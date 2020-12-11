В кризисы общество важнее социальных технологий

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11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшемся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...

Для кого 2020-й стал худшим годом

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не так себе представляли родную Америку жители США лет 25 назад. Не думали они видеть рефрижераторы с трупами на улицах. И европейцы не думали, что будут когда-то ругаться из-за русской вакцины. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...
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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    В кризисы общество важнее социальных технологий

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		11 декабря 2020, 12:10

    На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин сказал, что пандемия заставила мир переосмыслить «ключевые принципы социального общения, в том числе отношения между государством и гражданином».

    Президент напомнил, что в борьбе с общей угрозой объединились представители всех уровней власти, волонтеры, НКО, множество неравнодушных и ответственных граждан. Причем люди оказались не только готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных.

    Это может показаться, на первый взгляд, абсурдным, но пандемия действительно напомнила – не только России, но и всему миру – про значимость взаимодействия между обществом и государством.

    У политологов, социологов и других специалистов в общественных науках есть любимая концепция. Речь о том, что в современном развитом мире в силу текущих особенностей научно-технического прогресса и общих исторических тенденций радикально снижается политическая значимость широких масс, их влияние на государственную политику и на процесс принятия решений.

    Государство всеобщего благосостояния как социально-экономическая модель в XX веке стало ответом на вызовы индустриального общества. Слишком уж многое тогда зависело от общественных масс, которые были жизненно необходимы для функционирования той системы – десятки и сотни миллионов людей были нужны, чтобы производить, строить, воевать. И эта грандиозная мощь закономерно трансформировалась в политическую силу, которая могла и снести неугодные власти – и регулярно это делала.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Так что, в конце концов, государства – в том числе и для собственной стабильности – взяли на себя масштабные социальные обязательства перед своими гражданами. Они стали учить, лечить, платить пенсии и пособия, и делать еще очень много другого.

    О происходящем ныне выхолащивании этой системы – причем, по всему миру – не говорит только ленивый. Реформы образования, оптимизация здравоохранения, поднятие пенсионного возраста, явное и скрытое урезание социальных льгот – такие процессы в том или ином виде в последнюю пару десятилетий переживают абсолютно все страны, включая те, которые традиционно принято считать образцом заботы о людях. У этого, разумеется, очень серьезные финансовые причины: унаследованная из прошлого века система социальной защиты ныне просто неподъемна – ни для кого.

    Однако глупо отрицать – как важнейший – социальный фактор: общественные массы реально потеряли львиную долю своего прежнего веса во всех сферах жизни. Больше не нужны миллионы людей ни для промышленности, ни для сельского хозяйства, ни для армий. А когда теряется вес социально-экономический, исчезает и политический.

    У нас на глазах впервые за несколько веков государства и люди, стоящие во главе них, перестали бояться людского недовольства. Политика – кстати, на примере Запада это особенно заметно – превратилась просто в набор манипуляций общественным мнением и механизмов по его игнорированию, если что-то не устраивает власть имущих. Да что там говорить, если на смену настоящим революциям, как грандиозным историческим событиям, пришли революции цветные, представляющие собой не более чем политическую технологию для элитарных разборок.

    Алармисты-конспирологи бьют тревогу по поводу превращения граждан в потребителей, опутываемых паутиной повсеместного контроля, бездумно поглощающих любую «жвачку» и не замечающих, как они неуклонно теряют те права, преимущества и достижения, что завоевали предыдущие поколения. Даже если можно поспорить с жесткостью подобных формулировок и радикальностью делаемых прогнозов, стоит признать, что определенная правда в столь мрачном взгляде на человечество и его будущее имеется.

    Проблема в другом: а как прикажете с этим бороться, если именно по такому пути подталкивают идти людей текущие тенденции человеческого развития, нынешняя стадия прогресса и вообще, казалось бы, все доминирующие в мире процессы?

    Что ж, пандемия ковида дала пример того, что далеко не все процессы работают на такой ход событий. Наоборот, становится ясно, что данная система, в которой человечество превращается в безупречно подчиняющийся нажатию кнопок социальный организм – безмозглый и безвольный, работает исключительно в «тепличных» условиях.

    Как только возникают форс-мажорные обстоятельства – любого происхождения – данная конструкция начинает сыпаться со страшной силой, и выясняется, что все наисовременнейшие и суперэффективные методы откровенно плохо работают, если нет полномасштабного и деятельного взаимодействия общества и государства. В ситуации острых кризисов для их успешного преодоления властям нужны граждане – активные, сознающее происходящее, готовые принимать решения, действовать и брать на себя ответственность. Они, конечно, бывают неудобны, но зато на них можно опереться – в отличие от стада потребителей, которое может обеспечить только дополнительную головную боль в трудные времена.

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    На самом деле при всей остроте кризиса, в котором оказался мир из-за коронавируса, очевидно, что это далеко не самое худшее и страшное испытание, с которым сталкивалось в прошлом и, несомненно, столкнется в будущем человечество. COVID-19, скорее, стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории.

    Текущие мировые процессы недвусмысленно указывают, что мир вошел в эпоху глобальной трансформации, а таковая никогда не обходилась без тяжелейших потрясений. А значит, те из государств, что вспомнят о значимости совместной работы с обществом и гражданами в условиях суровых вызовов, окажутся в более выгодных условиях, по сравнению с прочими.

    Ну, а слова Владимира Путина – как и серьезный социальный крен в политике российских властей – подтверждают, что в руководстве России это обстоятельство полностью осознают.


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