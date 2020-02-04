Русский народ не собирается исчезать с лица земли

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

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              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 4 февраля 2020, 09:22

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              Одна из обсуждаемых поправок к Конституции – предложение закрепить статус семьи, как союза мужчины и женщины, которое внес заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев – уже встретила как поддержку (в частности, со стороны Церкви), так и возражения. Их, например, озвучила сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

              По ее словам, «сейчас, как известно, обозначились тренды на обезличивание брачных союзов. Формулировка о семье, как союза мужчины и женщины, в конституции Венгрии подверглась критике в заключении Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)».

              Мы не знаем, пройдет эта поправка или нет – но любой вариант будет выглядеть определенной идеологической декларацией. Внести ее – значит, заявить о своей приверженности традиционной семье. Отказаться вносить – значит, признать, что закон, в принципе, открыт для пересмотра понятия брака. Принятие или отвержение поправки – важное решение с далеко идущими последствиями, которое затрагивает целый ряд проблем. Это проблема суверенитета, проблема демократии, проблема отношения к семье и демографической политики.

              Начнем с отношения к семье

              Какое-то время назад торжественное провозглашение в Основном законе того, что семья – союз мужчины и женщины, выглядело бы бессмысленной тавтологией. Весь род людской, люди всех культур, всех религиозных и философских традиций исходили как из чего-то само собой разумеющегося, что брак – это союз мужчины и женщины, в котором (обычно) рождаются и воспитываются дети. Такова природная реальность – птицы вьют гнезда, бобры строят плотины, мужчины и женщины, исходя из своей природной взаимодополнительности, создают семьи. Ни государство, ни религия, ни культура не создают этой реальности – они просто признают ее важность. Именно в семье появляются на свет новые поколения, именно в семье они учатся любви и ответственности, именно семья является основой человеческого общества.

              Фото: Артем Коротаев/ТАСС

              Это – общечеловеческое и само собой разумеющееся – представление о семье в последние десятилетия подвергается целенаправленному разрушению со стороны влиятельной антисемейной идеологии. С точки зрения этой идеологии, чтобы спасти землю от климатической катастрофы, необходимо бороться с ростом населения. Это предполагает продвижение абортов, бесплодных извращений и так называемых операций по перемене пола, которые оставляют человека навсегда бесплодным. Но более всего это предполагает разрушение семьи, где собственно население и воспроизводится.

              В рамках этой деятельности по подрыву семьи само понятие брака пересматривается, причем настолько радикально, что даже смысл слова «брак» оказывается утрачен. Так называемый однополый брак, введенный в ряде стран, означает отказ государства признавать уникальный характер естественного брака, как союза мужчины и женщины, и его важность для жизни общества.

              Между тем однополый союз – радикально другое явление. Независимо от оценок – просто на уровне фактов. Сожительство двух лиц одного пола, которое не предполагает взаимной верности (а дети в нем физически невозможны), резко отличается от союза мужчины и женщины, которые хранят взаимную верность, производят на свет и воспитывают детей. Это совершенно разные явления с разными социальными последствиями. Уравнивать их – значит резко понижать статус брака.

              Нам надо ясно отдавать себе отчет в том, что цель, стоящая за продвижением «однополых браков», как и других заведомо бесплодных форм сексуального поведения – это сокращение численности населения. При этом такие меры оказываются действенны в развитых странах: Европе и в несколько меньшей степени – в США. Представители неевропейских культур совершенно не рвутся заменять естественное употребление противоестественным – и неизбежно вытесняют продвинутых европейцев.

              Нам важно понять – чего мы хотим? Должны ли мы бороться за сокращение численности нашего населения? Зачем? Чтобы просто оставить нашу страну народам с более естественными и здоровыми представлениями о семье?

              Если мы все же предпочитаем продолжить наше существование как народа – нам не нужно бояться вызвать негативную реакцию адептов антисемейной идеологии.

              И здесь перед нами встает другой вопрос – вопрос суверенитета. Упомянутые «тренды на обезличивание брачных союзов» исходят от иностранных – или, вернее, глобальных – идеологических центров, которые ни в малейшей степени не озабочены будущим России или интересами ее граждан. Мы вправе ожидать от тех, кто пишет для нас законы, что они будут руководствоваться интересами и желаниями сограждан, а не идеологической лояльностью к «Европейской комиссии за демократию через право» или другим учреждениям, которые непонятно кто избирал – мы, граждане России, точно не избирали.

              Демократия предполагает, что решения, которые определяют жизнь народа, принимает он сам, через своих выборных представителей, а не какие-то международные структуры. Среди наших сограждан продвижение извращений явно не пользуется поддержкой и популярностью – и попытка навязать переопределение брака сверху было бы грубым пренебрежением волей людей. Хуже того, это создало бы прецедент принятия решений, продиктованных стране извне – и открыло бы ящик Пандоры с непредсказуемыми последствиями.

              Венгрия, которая записала в своей конституции, что семья – это союз мужчины и женщины, страна небольшая. Но венгры не побоялись сказать «нет» попыткам идеологического диктата. Они собираются сохранить свою страну, свой народ и свой национальный суверенитет. Россия – огромная страна и могущественная мировая держава. Для нас было бы как-то совсем неуместно и неприлично пренебрегать будущим нашего народа ради того, чтобы получить мимолетное одобрение антисемейных идеологов.

              Поэтому для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл и нравственное здоровье. Но, что гораздо важнее – это обозначит для нас самих, что мы, как народ, не собираемся исчезать с лица земли.


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