Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...

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              Андрей Манчук

              Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

              Андрей Манчук
              политолог
              		 20 мая 2020, 17:20

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              События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине – спустя год после инаугурации президента Зеленского, от которого так ждали политических перемен. Наивные надежды миллионов избирателей оказались тщетными. На статус реальной власти по-прежнему претендуют оседлавшая страну националистическая улица и ее покровители из числа либеральных медиа-грантоедов, которые заставляют служить себе несостоявшегося «слугу народа», диктуя ему свою собственную повестку.

              Представители этой специфической социальной прослойки пикетировали офис Службы безопасности Украины, куда вызвали известного ультраправого «активиста» Сергея Стерненко. Еще в 2018 году он зарезал ножом одессита Ивана Кузнецова и ранил еще одного человека. Причем, как говорят материалы следствия, бежал за своей жертвой почти сто метров и добил ее на земле, попутно снимая стрим с места событий. Что, разумеется, никаким образом не подпадает под определение самозащиты.

              Однако это не повлекло за собой никаких последствий. Стерненко продолжал оставаться на свободе, что объясняли его активным сотрудничеством со спецслужбой и представителями высшего эшелона постмайданского политикума. Достаточно сказать, что этот одиозный персонаж запросто беседовал с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой прямо у него в кабинете. Да и вообще публично общался с представителями высшего политического бомонда – как при Порошенко, так и при сменившем его Зеленском. Хотя это было бы невозможным для любой современной европейской страны, где контакты с обвиняемым в убийстве правым досрочно завершили бы карьеру любого чиновника.

              Но Украина равняется на другую Европу, которая безвременно кончилась в 1945 году. На защиту Стерненко встал весь националистический бомонд, включая местных правозащитников, политиков и работников медиа. Они видели это дело знаковым, поскольку обвинительный приговор одесскому убийце означал бы посягательство на священные права неприкасаемой касты, сложившейся на Украине после Майдана. То есть на привилегии тех самых «активистов», которым постоянно сходят с рук самые тяжелые преступления, только потому, что за них всегда вступается дружественно настроенная власть, а ультраправая массовка успешно кошмарит полицейских, следователей и судей.

              Зеленский не выдержал этого давления и капитулировал самым позорным образом, наплевав на чувства своего обманутого электората. Служба безопасности Украины предъявила обвинения покойному Кузнецову, а его убийца официально признан теперь потерпевшим. Эта по-оруэлловски абсурдная ситуация шокировала даже повидавших всякое безумие украинцев, которые еще раз убедились, что законы распространяются в их стране далеко не на всех. И теперь даже не удивительно, что глава офиса президента Андрей Ермак, отчитываясь перед представителями американской организации Atlantic Council, анонсировал создание специального совета майдановцев и ветеранов АТО, которые будут рассматривать уголовные дела против майдановцев и ветеранов. То есть, по существу, судить сами себя – с вполне предсказуемым результатом.

              Фото: Дмитрий Гордон/YouTube

              А вечером того же дня ультраправые собрались у редакции «Гордон», требуя наказать журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона за то, что он взял обширное интервью у Игоря Стрелкова, а до этого беседовал с депутатом Государственной думы России Натальей Поклонской. Националисты увидели в этом «зраду», открыто угрожая Гордону расправой. Перепуганный журналист тут же поспешил заявить, что делал эти записи с санкции генеральной прокуратуры и СБУ, собирая компромат на врагов народа, и уже отправил эти данные на флешке прямо в Гаагу. А заодно принес тысячу заверений в своей политической благонамеренности и высоком патриотизме, поскольку «активисты» мгновенно затравили Гордона в социальных сетях, угрожая ему самыми изощренными способами расправы.

              Впрочем, этот патриотический хайп явно являлся самоцелью гордоновских интервью, поскольку он принес за собой огромный резонанс и множество просмотров в YouTube. Тесные отношения с влиятельными политиками скорее всего уберегут журналиста от настоящих репрессий. Тем более, что в этих интервью не прозвучало ничего нового, и они явно не подрывают собой идеологические основы современной украинской власти.

              Удивительно, но часть наблюдателей усматривают в эфирах с Поклонской и Стрелковым некие знаки, которые якобы указывают на глубинные тектонические подвижки в сознании украинского общества. «Что-то меняется: раньше было нельзя, а теперь можно», – рассуждают эти неисправимые оптимисты. Они убеждены, что Дмитрий Гордон держит нос по ветру, ориентируясь на мнения украинской элиты, эволюционирующей в сторону какой-то элементарной договороспособности. А его передачи могут предвещать изменение трендов информационной политики, которая вот-вот сбросит с себя оковы патриотической цензуры, обретенные по итогам Евромайдана.

              На самом же деле, символы украинской действительности нужно искать совершенно в других событиях. Подлинные знаки времени – это признание пострадавшим Стерненко на фоне обвинений зарезанному им человеку. Это санкции против Эрмитажа, МГУ и Пушкинского музея, до которых не додумались даже при Порошенко. Рекордное количество пострадавших от обстрела детей на неподконтрольных территориях, согласно официальным данным наблюдателей ООН. Продление срока журналисту Василию Муравицкому, который четвертый год находится под арестом, несмотря на поддержку топовых международных правозащитников, которые признали его узником совести. Или нападение нацистов на оппозиционного блогера Михаила Шпира прямо посреди Киева.

              Словом, знаков хватает, но они говорят ровно об обратном – если на Украине что-то меняется, то совсем не в лучшую сторону. Интервью с Поклонской или Стрелковым не являются здесь каким-либо исключением. Все просто – то, что позволено делать Гордону, не позволено обыкновенным гражданам, у которых нет покровителей среди спецслужб и власти.

              Сравните это с тем, как украинские олигархи спокойно увеличивали свой товарооборот со «страной-агрессором», продвигая свой бизнес, несмотря на националистическую истерию и громыхающие пушки АТО. В то время как простых людей бросали в тюрьму за критические посты в «ВКонтакте», штампуя из них российских агентов влияния и завербованных шпионов.

              Кстати, с этим тоже ничего не меняется. Намедни в СБУ отчитались о сотнях украинцев, обвиненных по политическим статьям за неправильные посты о коронавирусе, написанные по заданию вражеской разведки, которая почему-то не может писать такие подрывные посты из-за поребрика. Только за последнюю неделю от этих преследований пострадали десятки людей, за которыми нет никакой реальной вины. А это еще раз демонстрирует подлинную цену «неслыханной свободе слова» при президенте Зеленском.

              Свободе для своих, распространяющейся только на стерненко и на гордонов.


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