Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл в защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

Молдавия и Украина будут выполнять команды Брюсселя и Вашингтона по Приднестровью gov.md
Украина и Молдавия вместе будут требовать вывода группировки российских войск в Приднестровье и обсуждают сотрудничество в «Крымской платформе». Об этом объявил глава украинского МИД Кулеба в ходе визита к новоизбранному молдавскому президенту. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией, но решения об этом будут принимать не в Киеве и не в Кишиневе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...

Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 7 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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    Максим Соколов

    Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

    Максим Соколов
    публицист
    		13 декабря 2020, 12:04

    Подводя итоги 2020 года, многие сообщают, что он был «худшим в истории». Что поневоле вызывает в памяти строки:

    «А при Грозном жить не хочешь?
    Не мечтаешь о чуме
    Флорентийской и проказе?
    Хочешь ехать в первом классе,
    А не в трюме, в полутьме?».

    В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. И называть его худшим в истории – значит, безрассудно гневить Бога.

    В том же американском журнале «Тайм», осознавая, что обложка с «худшим в истории» 2020-м хлесткая, но при этом гораздо более глупая, редакция поместила статью, содержащую оговорки.

    В своем тексте кинокритик Стефания Захарек признает, что в мировой истории бывали и худшие годы, но отмечает, что подавляющему большинству ныне живущих людей сравнить 2020 год просто не с чем.

    Фото: KAI PFAFFENBACH/Reuters

    «Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление о лишениях, вызванных Великой депрессией, и 80 лет, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах. У всех остальных людей просто не было подобных примеров». Поэтому наблюденные в нынешнем году «стихийные бедствия, проблемные президентские выборы в США и пандемия коронавируса» перекрывают все доселе виденное.

    Оговорка вряд ли помогает. В людской памяти остаются не только бедствия, ими лично пережитые. Например, на переживание Великой Отечественной войны и на память о неисчислимых бедствиях, ею принесенных, способны и люди, рожденные после 1945 года. А многие эмоционально воспринимают и Гражданскую войну, когда вообще никто из ныне живущих (кроме уникальных мафусаилов) еще на свет не явился.

    При этом есть еще такая вещь, как бедствия в других землях. Кинокритику Захарек 57 лет, она родилась в 1963 году. А значит, уже на ее веку была китайская культурная революция, резня коммунистов в Индонезии и злодеяния красных кхмеров в Камбодже. Перед которыми меркнут все проблемные президентские выборы в США и даже бушующее ныне моровое поветрие.

    А несколько позже был геноцид в Руанде, гражданская война в Югославии, «святые 90-е» на территории бывшего СССР, басаевские мегатеракты от Буденновска до Беслана. Затем к списку добавилась арабская весна в Сирии и Ливии. Не замечать таких жестоких бедствий можно лишь исповедуя принцип «За чужой щекой зуб не болит». А равно «Один гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем вся фантазия у Гете». Может быть и так, но публично хвалиться таким восприятием чужих бед не совсем принято. Хотя такова уже слабость человеческая.

    «Когда теперь бранят произвол культа, то упираются все снова и снова в 37-й – 38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни ДО не сажали, ни ПОСЛЕ, а только вот в 37-м – 38-м (да и нынешнее начинание «Последний адрес» безотносительно к личной позиции организаторов находится в аккурат на этой линии – М.С.)».

    И объясняется, почему. До 1937 года была мужичья чума (установление колхозного строя) – «но мужики – народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров.

    А поток 37-го года прихватил также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером!  – и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя! А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену – «тридцать седьмой» – он только плечами пожмет. А Ленинграду что тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый?».

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    Написанное Солженицыным полвека назад вполне применимо и к журналу «Тайм». Та же эгоцентричность восприятия. Чужих бед как бы и не существовало, но зато собственная беда – она неслыханная и имеет всемирно-историческое значение. Другое дело, что такие жалобы эгоцентрика, хотя бы в принципе не лишенные некоторого основания, неважно воспринимаются другими (см. также и восприятие табличек с «Последним адресом» – там то же самое).

    Номер «Тайм» делали глупые и жестокие дети – так и отношение к ним соответствующее.


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