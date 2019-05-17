Почему у российского флага такие цвета?

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

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            Почему у российского флага такие цвета?

            		   17 мая 2019, 19:25
            Фото: Спуск на воду корабля «Орёл»/В.И. Овчинников
            Текст: Михаил Мошкин

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            Россия в эти дни отмечает 350-летие государственного флага. Точнее – именно столько, по мнению историков, исполняется бело-сине-красному триколору как символу страны.

            Ряд авторов считают, что именно такой флаг был поднят 7 (17 по новому стилю) мая 1669 года на мачтах фрегата «Орел» – первого русского корабля западноевропейского типа. В пятницу в подмосковном селе Дединово, где во времена царя Алексея Михайловича располагалась верфь и откуда «Орел» отправился в первое плавание, прошли торжества.

            В принципе, именно 17 мая, а не 22 августа (как сейчас), могло бы стать официальным «днем рождения» российского триколора. Но есть одно но – нет единого мнения о том, как выглядел флаг на «Орле».

            По одной из версий (основывавшейся на гравюрах с изображением «Орла»), это был флаг с синим крестом и двумя белыми и двумя красными крыжами. По другой версии, это был сине-бело-красный или красно-бело-синий флаг. И наконец, по третьей версии – флаг с тремя горизонтальными полосами таких же, как и сейчас, цветов и с двуглавым орлом в центре.

            Единственное, в чем сходятся историки, – на флаге присутствовали белый, синий и красный цвета. То, что имеет место совпадение с цветовой гаммой голландского флага, далеко не случайно.

            В постройке корабля по заказу «царя московитов» участвовал голландский купец Иоганн ван Сведен. Капитаном фрегата был также выходец из Нидерландов – Давид Бутлер. Именно голландцы разъяснили царю – «которого государства корабль, того государства бывает знамя». А шкипер Бутлер рассказал, что на кораблях его родины вывешивают полотнище с полосами равной ширины красного, белого и синего цветов. Доподлинно известно, что по указу Алексея Михайловича были закуплены материи черчатые (красные), белые и лазоревые.

            Один из отцов-основателей российской вексиллологии – науки о флагах, флотский офицер Петр Белавенец писал: в архиве Оружейной палаты есть сведения о том, что при Алексее Михайловиче было изготовлено бело-сине-красное знамя с двуглавым орлом для игр молодого царевича Петра Алексеевича, будущего Петра I. Так же выглядит и «флаг царя московского» 1693 года – самое старое из сохранившихся знамен такого типа, хранящееся сейчас в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

            Почему голландский флаг именно таких цветов, вполне понятно. Первоначально он был оранжево-бело-синим; это родовые цвета принца Оранского, первого правителя независимых Нидерландов. В середине XVII века оранжевую полосу заменили на красную. Называют две версии. Первая – оранжевый колер быстрее выцветает на солнце. Вторая – оранжевый был цветом правивших на тот момент в Англии Стюартов, а Голландия тогда враждовала с островными соседями.

            Что же касается значения цветов российского триколора, то их, похоже, придумывали уже задним числом. Официальной трактовки нет, но в Сети ходит масса версий, которые сами вексиллологи называют «лирическими». Например, такая: «белый означает благородство и долг, синий – верность и целомудрие, а красный – мужество и великодушие». Другая трактовка (утверждается, что она была принята «в дореволюционные времена») гласит, что белый – это цвет свободы, синий – цвет Богородицы, а красный – символ державности. Возможно, утверждение не совсем беспочвенное, учитывая, что в иконописи голубой и синий действительно считался богородичным цветом, а княжеские и царские стяги часто были красными.

            Единственное, что можно сказать точно, что не следует комплексовать из-за «голландского» происхождения современного российского флага. Например, флаг Франции также создан «по мотивам» нидерландского, а по образу и подобию французского знамени созданы флаги Италии, Ирландии, Мексики, Румынии и многие другие триколоры с вертикальным делением.

            Цвета русского бело-сине-красного триколора примерно с середины XIX века стали восприниматься как панславянские. Во всяком случае, достаточно посмотреть на современные флаги Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии и на флаг бывшей Югославии (просто совпадающий с панславянским флагом, принятым в 1848 году), чтобы понять, «откуда растут корни». А болгарский государственный флаг, как известно, отличается от российского только средней полосой: зеленая вместо синей.

            Здесь следует сделать небольшое уточнение. Строго говоря, бело-сине-красный триколор даже во времена Российской империи довольно недолго был именно государственным флагом. Долгое время этот триколор использовался в первую очередь в гражданском флоте – как флаг для коммерческих (торговых) судов России.

            Императорский судовой штандарт и государственное знамя империи (которое изготовляли, в частности, к коронации) представляли собой желтые полотнища с черным двуглавым орлом.

            В царствование Александра II по всем правила геральдической науки был разработан национальный флаг – черно-желто-белый триколор, ныне известный как «имперка». При Александре III черно-желто-белый флаг вывешивался как национальный флаг, а бело-сине-красный – как торговый.

            Окончательно бело-сине-красный был утвержден в качестве национального флага Николаем II в 1896 году и просуществовал в таком качестве до 1917-го.

            Напомним также, что триколор, учрежденный в качестве национального флага РСФСР 22 августа 1991 года и принятый в качестве государственного флага РФ до 1993 года, несколько отличался от нынешнего варианта. У него было соотношение сторон 1:2 (сейчас 2:3), а средняя полоса была лазоревой, а не синей. 


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