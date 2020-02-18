Верните право быть русским

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США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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              Сергей Лукьяненко

              Верните право быть русским

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 18 февраля 2020, 10:42

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              Говорят, в новую Конституцию не хотят ничего вписать про русский народ.
              Ну как бы Россия есть – а русские не обязательно. (Вы простите, я не буду писать «русский» с большой буквы, мы же не немцы, нам Розенталь другую грамматику заповедал).

              Я в целом не удивлён, но огорчён.

              А ещё я огорчён, что не могу в паспорте указать свою национальность. Вот при переписи государство, дай Бог ему здоровья и денег побольше, почему-то меня спрашивает – кто я. Значит, ему надо?

              Но в паспорте этого указать не разрешают.

              Вот я – русский. Могу, конечно, прикинуться татарином. Если пожелаю. Папа русский, мама татарка. Родился в Казахстане. Но я русский. Это мой выбор. Сознательный, между прочим. И не потому, что я татар не люблю или казахов. Но я человек русской культуры и менталитета. И ужасная советская власть, которая тоже не особо-то жаловала национальности, особенно титульную, почему-то мне разрешала писать в пятой графе паспорта «русский».

              Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

              Кого это нынче обижает, чем? Марат, ты татарин, тебя обижает? Сослан, ты осетин, тебя обижает? Тимур, ты чеченец; Саша, ты еврей; Максим, ты армянин; Бахытжан, ты казах; Мирослава, ты украинка – мы же все несём в себе свою национальность, свой выбор, знаем, кто мы, разве вас обижает, если я называю себя русским и в паспорте у меня будет написано «русский»?

              Во Франции самый чернокожий француз гордо назовёт себя французом, поедая своё эскарго де бургонь. Может добавит что-нибудь про происхождение из Алжира или Судана. Но возмутится, если ему откажут в праве быть французом – и будет прав.

              Россия создана русским народом. Какой бы он ни был нынче раздробленный и раскиданный, но он есть. И чтобы он рос, надо, чтобы себя можно было обозначить его частью. Не безликим «гражданством России» – это термин юридический, а Россия всегда была больше страной сути, чем закона.

              Может быть в какой-то иной ситуации это было бы нафиг не нужно. Когда страна сильна и могуча, народ растёт, быть гражданином России – выгодно и прибыльно. Но у нас ситуация иная. Быть русским – это заранее пойти на ущемление. Тебя не поддержат диаспоры, тебя как бы вообще нет – как не было и в СССР, ты часть Того, Которого Нельзя Называть. Проблем казалось бы и нет, ну какие у тебя проблемы, если скажут – бери винтовку и иди воевать, но проблемы, сволочи, случаются. И пытаясь в той или иной ситуации найти «своих» – ты ищешь уже не русских, ты ищешь «земляков», дробишь свою русскость, превращаешься в помора, москвича, сибиряка, калужанина...

              Может кто-то этого и хочет?

              А параллельно хотят, чтобы в Россию возвращались из ближних и дальних стран русские, которых сто лет разбрасывало из страны. Ну так это шизофрения какая-то получается.

              Как вообще можно защищать права русских – на Украине, в Прибалтике, по всему миру – если у нас самих нет официально оформленного права на национальность «русский»? Мы можем защищать «соотечественников» – но они граждане других стран. Русские иностранцы. И значит, де-факто они для России никто и мы никакого права за них вступаться не имеем. И чего тогда причитать о притеснении русских за рубежом? Может, вначале позволим им быть русскими в России? Примем удостоверения «русского соотечественника», как делают поляки, румыны и вообще все желающие?

              Не знаю, не знаю. Мне бы хотелось в Конституции видеть слова о Русском народе (прости, Розенталь). Мне бы хотелось видеть в своём паспорте слово «русский». И чтобы мои дети, получая паспорт, думали и решали – кто они. И выбирали осознанно. Пусть там будет даже национальность «человек» и прочерк в графе – для желающих. Но для тех, кто русский – верните право ими быть.

              Его даже коммунисты не отбирали.

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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