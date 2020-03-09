Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

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9 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий – это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна тревога среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 Мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

Зеленский относится к Донбассу далеко не так миролюбиво, как это могло показатьсяФото: president.gov.ua
Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это. По крайней мере, об этом свидетельствует и характер недавних перестановок в украинском правительстве, и последние заявления президента Украины западным СМИ. Что думают на этот счет сами жители Украины? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии

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              Игорь Мальцев

              Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 9 марта 2020, 12:25

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              В среду в Лейпциге отменили международную книжную ярмарку – крупнейшую после франкфуртской Buch Messe. И дело не в том, что «кому нужны эти книжки – все в интернете торчат». Магическое слово «коронавирус». Из-за него неделей раньше отменили главное событие в туристическом бизнесе – Ярмарку туриндустрии в Берлине ITB. И это лишь видимые признаки того, как паника перед известной/неизвестной китайской заразой начинает убивать экономику – только из-за отмены тур-ярмарки насчитали 4 млрд евро убытков.

              Причем не только для участников экспозиции со всей Европы, включая Россию, но и для самой столицы – от отелей, которые теперь на это время не могут продать номера, до ресторанов. В список, разумеется, входят таксисты и даже эскортницы, которые в Германии трудятся индивидуальными предпринимателями и платят налоги.

              Это не смешно совсем – со вчерашнего дня, видимо, после ужасающих цифр падения пассажироперевозок, отмен бизнес-мероприятий и т. д. – в европейской прессе стали появляться статьи на тему «Излишняя реакция на коронавирус еще хуже, чем сам коронавирус». 

              Имеются в виду, конечно, и так называемые Hamsterkaufen (хомячьи закупки) – то есть паническое сметание с полок продуктов длительного хранения – начиная с макарон, кончая шотландским виски и золотом. Пустеющие полки граждане радостно постят в «Инстаграм», вызывая новую волну хомячности. 

              При этом представители торговых сетей, которые сейчас единственные, кто испытывает горячечный рост оборота, пытаются как-то успокоить население и объясняют, что макароны (скажем, Barilla) исчезли из продажи потому, что у сетей коммерческий спор с итальянским производителем. Может, и есть спор, но все как-то очень вовремя.

              Фото: AP/ТАСС

              И тут вскрылись все подводные камни, которые долго разбрасывали эффективные менеджеры по всему миру.

              Сначала немцы заметили, что маски из продажи исчезли напрочь, а никто их на улицах в таких количествах не носит. Оказывается, мало того что маски были из Китая и новых поставок нет – сметливые граждане сразу скупили их тоннами и отправили по хорошей цене... правильно, обратно в Китай. Потом заметили, что рабочее вещество для основной дезинфекционной жидкости, которую используют везде, от вокзального туалета до операционной, поставлялось тоже из Китая.

              Потом американцы вдруг посчитали, что 80 процентов рабочих веществ для аптечных лекарств по рецепту также поставлялось из Китая. А так как эффективные менеджеры с дипломами МБА и в дорогих костюмчиках давно приняли концепцию резать косты на складах, то запасов-то, в общем, не очень...

              Соответственно ведут себя и фондовые рынки. Как пишет у себя в телеграм-канале большой практик проф. Е. Коган, «Золото – на фоне снижения ставки – резкий рост. И... быстрая коррекция. Индексы – стремительный рост. И.... коррекция. 

              Да уж. Рынок, похоже, очень сильно напуган. Риски, связанные с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику, оцениваются сегодня рынком достаточно высоко. Как и насколько упадут прибыли корпораций? Куда провалятся показатели ВВП ведущих стран? Пока на эти вопросы нет ответов, одни прогнозы, а они зачастую оказываются неточными». 

              Естественно – нынче каждая газета открывается красиво рендеренными фоточками самого вируса в фас и профиль – отрада глаз бильд-редактора. Газета Bild отдает первые 16 страниц под вирус. Но если СМИ еще как бы выглядят умеренно паникующими под предлогом информирования населения, то соцсети гуляют по полной.

              Не случайно же вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысячах зараженных в Москве, старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. И этот кто-то настолько тупой, что не понимает, что рубит сук, на котором сидит.

              Понятно, что политики не делают никаких выводов ни из одного кризиса, иначе бы на голову Европы сейчас бы, кроме вируса, не свалился Эрдоган с шантажом у границ миллионами беженцев (которые на самом деле не беженцы вовсе, а экономические мигранты) и требованиями выплатить ему прямо на правительственные счета еще 4 млрд евро.

              А вывод из этого кризиса надо делать простой – пересмотреть зависимость эффективной экономики от Китая, например. Как выяснилось, именно она становится триггером для наступления рецессии такого масштаба, что прежние жалобы «аналитиков» на рецессию – это сказки про Винни Пуха. А ведь как радовались и как подсчитывали барыши на джинсах, сшитых за один доллар слепыми младенцами Шанхая в подвалах Гуанчжоу...

              Кто за это ответит и кто это исправит? Нет ответа. Потому что как назло то в одной стране победившей демократии, то в другой – вот как раз на носу выборы. И никто не хочет ни принимать никаких мер, ни даже обещать что-то сделать. Чтобы ненароком не потерять рейтинг.

              А главное – никто не может сказать, когда все это кончится. И каков горизонт планирования хотя бы для чего-нибудь. Наверное, это могла бы сделать ВОЗ, но она с самого начала кризиса с вирусом вела себя как пьяный санитар сельской поликлиники, а не как всемирная организация, проспав свою смену на скамейке.

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