний статус полуострова Киев не признает. Шутка о бомбежке Воронежа приобретает совсем другое звучание – вместо него можно вставить какой угодно украинский город.

С военной точки зрения угроза от такого рода маневров не слишком велика. В случае глобального конфликта основной удар будут наносить баллистические ракеты наземного и морского базирования, а не бомбардировщики. Однако такие полеты влекут за собой рост напряженности и сами по себе могут спровоцировать конфликт.

Воздушным пространством американское военное присутствие на Украине не ограничивается. В Очакове 133-й строительный батальон ВМС США провел реконструкцию существовавшей уже военной базы. Она, разумеется, остается украинской (там базируется 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины – боевые пловцы), а сама инфраструктура нужна для проведения учений Sea Breeze, наземная часть которых проходит на полигоне Широкий лан в Николаевской области.

Эксперты, однако, полагают, что вместе с украинскими диверсантами могут базироваться и американские «морские котики». А то, что американцы укрепляют пирсы и углубляют фарватер, наводит на мысль, что там предполагается стоянка более крупных кораблей. Ну а само расположение Очакова создает реальную угрозу Крыму.

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Так или иначе, возможность опираться на эту базу (даже если американского гарнизона на постоянной основе там не будет) существенно расширяет операционные возможности США в регионе. Тем временем уже в этом году министерство обороны Украины заявило, что построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке (Луганская область) и в Мариуполе (Донецкая область). Кроме того, планируется строительство «бригадного городка» (что бы это ни значило) на Широком лане.

Это, разумеется, намерения украинского военного ведомства и говорят они в основном о том, что в Киеве не относятся серьезно к возможности реинтеграции Донбасса (иначе бы планировали постройку баз на неподконтрольной территории – это было бы логичнее). Натовских войск там не будет. Или всё же будут?

И, кстати, о НАТО. Буквально недавно бывший спецуполномоченный Госдепа США по Украине Курт Волкер опубликовал в National Interest статью, в которой призвал срочно предоставить членство в НАТО Грузии и Украине. Территориальная целостность? Черт с ней. Это ведь не американская целостность…

В общем, хотите, не хотите, но Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны.

Пока что единственный, кто может помешать этим планам ...Международный валютный фонд. Судя по навязанному украинскому правительству меморандуму (его даже не согласовывали – просто поставили перед фактом) в планах МВФ вообще нет населения на этой территории. Даже «пушечного мяса». С другой стороны – меньше проблем…