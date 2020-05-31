Украинское небо становится площадкой для удара США по России

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31 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...

Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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      В России отметили день пограничника

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              Василий Стоякин

              Украинское небо становится площадкой для удара США по России

              Василий Стоякин
              директор Центра политического маркетинга
              		 31 мая 2020, 16:10

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              Новостью дня 29 мая стал скандальный пролет американских бомбардировщиков вблизи границ России. Два сверхзвуковых стратегических B-1B вылетели с базы Эллсуорт в штате Южная Дакота, пересекли Атлантический океан, после чего пролетели над Европой и акваторией Черного моря. Американские самолеты следовали над территорией Польши, а затем – Украины. Над Украиной и Черным морем бомбардировщики сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

              В СМИ (например – сайт «USA.one», Telegram-канал «Караульный» и др.) утверждается, что в полете отрабатывался ракетный удар по военным объектам в Крыму. Российские силы ПВО подняли истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. При виде российских самолетов американские бомбардировщики ретировались. Отметим, что в прошлом году примерно этим же маршрутом летали В-52 Stratofortress. И тоже отрабатывали ракетную атаку по Крыму. Обратим внимание на несколько важных моментов.

              Во-первых, американская дальняя авиация чувствует себя в воздушном пространстве Украины как у себя дома. Между тем, находясь над Украиной, американские стратегические ракетоносцы могут нанести удар, на выбор, по Крыму, району Москвы и другим регионам России.

              Во-вторых, пролет был не просто согласован с украинской стороной, но это были совместные учения – бомбардировщики находились под прикрытием украинской ПВО и авиации.

              В-третьих, это может показаться несколько забавным (хотя ничего смешного тут нет), но украинская авиация прикрывала нанесение ядерного удара по… территории Украины. Ведь нынешний статус полуострова Киев не признает. Шутка о бомбежке Воронежа приобретает совсем другое звучание – вместо него можно вставить какой угодно украинский город.

              Фото: Handout/Reuters

              С военной точки зрения угроза от такого рода маневров не слишком велика. В случае глобального конфликта основной удар будут наносить баллистические ракеты наземного и морского базирования, а не бомбардировщики. Однако такие полеты влекут за собой рост напряженности и сами по себе могут спровоцировать конфликт.

              Воздушным пространством американское военное присутствие на Украине не ограничивается. В Очакове 133-й строительный батальон ВМС США провел реконструкцию существовавшей уже военной базы. Она, разумеется, остается украинской (там базируется 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины – боевые пловцы), а сама инфраструктура нужна для проведения учений Sea Breeze, наземная часть которых проходит на полигоне Широкий лан в Николаевской области.

              Эксперты, однако, полагают, что вместе с украинскими диверсантами могут базироваться и американские «морские котики». А то, что американцы укрепляют пирсы и углубляют фарватер, наводит на мысль, что там предполагается стоянка более крупных кораблей. Ну а само расположение Очакова создает реальную угрозу Крыму.

              Так или иначе, возможность опираться на эту базу (даже если американского гарнизона на постоянной основе там не будет) существенно расширяет операционные возможности США в регионе. Тем временем уже в этом году министерство обороны Украины заявило, что построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке (Луганская область) и в Мариуполе (Донецкая область). Кроме того, планируется строительство «бригадного городка» (что бы это ни значило) на Широком лане.

              Это, разумеется, намерения украинского военного ведомства и говорят они в основном о том, что в Киеве не относятся серьезно к возможности реинтеграции Донбасса (иначе бы планировали постройку баз на неподконтрольной территории – это было бы логичнее). Натовских войск там не будет. Или всё же будут?

              И, кстати, о НАТО. Буквально недавно бывший спецуполномоченный Госдепа США по Украине Курт Волкер опубликовал в National Interest статью, в которой призвал срочно предоставить членство в НАТО Грузии и Украине. Территориальная целостность? Черт с ней. Это ведь не американская целостность…

              В общем, хотите, не хотите, но Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны.

              Пока что единственный, кто может помешать этим планам ...Международный валютный фонд. Судя по навязанному украинскому правительству меморандуму (его даже не согласовывали – просто поставили перед фактом) в планах МВФ вообще нет населения на этой территории. Даже «пушечного мяса». С другой стороны – меньше проблем…


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