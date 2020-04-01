Россия не бросает даже русофобов

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Ирина Алкснис

              Россия не бросает даже русофобов

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 1 апреля 2020, 17:35

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              Мария Захарова очень эмоционально прокомментировала историю, когда в МИД обратилась состоятельная семья, чтобы частным бортом вернуть своего сына из Англии, поскольку, по мнению родителей, в России ему будет безопаснее, да и при необходимости медицинское обслуживание будет более высокого качества. Официальный представитель внешнеполитического ведомства резко отозвалась о «гражданах мира», которые многие годы «оболванивались и платили золотом за тлен», а теперь «сдувают пыль с российских паспортов».

              На самом деле Захарова не совсем права, говоря про «золото за тлен». В многотысячной армии тех, кто отрясает прах родины со своих ног, далеко не только миллионеры и миллиардеры. Более того, есть смутное подозрение, что они в ней составляют выраженное меньшинство.

              За последние годы сформировался куда более внушительный класс граждан, которым, с одной стороны, невыносима жизни в России, а с другой стороны, эта самая Россия обеспечивает финансовые поступления, достаточные для относительно беззаботного проживания в более приятном лично для них уголке света. Это необязательно должен быть особняк в элитном районе Лондона. Для некоторых вполне достаточна комнатушка с удобствами в коридоре на Гоа. Сдача московской (или питерской) квартиры плюс ненапряжный фриланс вполне обеспечивал немудреные нужды наиболее скромных в запросах представителей данного класса.

              В свою очередь, причины невыносимости жизни в России у этих наших сограждан довольно многообразны. Тут и непреодолимая цивилизационная отсталость родных осин, и неискоренимый авторитаризм Кремля, и травмирующая тонкую душевную организацию грубость простонародных нравов, и даже просто нетерпимо малое количество солнечных дней в году.

              Впрочем, в пользу предпочитающих обитать за границей состоятельных граждан можно отметить, что они – не все, конечно, но в абсолютном своем большинстве – предпочитают не озвучивать публично мысли, которые могли бы в России расценить, как оскорбительные. А вот про их «бюджетных» коллег того же никак нельзя сказать.

              Фото: Саяпин Владимир/ТАСС

              Те породили в социальных сетях целый новый жанр, гневно обличая российские язвы из ласкового Вьетнама или снисходительно посмеиваясь из расслабленной Мексики над недалекими согражданами, продолжающими вкалывать на климатически неблагоприятной родине.

              Тем не менее все эти люди продолжают оставаться обладателями паспортов с двуглавым орлом на обложке, и последние недели продемонстрировали миру, благодаря все тем же социальным сетям, еще одну сторону своей натуры. Хотя ничего принципиально нового мы о них на самом деле не узнали.

              Там можно было наблюдать в прямом эфире истерику хипстера, чьи хитроумные планы осесть в Таиланде без полноценной легализации были порушены антиэпидемиологическими мерами тайских властей. Однако винил гражданин, разумеется, не их, а российское посольство, отказавшееся выдать ему фальсифицированный документ, который помог бы разрешить его проблемы.

              Там просветленная дева изливала восхищение о невыразимо чудесной и высокодуховной Индии, где на улицах куда чище (???!!!), чем в России. Правда, перемежались ее восторги рассказами о начавшихся нападениях на иностранцев и перечислением того, что должна сделать родина для ее эвакуации. Она же впечатлила публику заявлением, что в России «рвут китайцев», как виновников эпидемии.

              Там были бесчисленные коллективные и индивидуальные воззвания от прекраснолицых и прекраснодушных созданий, живущих в самых разных концах света, внезапно оказавшихся не столь комфортными для иностранцев, как казалось. Эти обращения сводятся к незамысловатой мысли: «Проклятая Россия и ее отвратительная власть обязаны нас спасти – и немедленно!».

              Хотя нет, в этом дружном потоке были исключения. Например, графоманствующая дама, постоянно проживающая в Италии, в ужасе рассказала, как Кремль обманул простодушных «детей юга» (похоже, расизм у этих граждан поставляется в комплекте с политическими убеждениями), заставив принять своих военных медиков. Впрочем, в итоге она смилостивилась и признала, что помощь «рабов-военных» (это точная цитата) пригодится.

              Самое обидное во всем этом, что нет никаких шансов на то, что все эти удивительные люди и впрямь избавятся от российского гражданства. Просто потому, что источники их финансового благополучия накрепко связаны с немилой родиной. Любые же возникающие время от времени предложения и инициативы как-нибудь наказывать за подобное поведение, бессмысленны.

              Россия извлекает уроки из прошлого и из собственных ошибок: она не лишает своего гражданства, и она не бросает своих.

              А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Тут нечего обсуждать и не о чем спорить. Есть, правда, небольшое утешение.

              Мы так страдали по поводу собственной традиции самоненависти и самоуничижения, что не заметили, что тот же процесс охватил и Запад – и даже в куда худшем виде.

              Противостояние по поводу Трампа обнажает не просто политический, но и глубинный социальный раскол в США, где либеральная часть Америки ненавидит и уничтожает то, что и сделало Соединенные Штаты великой державой и мечтой миллиардов людей по всему миру.

              Брекзит вскрыл похожий конфликт в британском обществе, где одна половина полагает вторую едва ли не фашистами. Да и в континентальной Европе дела обстоят не лучше. И во всех этих случаях речь идет о расколе общества почти пополам.

              Как ни крути, у нас испытывает ненависть и презрение к своей стране и ее исконной сути все-таки выраженное меньшинство граждан. Причем чем дальше, тем менее приемлемым является публичное высказывание подобных взглядов.

              Так что, возможно, имеет смысл рассматривать наличие такого рода идейно-политического меньшинства как по-своему полезный фактор – как прививку от соответствующих взглядов для общества.


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