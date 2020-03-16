Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...

Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
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Россия нанесла контрудар по экономике США

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              Александр Малькевич

              Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 16 марта 2020, 18:30

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              Я часто на самых разных площадках рассказываю о том, что необходимо сделать в плане регулирования интернета в нашей стране. И всегда щедро делюсь заграничным опытом. А тут как раз две новости из этой сферы.

              Во-первых, в Германии, как оказалось, власти намерены ужесточить контроль над интернетом (хотя он там и так один из самых строгих в мире). Правительство страны рассматривает новый пакет мер, который предусматривает более жесткий контроль и ответственность за публикацию в соцсетях ультраправых и экстремистских материалов, а также угроз в адрес политиков.

              Одной из главных задач новых мер является усиление давления на Twitter и Facebook, чтобы заставить соцсети оперативно реагировать на появляющуюся запрещенную информацию и удалять нежелательный контент. О чем просто и доходчиво сообщила министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт: «В будущем те, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будут преследоваться более жестко и более эффективно». Когда станут известны детали кар, обязательно расскажу отдельно.

              Во-вторых, правительство Пакистана утвердило новые правила регулирования контента в социальных сетях. В частности, соцсети должны будут нести ответственность за распространение контента, связанного с терроризмом, экстремизмом, разжиганием ненависти, фейками и т. д. Запросы регулятора об удалении незаконных материалов должны будут удовлетворяться в течение суток.

              Вполне понятно, что эта инициатива правительства ожидаемо подверглась критике правозащитников. К примеру, пакистанская организация Media Matters for Democracy, выступающая за свободу прессы, назвала эти правила «прямой угрозой цифровой экономике страны и правам граждан на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни».

              Фото: Jochen Tack/Global Look Press

              Странно другое: почему «правозащитники» молчат и по поводу Германии, и в отношении тех же США?!

              Хотя... с последними все ясно: Штаты ведь собираются «наказывать плохих», то есть нас. И это не преувеличение. Знаете, как говорят в таких случаях, now it's official: киберкомандование США готовится взламывать представителей российского руководства и элиты, «если Москва будет вмешиваться в президентские выборы в 2020 году».

              И пишет об этом The Washington Post. Оказывается, американское разведсообщество полагает, что главной целью России в течение всего 2020 года будет «сеять рознь среди американцев» (как будто они сами с этим не справляются!). Соответственно, один из способов противодействия, который рассматривает киберкомандование, – информационные операции против высокопоставленных представителей российских спецслужб и военных и, возможно, представителей крупного бизнеса.

              Этим людям будут направляться некие сообщения (чтобы дать понять, что они находятся «в поле зрения», и внести смятение), которые будут сопровождаться «ограниченными кибероперациями», демонстрирующими способность американцев получить доступ к определенным системам и нанести ущерб.

              По замыслу штатовских генералов, таким образом США сделают предупреждение, что, если вмешательство в выборы не прекратится, «это повлечет за собой последствия».

              Всем все ясно? Испугались? А надо бы.

              Ибо в тексте нового американского закона об ассигнованиях на национальную оборону слово cyber (т. е. «кибер») встречается более 600 раз. И операции киберкомандования США против России начались как минимум года полтора назад; во всяком случае, о фактах с таким сроком нам хотя бы уже открыто рассказывают.

              Так, в октябре 2018 года газета The New York Times писала о том, что перед промежуточными выборами в Конгресс американские правительственные хакеры рассылали «русским троллям и сотрудникам спецслужб» некие предупреждения. Могу подтвердить: некоторые мои знакомые журналисты получали странные СМС с неизвестных номеров с текстом примерно такого содержания: «Мы знаем, чем ты занимаешься».

              В ноябре того же года российское СМИ – РИА ФАН – рассказало об атаке на его сервер со стороны США; позднее американцы утверждали, что они якобы «отключили интернет» тем россиянам, кто планировал (ну конечно же!) «вмешаться в выборы».

              Говорят, что именно этот опыт и будет использован для атак на «высокопоставленных лиц России» в 2020 году.

              Подготовку начали давно: в феврале прошлого года журналисты The Washington Post рассказали про «малую российскую группу» (Russia Small Group), сформированную из сотрудников киберкомандования и АНБ для противодействия России в киберпространстве.

              Дальше – больше: летом того же года уже в The New York Times вышел материал о том, что США... размещают зловредное ПО на российских энергосетях и других объектах. Пишут об этом просто, без сенсационности, даже несколько обыденно: так, мол, и так, готовимся ударить, «когда придет время».

              Конечно, можно предположить, что все эти публикации могут быть информационной (то есть пропагандистской) операцией, попыткой деморализовать оппонента (в нашем лице). Однако, судя по всем стратегическим документам США, приходится исходить из того, что под эгидой «борьбы с вмешательством» американские генералы осуществляют приготовления к конфликтам с Россией в киберпространстве, скажем так, «более широкого плана».

              И «зловредное ПО» здесь – только первый этап. Поэтому именно о программном обеспечении (и необходимости своего, «родного») на наших гаджетах я подробно поговорю в своей следующей колонке.


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