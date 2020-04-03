Готовится великая нефтяная сделка

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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

В Швеции по-прежнему открыты бары, рестораны и прочие увеселительные заведенияФото: Rob Schoenbaum/Global Look Press
Одной из немногих стран в мире, отказавшихся вводить жесткий карантин из-за распространения коронавируса, остается Швеция. Правительство верит, что общество должно сохранять прежний образ жизни, чтобы спасти экономику государства. Но действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовится великая нефтяная сделка

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              Глеб Простаков

              Готовится великая нефтяная сделка

              Глеб Простаков
              журналист
              		 3 апреля 2020, 12:08

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              С начала апреля перестало действовать соглашение ОПЕК+. Фактически мы только сейчас будем наблюдать реальные цены на нефть, формирующиеся на так называемом физическом рынке.

              Ведь все что мы видели до сих пор, включая падение цен до самых низких за последние двадцать лет значений, имело отношение к фьючерсным контрактам, иными словами – к ожиданиям трейдеров на предмет развития ситуации после того, как картельная сделка перестала действовать. А ожидания, заложенные в нынешние низкие цены, и реальность могут совпадать не на сто процентов.

              До последнего момента никаких контактов между поссорившимися Москвой и Эр-Риядом, которые могли бы развернуть медвежьи настроения торговцев нефтью, не наблюдалось. Саудиты одно за другим выдавали заявления об опережающем наращивании добычи, Россия просто ждала. Логика Москвы была понятной: обсуждать с картелем новое соглашение по нефти бессмысленно, пока из игры исключена крупнейшая добывающая нефть страна – США.

              И вот в конце марта после длительной паузы Штаты первыми нарушили нефтяное молчание. Пена эмоций схлынула и стало вполне очевидно: с точки зрения американской администрации, низкие цены на нефть – это не только, по выражению Дональда Трампа, предел мечтаний, но и очевидная проблема.

              США – крупнейший потребитель нефти в мире, и им выгодны низкие цены с точки зрения функционирования обрабатывающей промышленности и транспорта. Но, с точки зрения самих нефтяных компаний, все ровно наоборот.

              Фото: Deutsche Presse-Agentur GmbH/Reuters

              Красношеий Техас – один из оплотов республиканцев, в буквальном смысле взвыл от обрушившихся котировок, заставив сменить беспечную риторику и Трампа. Техас добывает свыше 20% американской нефти, а его сланцевые месторождения – одни из самых старых – с трудом выдерживают цену на нефть в 30 долларов США за баррель, не говоря уже о рекордно низких значениях, которые мы наблюдаем сегодня.

              Свою роль играет и борьба за власть внутри США. Показатели безработицы в стране бьют все рекорды. А пополнять ряды безработных американскими нефтяниками – последнее, чего желал бы Трамп накануне президентских выборов.

              Нынешний кризис, хоть и нанес колоссальный удар по фондовым рынкам и американским банкам, финансирующим демократов, дал последним шанс использовать проблемы мировой экономики и США против Трампа. Ведь главным козырем последнего в борьбе за второй срок как раз и были высокие темпы роста экономики и создание новых рабочих мест. Все то, что сегодня рассыпается буквально на глазах.

              США уже вступили в переговоры с ОПЕК по поводу новой международной сделки. Поскольку американские федеральные власти не могут вести официальные переговоры с картелем, это было сделано на уровне отдельного штата.

              Железнодорожная комиссия Техаса, являющаяся регулятором регионального нефтяного рынка, заявила о том, что примет участие в очередном заседании ОПЕК, которое состоится в июне. Накануне техасские нефтяники обратились в Комиссию с требованием рассмотреть возможность сокращения добычи. Понятно, что устами Техаса сейчас говорит вся нефтяная индустрия Америки.

              Ситуация действительно серьезная. Мировые резервные мощности по хранению нефти будут заполнены в течение ближайших месяцев, после чего более никому не нужное черное золото будет просто плавать на танкерах в океане, угрожая сырьевому рынку окончательным коллапсом, а морской флоре и фауне – новыми масштабными разливами нефти. Грета Тунберг будет в шоке.

              В то время как Техас выступил фронтменом переговоров с саудитами, переговоры с Россией взял на себя сам Трамп, проведя накануне телефонный разговор с президентом Путиным. В этом смысле ключевая задача Москвы – втянуть США, пусть пока еще не в нефтяную сделку, но в переговоры о ней, выполнена. Америка более не сможет быть главным бенефициаром сокращения нефтяных мощностей картелем и примкнувшими к нему.

              Возможно, на наших глазах формируется прообраз новой сделки ОПЕК++, а если проще – глобального нефтяного правительства, задачей которого будет купирование нефтяных шоков. Причем присутствие в таком глобальном картеле США – одновременно крупнейшего производителя и потребителя нефти – позволит не допускать как резкого снижения цен на нефть, так и их необоснованного взлета, как это было в 2008 году, накануне финансово-экономического кризиса, когда цена за баррель перешла планку в 140 долларов США.

              Если нынешняя нефтяная война рисует нам картину будущего нефтяного мира, то все не так плохо. Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы.

              Но великая нефтяная сделка по результатам большой нефтяной войны станет одним из стержней новой модели функционирования экономических систем вследствие кризиса, который также претендует на то, чтобы стать величайшим в мире.


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