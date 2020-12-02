Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно &#8722; цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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США преграждают России дорогу в дальний космос

Так выглядит проект российского космического буксира roscosmos.ru
Революционный проект, который сегодня разрабатывается в России, явно встал поперек горла космическим амбициям США. По крайней мере, сложно иначе трактовать новые антироссийские санкции, которые сегодня планируются администрацией Трампа. Почему российский «ядерный буксир» так мешает Америке – и какое противоядие можно было бы придумать в ответ? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...

Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Глеб Простаков

    Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		2 декабря 2020, 12:02

    На Украине обсуждают введение тотального локдауна. Ежедневно в стране фиксируют 15–16 тысяч случаев заражения, тогда как в более чем втрое большей по населению России – 25–26 тысяч. И это при том, что на ПЦР-тестах на Украине нещадно экономят – ставят диагноз коронавируса по симптомам, на глазок, а то и вовсе обходятся без диагноза, списывая недомогание на грипп и ОРВИ.

    Делается это с тем, чтобы формально избежать ответственности в случае отказа в госпитализации даже тяжело больных пациентов. Больницы в стране переполнены уже сейчас, медицинского персонала катастрофически не хватает, так же как лекарств и оборудования.

    В экономике тоже полный разлад. На фоне политического кризиса, вызванного попыткой президента Зеленского снести Конституционный суд, посягнувший на выстроенную Западом вертикаль антикоррупционных органов на Украине (читай, вертикаль органов, контролирующих коррупцию), и критического снижения доверия к власти в целом, МВФ отказал правительству в чрезвычайной помощи для покрытия дефицита бюджета. Уже сейчас там образовалась дыра размером не меньше 1,4 млрд долларов США.

    Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили открыто заявляет, что Украина движется к экономической катастрофе. По данным Саакашвили, уже в 2021 году возникнут проблемы с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам. И на этом престранном фоне обсуждается введение тотального локдауна, который похоронит остатки малого и среднего бизнеса. По словам главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, вероятность локдауна 90%. Вопрос лишь в том, будет ли это сделано прямо сейчас или на новогодние праздники.

    В сущности, введение локдауна преследует сразу три главные цели. Первая и главная – хоть как-то компенсировать окончательный развал системы здравоохранения и разворованный «ковидный» фонд. Большая часть денег из этого фонда, а это около 2,5 млрд долларов США, заложенных в бюджете этого года, прошла мимо здравоохранения и была банально разворована.

    Фото: Стрингер/РИА «Новости»

    Впрочем, закрытие кафе, ресторанов, магазинов, остановка общественного транспорта и прочие драконовские меры малоэффективны ввиду крайне низкой организации процесса и больше раздражают граждан, чем блокируют распространение вируса.

    К тому же существует проблема контроля исполнения наложенных ограничений. Продлившийся с середины по конец ноября «карантин выходного дня» (подразумевал ограничения для сферы обслуживания и общепита в субботу и воскресенье) показал, что правительство не может в полной мере контролировать исполнение своих решений.

    Ряд регионов либо открыто саботировали эти решения, либо находили законодательные лазейки, позволяющие обходить ограничения. Например, городской совет Львова объявил субботу и воскресенье рабочими днями, чем фактически свел введенные правительство ограничения на нет.

    Вторая причина – избирательный прессинг бизнеса со стороны полиции и «активистов». Это прерогатива всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова, который давно превратился в альтернативный центр власти в стране. Речь идет о банальном вымогательстве: хотите работать и выживать – платите, деньгами или долей в бизнесе. Карантинной притчей во языцех стала сеть строительных супермаркетов «Эпицентр», принадлежащая влиятельной семье Галины и Александра Гереги. «Эпицентр» находил возможность работы во время любых ограничений – полиция смотрела на это сквозь пальцы.

    И наконец, третья причина – это отработка ковидных форс-мажоров как инструмента купирования массовых беспорядков. Украина погружается в период турбулентности. В сентябре – октябре в Кривом Роге под землей протестовали работники Криворожского железорудного комбината, прямо сейчас под Верховной радой не прекращаются протесты предпринимателей, выступающих против введения фискальных кассовых аппаратов. Завтра на фоне невыплат пенсий и зарплат – это будут пожилые люди, медики и учителя.

    Учитывая наличие оппозиции в лице экс-президента Петра Порошенко, готового использовать любой повод для раскачки ситуации с тем, чтобы сковырнуть «случайного пассажира» на президентском посту Зеленского, ситуация грозит выйти из-под контроля. Ограничения, связанные с эпидемией – легальный способ сдерживать если не протестные настроения, то сами протесты.

    При этом реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Чем хуже для экономики и страны, тем лучше для человека, контролирующего правоохранительные органы и улицу, и готового перехватить флаг из рук тех, кто его выронил.

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