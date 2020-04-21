Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Взгляд
21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
Перейти а раздел…

«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
Перейти а раздел…

Собак и кошек проверят на коронавирус

Проверка собак и кошек будет выборочнойФото: Miroslav Chaloupka/CTK/ТАСС
Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию. Начнут с крупных городов и международных аэропортов, а дальше − как получится. Означает ли это, что домашние питомцы могут стать жертвами заболевания наравне с хозяевами? И главный вопрос − могут ли собаки и кошки заражать коронавирусом людей? Ответы у ученых уже есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...

Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Собак и кошек проверят на коронавирус

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть
              В России за сутки подтверждено 5642 новых случая коронавирусаСоставлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусомАмериканский экономист назвал последствия пандемииЛукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
              МЧС попросило россиян не ездить на шашлыки на майские праздникиРоссия сняла санкции с двух украинских бизнесменовЭксперт рассказал о спасении Израиля от четвертых подряд выборовЭкономике ЕС предсказали рекордное сокращение
              В ВШЭ заявили об «удивительном» уровне смертности от коронавируса в РоссииНайдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавирусаФинляндия попросила доступ к архивам ФСБ после публикаций о концлагерях в КарелииЭксперт объяснил, почему идущее строить «Северный поток – 2» судно часто меняет маршрут

              Главная тема


              Собак и кошек проверят на коронавирус

              мутация COVID-19


              Китайские ученые выявили более агрессивные штаммы коронавируса

              «финансовое давление»


              Трамп отреагировал на отрицательные цены на нефть

              Амбулаторное лечение


              Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в борьбе с коронавирусом

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              ущерб от пандемии


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Социальная перверсия


              Дометий Завольский: Мир охватило новое ханжество

              Все на время закончилось


              Евгений Фатеев: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              День Победы


              Ирина Алкснис: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              на ваш взгляд


              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?


              Сергей Мардан

              Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

              Сергей Мардан
              публицист
              		 21 апреля 2020, 12:14

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Скандал вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману на фоне эпидемии, сожравшей всю медиаповестку, стал для многих глотком свежего воздуха.

              Люди скучают по прежней, нормальной жизни, когда в соцсетях раз в неделю начинался «эпический срач» вокруг очередного «Коли из Уренгоя». Какая никакая, а общественная жизнь. Теперь ее нет. Разве может быть общественная жизнь в режиме самоизоляции и социального дистанцирования?

              Поэтому и культурный скандал получился негромким и недолгим. А ведь так все хорошо было просчитано...

              В отечественном кино для успеха талант давно не нужен. Достаточно звезды на главную роль, а главное - побольше хайпа. Точнее, если есть хайп, можно даже на звезде сэкономить. Как было, например, с фильмом «Матильда», где обошлись не слишком популярными артистами.

              «Матильда» для российских продюсеров вообще стала идеальным кейсом, эталоном по раскрутке любого кинопроекта. Скандальность экранизации работает лучше страховки. Скандал компенсирует почти все художественные просчеты, а главное - экономит рекламный бюджет.

              Фото: Зулейха открыла глаза/Кинокомпания «Русское»

              «Зулейха» в этом смысле имела просто термоядерный потенциал. Во-первых, основа экранизации – книга с «хорошей прессой». Хвалебные рецензии либеральных журналистов, «национальная» тематика и старые-добрые сталинские репрессии, которые вот уже сорок лет исправно тянут побитый жизнью паровоз российской культуры.

              Бодрящий микс из тяжелой женской доли, глубинного русского империализма и кровавых энкавэдэшников, даже посредственный и эпигонский роман Гузели Яхиной в 2015 году сделал событием в русской литературе, обеспечив книге продажи и несколько литературных премий.

              Киноформат должен был многократно усилить действие этого коктейля за счет звездной Чулпан Хаматовой, которая наконец-то смогла сыграть татарку, и других «креативных» находок.

              Ключевым элементом маркетинга, конечно же, была «закладка» в виде момента, где идет перекличка ссыльных и энкавэдешники называют имена татарских богословов –

              – Таджуддин Талгат!

              – Я!

              – Гайнутдин Равиль!

              – Я!

              Это было, конечно, круто, учитывая, что Талгат Таджуддин – действующий Верховный муфтий России, а Равиль Гайнутдин – здравствующий председатель Духовного управления мусульман. Объяснение создателей, что это, мол, «просто искали подходящие татарские имена», было таким же просчитанным с точки зрения пиара.

              Виновными в недоразумении были названы не продюсеры, не редакторы, и не сценаристы телеканала «Россия», а почему-то «костюмеры». Ведь нужно было не просто плюнуть в лицо мусульманам, нужно было убедиться в том, что все это заметили. Заметили, конечно.

              Забурлило со всех сторон. Одни оскорбились на откровенную русофобию, которая является одной из ключевых линий сериала. Другие – на антисоветчину. Этнические татары обомлели от того, что татарская деревня нарисована в образе Мордора в миниатюре. У татарских националистов полыхнуло от любовной линии, где гонимая еврейским коммунизмом татарка Зулейха находит личное счастье в объятьях русского чекиста-упыря Ивана, да еще и рожает от него сына.

              Секс в мечети и Гайнутдин с Таджуддином – тут понятно. В пьянке это называется «полирнуть водку пивом». Чтобы, так сказать, закрепить результат. Но, когда в мирном 2019 году снимался сериал «Зулейха», никто не мог предположить, что проверенные временем рекламные схемы в апреле 2020-го перестанут работать.

              «Военное» сознание, которое сопровождает эпидемию, обнулило множество привычных вещей. Система ценностей упростилась необыкновенно. Ощущение настоящей и такой близкой опасности делает людей равнодушными к информационным пустышкам. На фоне смертельной статистики и ужасающих кадров из инфекционных больниц спорить о событиях 90-летней давности стало как-то очевидно глупо.

              Влиятельные медиаперсоны, вроде Сванидзе, Макаревича или Прилепина, чьи отзывы о сериале полгода назад обсуждались бы миллионами, сегодня мало кому интересны. Миллионы теперь интересуются новостями о разработке вакцины от коронавируса и наличии медицинских масок, а в роли медиаперсон выступают врачи-инфекционисты.

              Но на фоне настоящих проблем, которые вдруг осознал вчерашний потребитель-зритель-покупатель, который снова стал просто живым человеком, ничтожество «культурки» выглядит особенно омерзительно.

              Циники и профессиональные манипуляторы тридцать лет доминируют в пространстве русской культуры, выжигая напалмом все, что не укладывается в их идеологические шаблоны. Эти люди технично и жестко контролируют культурную повестку, диктуют смыслы, выращивают и защищают свои моральные авторитеты, шельмуя и выставляя маргиналами всех, кто идет против постмодернистского тренда.

              Плохо не то, что крупнейший федеральный телеканал финансирует и ставит в прайм плохой и, вообще-то, подлый сериал. Они за последние годы профинансировали и поставили их в телевизионную сетку без счета.

              Гораздо хуже то, что российское общество за тридцать с лишним лет так и не выработало внутри себя антитела, которые бы отторгали возможность появления в широком культурном пространстве проектов, которые изначально, на уровне идеи, синопсиса, являются манипулятивными, сознательно разжигающими ненависть и нацеленными на раскол общества.

              Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей отправить на карантин. На режим пожизненной изоляции от госбюджетов.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
              Обсуждение: 82 комментария

              Мир охватило новое ханжество

              Дометий Завольский, историк-архивист
              Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Новая реальность российской инвестиционной политики

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

              Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
              Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
              Обсуждение: 37 комментариев

              Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
              Обсуждение: 76 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............