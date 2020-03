Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Я часто на самых разных площадках рассказываю о том, что необходимо сделать в плане регулирования интернета в нашей стране. И всегда щедро делюсь заграничным опытом. А тут как раз две новости из этой сферы.

Во-первых, в Германии, как оказалось, власти намерены ужесточить контроль над интернетом (хотя он там и так один из самых строгих в мире). Правительство страны рассматривает новый пакет мер, который предусматривает более жесткий контроль и ответственность за публикацию в соцсетях ультраправых и экстремистских материалов, а также угроз в адрес политиков.

Одной из главных задач новых мер является усиление давления на Twitter и Facebook, чтобы заставить соцсети оперативно реагировать на появляющуюся запрещенную информацию и удалять нежелательный контент. О чем просто и доходчиво сообщила министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт: «В будущем те, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будут преследоваться более жестко и более эффективно». Когда станут известны детали кар, обязательно расскажу отдельно.

Во-вторых, правительство Пакистана утвердило новые правила регулирования контента в социальных сетях. В частности, соцсети должны будут нести ответственность за распространение контента, связанного с терроризмом, экстремизмом, разжиганием ненависти, фейками и т. д. Запросы регулятора об удалении незаконных материалов должны будут удовлетворяться в течение суток.

Вполне понятно, что эта инициатива правительства ожидаемо подверглась критике правозащитников. К примеру, пакистанская организация Media Matters for Democracy, выступающая за свободу прессы, назвала эти правила «прямой угрозой цифровой экономике страны и правам граждан на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни».

Странно другое: почему «правозащитники» молчат и по поводу Германии, и в отношении тех же США?!

Хотя... с последними все ясно: Штаты ведь собираются «наказывать плохих», то есть нас. И это не преувеличение. Знаете, как говорят в таких случаях, now it's official: киберкомандование США готовится взламывать представителей российского руководства и элиты, «если Москва будет вмешиваться в президентские выборы в 2020 году».

И пишет об этом The Washington Post. Оказывается, американское разведсообщество полагает, что главной целью России в течение всего 2020 года будет «сеять рознь среди американцев» (как будто они сами с этим не справляются!). Соответственно, один из способов противодействия, который рассматривает киберкомандование, – информационные операции против высокопоставленных представителей российских спецслужб и военных и, возможно, представителей крупного бизнеса.

На эту тему

Этим людям будут направляться некие сообщения (чтобы дать понять, что они находятся «в поле зрения», и внести смятение), которые будут сопровождаться «ограниченными кибероперациями», демонстрирующими способность американцев получить доступ к определенным системам и нанести ущерб.

По замыслу штатовских генералов, таким образом США сделают предупреждение, что, если вмешательство в выборы не прекратится, «это повлечет за собой последствия».

Всем все ясно? Испугались? А надо бы.

Ибо в тексте нового американского закона об ассигнованиях на национальную оборону слово cyber (т. е. «кибер») встречается более 600 раз. И операции киберкомандования США против России начались как минимум года полтора назад; во всяком случае, о фактах с таким сроком нам хотя бы уже открыто рассказывают.

Так, в октябре 2018 года газета The New York Times писала о том, что перед промежуточными выборами в Конгресс американские правительственные хакеры рассылали «русским троллям и сотрудникам спецслужб» некие предупреждения. Могу подтвердить: некоторые мои знакомые журналисты получали странные СМС с неизвестных номеров с текстом примерно такого содержания: «Мы знаем, чем ты занимаешься».

В ноябре того же года российское СМИ – РИА ФАН – рассказало об атаке на его сервер со стороны США; позднее американцы утверждали, что они якобы «отключили интернет» тем россиянам, кто планировал (ну конечно же!) «вмешаться в выборы».

Говорят, что именно этот опыт и будет использован для атак на «высокопоставленных лиц России» в 2020 году.

Подготовку начали давно: в феврале прошлого года журналисты The Washington Post рассказали про «малую российскую группу» (Russia Small Group), сформированную из сотрудников киберкомандования и АНБ для противодействия России в киберпространстве.

Дальше – больше: летом того же года уже в The New York Times вышел материал о том, что США... размещают зловредное ПО на российских энергосетях и других объектах. Пишут об этом просто, без сенсационности, даже несколько обыденно: так, мол, и так, готовимся ударить, «когда придет время».

Конечно, можно предположить, что все эти публикации могут быть информационной (то есть пропагандистской) операцией, попыткой деморализовать оппонента (в нашем лице). Однако, судя по всем стратегическим документам США, приходится исходить из того, что под эгидой «борьбы с вмешательством» американские генералы осуществляют приготовления к конфликтам с Россией в киберпространстве, скажем так, «более широкого плана».

И «зловредное ПО» здесь – только первый этап. Поэтому именно о программном обеспечении (и необходимости своего, «родного») на наших гаджетах я подробно поговорю в своей следующей колонке.