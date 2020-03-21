Первый шаг к признанию нации сделан

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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...

Что будет, если всех отправить домой

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Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

          • Россия

          • США

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          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?


              Дмитрий Ольшанский

              Первый шаг к признанию нации сделан

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 21 марта 2020, 16:20

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              Эпидемию я пока еще не очень готов обсуждать – я человек мнительный, тревожный, даже медицинские сериалы поэтому не люблю, – так что сегодня я напишу про хорошее.

              Про то хорошее, на что сейчас нет ни времени, ни моральных сил, – но зато позже, если мы, дай Бог, выживем, нам это дело еще пригодится.

              Я про сухие и скучные слова из решения Конституционного суда: «Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации (статья 68, часть 1, Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация».

              Таким образом, русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует.

              Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ.

              Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

              И это, конечно, прорыв.

              Конечно, можно сколько угодно ссылаться на израильские, эстонские, венгерские или ирландские учредительные тексты, можно демонстрировать их триумфальный гордый национализм и говорить: вот, видите, видите! А тут-то что! а? – но это в наших условиях просто капризный максимализм.

              И я бы не стал забывать и о том, что в России, где все, ну буквально все крутится вокруг государства, где признается и почитается прежде всего государственное, а не частное, – именно этот тяжелый термин «государствообразующий» – это правильный термин для мира чиновников, это разговор на их языке.

              А разговор этот, как и ссылки на это решение – если, повторюсь, будем живы, – еще сто раз понадобятся, когда возникнет новый спор вокруг образования, да и всего на свете, что связано с национальным вопросом.

              До 2020 года русских формально не существовало.

              Они были, следуя известной пословице, букашка без бумажки.

              Зато теперь, когда первый шаг признания нации сделан, – открыта дорога к тому, чтобы мог появиться и любой другой документ.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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