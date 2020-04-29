Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Тысячи самолетов оказались прикованы к землеФото: OLIVER LANG/EPA/ТАСС
Коллапс мировой гражданской авиации чреват гораздо большими последствиями, чем просто временная остановка полетов. Даже если представить, что все ограничения будут отменены в одночасье, в воздух поднимутся далеко не все самолеты – на земле их сейчас подстерегает множество непредвиденных неприятностей. О чем идет речь и почему снова поднять авиацию в воздух будет крайне сложно? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...

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              Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

              Сергей Мардан
              публицист
              		 29 апреля 2020, 18:20

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              Экономическая тема, интерес к которой в обычное время исчерпывается знанием, какой сегодня курс доллара, сейчас приобрела особое звучание. 100 лет назад социал-демократы читали рабочим «Капитал» Карла Маркса и толковали им про природу денег и прибавочной стоимости. У тех росла сознательность и ненависть к капиталистам.

              Теперь политическая оппозиция снова энергично разъясняет широким массам природу современного экономического кризиса и формулирует экономические требования. Которые, как учит история России XX века, довольно быстро перерастают в политические.

              Тут все просто. Сегодня – требования восьмичасового рабочего дня. А завтра – «Вся власть Советам!». Сегодня – требования налоговых каникул барбершопам и маникюрным салонам, через пару месяцев – митинги. Но исторические ассоциации на этом не заканчиваются. Новый кейс Навального – раздать всем гражданам России деньги из Фонда национального благосостоянии (ФНБ) – это политика «чем хуже – тем лучше».

              Просвещение масс больше не является ни целью, ни средством для новых российских революционеров. По нынешним временам манипуляции массовым сознанием вполне достаточно. Вместо теории классовой борьбы используется самый оголтелый популизм ельцинского разлива образца 1988 года. Весь российский ФНБ составляет всего 8,250 трлн рублей. Если раздать его всем 148 миллионам гражданам России, получится совершенно не поражающая воображение сумма 55 тысяч рублей на человека.

              Но даже на раздаче ФНБ Навальный и его сторонники не остановятся. Понятно, что 8 триллионов «на всех» – слишком мало для того, чтобы увлечь за собой критически большую массу недовольных граждан. Поэтому дальше в ход идут предложения по денежной эмиссии, по аналогии с США, которые вливают через ФРС в американскую экономику более 4 трлн долларов.

              Фото: Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

              Есть только одна особенность. ФРС, как и Европейский Центральный Банк, являются мировыми эмиссионными центрами. Это значит, что они печатают деньги для всей мировой экономики и в этих мировых масштабах даже 4 триллиона для них, скорее всего, растворятся без последствий.

              Российский же рубль нужен только нам, даже армяне и киргизы, которые хоть и входят в ЕВРАЗЭС, но по контрактам требуют оплату в валюте. Соответственно, любая масштабная денежная эмиссия рубля немедленно отразится в растущих цифрах инфляции. Деньги просто начнут стремительно обесцениваться, как было 30, 20 и даже 10 лет назад, когда инфляция в России была почти 9%, по сравнению с 2,2% в 1 квартале 2020 года.

              В переводе на понятный язык, это означает, что даже если пенсии индексировать на 5% ежегодно, при инфляции 10% они будут уменьшаться на те же 5% каждый год. Так было совсем недавно. А в 1998 году инфляция в России вообще была 84%, в 2000-м – 20%. Есть, с чем сравнивать…

              Так что, социальное государство, за которое ратует Навальный – это гарантированное обнищание пенсионеров и бюджетников. Тех самых учителей и врачей, о которых он так, якобы, печется. Но и тех, кто работает в частных компаниях, последствия раздачи денег ФНБ всем гражданам почувствуют уже через полгода или даже раньше.

              Осенью большая часть этих людей останется без средств к существованию. Потому что, если государство не поддержит сегодня отрасли и компании, которые создают рабочие места, платят налоги и, собственно, представляют собой то, что называется российской экономикой, эти рабочие места просто исчезнут.

              Взрослые люди должны отдавать себе отчет в том, что на всех денег не хватит. Тут не должно быть никаких иллюзий. Их, как и прежде, получат в первую очередь крупнейшие работодатели. РЖД, Почта России, сырьевые компании, промышленные гиганты вроде Магнитки, ГАЗа, ВАЗа и Красноярского алюминиевого завода, предприятия ВПК.

              А все остальные – могут рассчитывать только на то, что останется. Хотя, лично я совсем не уверен в том, что они имеют право на это рассчитывать. У нас ведь, если кто забыл – капитализм и свободный рынок. О каком гарантированном минимальном доходе все вдруг заговорили? Тем более, что он у нас был.

              До 1991 года у всех граждан самой большой в мире страны был практически гарантированный вмененный доход. Даже рядовой советский алкоголик мог рассчитывать на 120 рублей в месяц. Но мы сказали этому государству – «Идите вы к черту с вашей социальной справедливостью! Мы хотим, чтобы было неравенство. Мы хотим, чтобы были богатые. Потому что, бедные – на самом деле просто бездельники, которые не хотят стараться. А мы – не такие».

              Мы даже вышли на баррикады за нашу свободу жить в настоящем капитализме. Так какую государственную поддержку вы хотите? Вы же – свободные предприниматели. Вы – атланты, которые расправили плечи. За тридцать лет пора уже было приучиться к тому, что западный образ жизни имеет некоторые риски. Экономические кризисы и связанные с ним банкротства и безработица – часть этих рисков. Что хотели – то и получили.

              И еще одно соображение. Те, кто ругает жадное российское государство и требует раздать казну всем пострадавшим от кризиса (хотя кризис еще толком даже не начался) не приобрели такой обычный для 50 тысяч лет человеческой истории навык – иметь заначку на черный день. А вот российская власть, слава Богу, этот навык не утратила. Поэтому мы переживем этот кризис так же, как пережили и 2015-й, и 2008-й. Не без потерь, но переживем.

              А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было.


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