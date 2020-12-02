Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

На Украине обсуждают введение тотального локдауна. Ежедневно в стране фиксируют 15–16 тысяч случаев заражения, тогда как в более чем втрое большей по населению России – 25–26 тысяч. И это при том, что на ПЦР-тестах на Украине нещадно экономят – ставят диагноз коронавируса по симптомам, на глазок, а то и вовсе обходятся без диагноза, списывая недомогание на грипп и ОРВИ.

Делается это с тем, чтобы формально избежать ответственности в случае отказа в госпитализации даже тяжело больных пациентов. Больницы в стране переполнены уже сейчас, медицинского персонала катастрофически не хватает, так же как лекарств и оборудования.

В экономике тоже полный разлад. На фоне политического кризиса, вызванного попыткой президента Зеленского снести Конституционный суд, посягнувший на выстроенную Западом вертикаль антикоррупционных органов на Украине (читай, вертикаль органов, контролирующих коррупцию), и критического снижения доверия к власти в целом, МВФ отказал правительству в чрезвычайной помощи для покрытия дефицита бюджета. Уже сейчас там образовалась дыра размером не меньше 1,4 млрд долларов США.

Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили открыто заявляет, что Украина движется к экономической катастрофе. По данным Саакашвили, уже в 2021 году возникнут проблемы с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам. И на этом престранном фоне обсуждается введение тотального локдауна, который похоронит остатки малого и среднего бизнеса. По словам главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, вероятность локдауна 90%. Вопрос лишь в том, будет ли это сделано прямо сейчас или на новогодние праздники.

В сущности, введение локдауна преследует сразу три главные цели. Первая и главная – хоть как-то компенсировать окончательный развал системы здравоохранения и разворованный «ковидный» фонд. Большая часть денег из этого фонда, а это около 2,5 млрд долларов США, заложенных в бюджете этого года, прошла мимо здравоохранения и была банально разворована.

Впрочем, закрытие кафе, ресторанов, магазинов, остановка общественного транспорта и прочие драконовские меры малоэффективны ввиду крайне низкой организации процесса и больше раздражают граждан, чем блокируют распространение вируса.

К тому же существует проблема контроля исполнения наложенных ограничений. Продлившийся с середины по конец ноября «карантин выходного дня» (подразумевал ограничения для сферы обслуживания и общепита в субботу и воскресенье) показал, что правительство не может в полной мере контролировать исполнение своих решений.

Ряд регионов либо открыто саботировали эти решения, либо находили законодательные лазейки, позволяющие обходить ограничения. Например, городской совет Львова объявил субботу и воскресенье рабочими днями, чем фактически свел введенные правительство ограничения на нет.

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Вторая причина – избирательный прессинг бизнеса со стороны полиции и «активистов». Это прерогатива всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова, который давно превратился в альтернативный центр власти в стране. Речь идет о банальном вымогательстве: хотите работать и выживать – платите, деньгами или долей в бизнесе. Карантинной притчей во языцех стала сеть строительных супермаркетов «Эпицентр», принадлежащая влиятельной семье Галины и Александра Гереги. «Эпицентр» находил возможность работы во время любых ограничений – полиция смотрела на это сквозь пальцы.

И наконец, третья причина – это отработка ковидных форс-мажоров как инструмента купирования массовых беспорядков. Украина погружается в период турбулентности. В сентябре – октябре в Кривом Роге под землей протестовали работники Криворожского железорудного комбината, прямо сейчас под Верховной радой не прекращаются протесты предпринимателей, выступающих против введения фискальных кассовых аппаратов. Завтра на фоне невыплат пенсий и зарплат – это будут пожилые люди, медики и учителя.

Учитывая наличие оппозиции в лице экс-президента Петра Порошенко, готового использовать любой повод для раскачки ситуации с тем, чтобы сковырнуть «случайного пассажира» на президентском посту Зеленского, ситуация грозит выйти из-под контроля. Ограничения, связанные с эпидемией – легальный способ сдерживать если не протестные настроения, то сами протесты.

При этом реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Чем хуже для экономики и страны, тем лучше для человека, контролирующего правоохранительные органы и улицу, и готового перехватить флаг из рук тех, кто его выронил.

Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа» формально осталось править еще больше трех лет. Но остается все меньше шансов, что президент и нынешний состав парламента в сложившейся ситуации отбудут весь отведенный им срок во власти.