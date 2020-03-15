Довести до ума двуглавого орла

Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанное на скорую руку и без должного разумения государственный герб. Это, если хотите, государственный эстетический камертон, которым задается национальный стиль.

Ни в 1992, ни в 1993 году Верховный Совет и Съезд народных депутатов, избранные еще в РСФСР, не смогли разобраться с вопросом о государственном гербе по причине идейных разногласий и простой неосведомленности в этих материях. Не были готовы к такой работе даже художники. Некоторое понятие о геральдическом языке имели только прослушавшие курс вспомогательных исторических дисциплин на исторических факультетах. Литература по геральдике в СССР не издавалась. Даже немногие специалисты (обыкновенно музейщики) знали тему по разрозненным библиотечным ресурсам, иностранным и иновременным, да практическим штудиям.

Начальное просвещение масс в вопросах геральдики началось с февраля 1990 г. – доброй памяти рубрикой «Геральдический альбом» журнала «Вокруг света». Чуть раньше, где-то с начала 1989 года, вместе с трехцветными флагами, бело-сине-красным и черно-желто-белым, входит в моду и двуглавый орел, появляющийся на различной продукции сувенирно-просветительского характера, изображенным на разные лады из разных эпох.

Но и в 1992-1993 гг. вид если не двуглавого орла, то царских регалий (с крестами вдобавок) многих страшил – причем не только поредевших коммунистов, но и еще многочисленных «демократов», а также «националов». Кому-то в старых символах виделось социальное «темное прошлое», кому-то – национальное и религиозное угнетение. «Это ж опять какая-то империя получается! Для того ли мы слушали Сахарова и выбирали курултай?»

В отсутствие утвержденного символа выкручивались по-разному. Например, там, где следовало бы поместить изображение государственного герба, изображали развивающийся трехцветный флаг: на новых табличках государственных и академических учреждений, на купюрах образца 1993 г.

На монетах (пояснив, что это не герб) с 1992 г. начали чеканить эмблему Банка России – хохлатого двуглавого орлика безо всяких регалий. Хоть и будучи работой самого Ивана Билибина (1879-1942), раздетый орлик вид имел принципиально травоядный и незавидное прошлое – успел в 1917 году послужить на печати Временного правительства. Сразу собрав обидные прозвища вроде «цыпленка табака» или «бройлера Буша», билибинский орел за четверть века так и не снискал популярности: многие порадовались, когда на монетах его недавно заменили настоящим гербом.

В судах, в советское время действовавших именем союзной республики, сохранялись гербы РСФСР (с призывом к пролетариям всех стран соединяться). Серебряные погоны с большой звездой и вышитым гербом РСФСР в конце 1992 г. получил вместе с чином действительного государственного советника юстиции новый генпрокурор Валентин Степанков.

Совсем уж странная трансформация произошла с советским орденом Дружбы Народов, оставленным в качестве единственного гражданского ордена России на время до принятия новых государственных наград. На его знаке с февраля 1992 г. вместо герба СССР появился герб РСФСР – с чеканной аббревиатурой названия, отмененного 25 января 1991 г. Барон Эдуард фон Фальц-Фейн, удостоенный этой модификации ордена за возращение в Россию рассеянных культурных ценностей, вспоминал, что был удивлен таким дизайном и дома, в Лихтенштейне, заказал приварить на знак изображение двуглавого орла.

На эту тему

Дальше имел место прискорбный политический кризис осени 1993 года, после которого, в отсутствие законодательной власти, прошла спешная, безальтернативная и, как тогда говорили, келейная подготовка проекта конституции. Параллельно шел выпуск президентских указов, утверждавших различные временные положения. 30 ноября 1993 года было подписано и 6 декабря вступило в силу Положение о государственном гербе, подготовленное стараниями государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова. Де-факто принятый таким образом герб окончательно был утвержден 25 декабря 2000 г. конституционным законом.

Новый рисунок двуглавого орла создал петербургский художник Евгений Ухналев (1931-2015). Помимо прочего народный художник России Ухналев стал автором знака ордена Мужества – не только самой почтенной, но и самой удачной художественно из нынешних российских наград, а также знаков ордена «За заслуги перед Отечеством» и возрожденного ордена св. Андрея Первозванного (вот здесь найдется, о чем поспорить).

Орел 1993 года вид имел более солидный, чем билибинский хохлатый символ сомневающейся левой интеллигенции. Но созданный на основе малого герба Российской империи, герб Российской Федерации был лишен многих деталей, неосмысленных или сознательно отвергнутых. Например, короны над головами орла из императорских бриллиантовых, натурального цвета (белых с красным), превратились в золотые «короны Петра Великого». На герб не попали регалии ордена св. Андрея Первозванного (восстановленного лишь в 1998 г.): щит со всадником на груди орла с петровский времен был окружен орденскою цепью, а в последний момент добавленная под короны золотая лента должна быть андреевской, голубой. С крыльев орла исчезли появившиеся при Николае I гербы царств и княжеств, из которых сложилась Российская империя. Из двух рисунков в разных исторических цветовых решениях – с черным орлом на золотом щите и золотым орлом на красном президент Борис Ельцин выбрал последний, допетровский.

По некоторому размышлению, идеи напрашиваются следующие. Герб 1993/2000 в России прижился, но корректировка ему не помешает. Во-первых, короны, скипетр и держава, прообразом коих являются императорские регалии, должны получить натуральный цвет и более корректную прорисовку. Во-вторых, вернуть на герб должны андреевские регалии – голубая лента под коронами и цепь вокруг щита со всадником. Глядишь, это приведет наконец-то к упорядочению в награждении старейшим русским орденом.

В-третьих, можно – как раз подчеркивая историческую и географическую многосоставность России – вернуть на крылья орла гербы земель. Не беда, что в более скромном составе, без Польши, Финляндии и Грузии – британцы тоже убрали в начале XIX века с герба Соединенного Королевства французский щит с лилеями, задержавшийся в нем со времен Столетней войны, но за этим вскоре последовала бесповоротная победа острова над французскими кузенами. На крыльях двуглавого орла сегодня уместны гербы колыбелей русской государственности – Великого Новгорода и Владимира и царств Казанского, Астраханского, Сибирского, Херсонеса Таврического.

Историческому черному орлу на золотом щите, покуда присутствующему лишь в парадных залах Большого Кремлевского дворца, тоже может подыскаться служба, если прописать его статус. К примеру, российские спортсмены могут наряду с красной золотом формой получить и золотую с чернью. На парадные адмиральские погоны могут вернуться черные орлы с андреевским крестом на груди.

Любая перемена в этом направлении станет зримым шагом прочь от «девяностых» и обращением к русскому прошлому, которому вновь сегодня угрожают воинствующие дикость, подлость и невежество. С обновлением символов обновляется отношение к ним и к предметам, ими обозначаемым.