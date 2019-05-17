Почему у российского флага такие цвета?

Россия в эти дни отмечает 350-летие государственного флага. Точнее – именно столько, по мнению историков, исполняется бело-сине-красному триколору как символу страны.

Ряд авторов считают, что именно такой флаг был поднят 7 (17 по новому стилю) мая 1669 года на мачтах фрегата «Орел» – первого русского корабля западноевропейского типа. В пятницу в подмосковном селе Дединово, где во времена царя Алексея Михайловича располагалась верфь и откуда «Орел» отправился в первое плавание, прошли торжества.

В принципе, именно 17 мая, а не 22 августа (как сейчас), могло бы стать официальным «днем рождения» российского триколора. Но есть одно но – нет единого мнения о том, как выглядел флаг на «Орле».

По одной из версий (основывавшейся на гравюрах с изображением «Орла»), это был флаг с синим крестом и двумя белыми и двумя красными крыжами. По другой версии, это был сине-бело-красный или красно-бело-синий флаг. И наконец, по третьей версии – флаг с тремя горизонтальными полосами таких же, как и сейчас, цветов и с двуглавым орлом в центре.

Единственное, в чем сходятся историки, – на флаге присутствовали белый, синий и красный цвета. То, что имеет место совпадение с цветовой гаммой голландского флага, далеко не случайно.

В постройке корабля по заказу «царя московитов» участвовал голландский купец Иоганн ван Сведен. Капитаном фрегата был также выходец из Нидерландов – Давид Бутлер. Именно голландцы разъяснили царю – «которого государства корабль, того государства бывает знамя». А шкипер Бутлер рассказал, что на кораблях его родины вывешивают полотнище с полосами равной ширины красного, белого и синего цветов. Доподлинно известно, что по указу Алексея Михайловича были закуплены материи черчатые (красные), белые и лазоревые.

Один из отцов-основателей российской вексиллологии – науки о флагах, флотский офицер Петр Белавенец писал: в архиве Оружейной палаты есть сведения о том, что при Алексее Михайловиче было изготовлено бело-сине-красное знамя с двуглавым орлом для игр молодого царевича Петра Алексеевича, будущего Петра I. Так же выглядит и «флаг царя московского» 1693 года – самое старое из сохранившихся знамен такого типа, хранящееся сейчас в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Почему голландский флаг именно таких цветов, вполне понятно. Первоначально он был оранжево-бело-синим; это родовые цвета принца Оранского, первого правителя независимых Нидерландов. В середине XVII века оранжевую полосу заменили на красную. Называют две версии. Первая – оранжевый колер быстрее выцветает на солнце. Вторая – оранжевый был цветом правивших на тот момент в Англии Стюартов, а Голландия тогда враждовала с островными соседями.

Что же касается значения цветов российского триколора, то их, похоже, придумывали уже задним числом. Официальной трактовки нет, но в Сети ходит масса версий, которые сами вексиллологи называют «лирическими». Например, такая: «белый означает благородство и долг, синий – верность и целомудрие, а красный – мужество и великодушие». Другая трактовка (утверждается, что она была принята «в дореволюционные времена») гласит, что белый – это цвет свободы, синий – цвет Богородицы, а красный – символ державности. Возможно, утверждение не совсем беспочвенное, учитывая, что в иконописи голубой и синий действительно считался богородичным цветом, а княжеские и царские стяги часто были красными.

Единственное, что можно сказать точно, что не следует комплексовать из-за «голландского» происхождения современного российского флага. Например, флаг Франции также создан «по мотивам» нидерландского, а по образу и подобию французского знамени созданы флаги Италии, Ирландии, Мексики, Румынии и многие другие триколоры с вертикальным делением.

Цвета русского бело-сине-красного триколора примерно с середины XIX века стали восприниматься как панславянские. Во всяком случае, достаточно посмотреть на современные флаги Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии и на флаг бывшей Югославии (просто совпадающий с панславянским флагом, принятым в 1848 году), чтобы понять, «откуда растут корни». А болгарский государственный флаг, как известно, отличается от российского только средней полосой: зеленая вместо синей.

Здесь следует сделать небольшое уточнение. Строго говоря, бело-сине-красный триколор даже во времена Российской империи довольно недолго был именно государственным флагом. Долгое время этот триколор использовался в первую очередь в гражданском флоте – как флаг для коммерческих (торговых) судов России.

Императорский судовой штандарт и государственное знамя империи (которое изготовляли, в частности, к коронации) представляли собой желтые полотнища с черным двуглавым орлом.

В царствование Александра II по всем правила геральдической науки был разработан национальный флаг – черно-желто-белый триколор, ныне известный как «имперка». При Александре III черно-желто-белый флаг вывешивался как национальный флаг, а бело-сине-красный – как торговый.

Окончательно бело-сине-красный был утвержден в качестве национального флага Николаем II в 1896 году и просуществовал в таком качестве до 1917-го.

Напомним также, что триколор, учрежденный в качестве национального флага РСФСР 22 августа 1991 года и принятый в качестве государственного флага РФ до 1993 года, несколько отличался от нынешнего варианта. У него было соотношение сторон 1:2 (сейчас 2:3), а средняя полоса была лазоревой, а не синей.