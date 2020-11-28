«Джон Маккейн» проверил Россию на прочность

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28 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Зачем России новая орбитальная космическая станция

С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям NASA
В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы? Подробности...
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Польша и Венгрия выкручивают Евросоюзу руки

Лидеры Польши и Венгрии нашли общий язык против остальных стран ЕС Maciej Gillert/Xinhua/Global Look Press
Две страны Евросоюза подняли бунт против всех остальных членов этого политического сообщества. Польша и Венгрия объединились, чтобы добиться получения почти двухсот миллиардов евро из специальных фондов ЕС. Но дело не только и не столько в деньгах – на кону то, что принято называть европейскими ценностями и верховенством закона. Заставят ли две небольшие страны капитулировать Евросоюз? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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«Джон Маккейн» проверил Россию на прочность

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нащупывая слабость России, наши иностранные партнеры привносят в этот мир хаос и войну. Грабеж и насилие. Провоцируют потрясения и конфликты. С тем чтобы, как стервятники, самим поживиться на этом кровавом пиру. Подробности...

Певца революции убила поэма «Двенадцать»

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Худой, измученный, озлобленный, без веры и надежды, с опустошенной душой… Теперь его нет… Голубой цветок недолго мог вынести удары революционной бури. Великий Александр Блок родился ровно 140 лет назад. Подробности...
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Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    «Джон Маккейн» проверил Россию на прочность

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
    		28 ноября 2020, 14:07

    Очередную хамскую выходку в адрес России совершили Соединенные Штаты. По крайней мере я, как морской офицер, не нахожу иных слов для описания того, что произошло на днях на Дальнем Востоке.

    Речь идет о вторжении американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды. Причем случилось это в непосредственной близости от главной базы российского Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Выдворить нахала удалось только непосредственными действиями российского боевого корабля «Адмирал Виноградов».

    Конечно, сами американцы заявляют, что ничего не нарушали. Мол, линия территориальных вод проведена в этом месте Россией таким способом, который они не признают. Спорный элемент – по крайней мере, для других морских государств – там действительно имеется. Забавно только, что американцы требуют от России соблюдения Конвенции ООН по морскому праву (в своей трактовке), которую сами не подписывали вовсе.

    Но в чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что в данной точке Мирового океана американский эсминец оказался намеренно. Не может быть и речи ни о какой-либо навигационной ошибке или случайности. И, разумеется, командир эсминца не мог решиться на подобную наглость самостоятельно. Любые военные моряки служат своему государству. А это значит, что перед нами классическая провокация, организованная руководством американских Вооруженных сил. А может быть даже – и высшим политическим руководством США.

    Признана в данном месте российская граница или не признана другими заинтересованными государствами – это отдельный вопрос. В данном случае далеко не самый важный. Куда более существенно другое.

    Фото: US Navy/Mate 3rd Class Todd Frantom

    Что вообще делал столь близко от российских берегов американский военный корабль? Зачем он пришел к нам за тысячи миль от родной для него земли? И какого масштаба истерика разразилась бы в американских политических кругах и прессе, если бы российский военный корабль появился, допустим, в Мексиканском заливе? Где-нибудь рядом с Флоридой, скажем? Да еще – войдя в американские территориальные воды?

    Эсминец «Джон Маккейн» проверял нашу оборону на прочность. И не только оборону, но и моральный дух российских военных – как и народа России в целом. Нащупывал наши слабые места. Ждал, какая будет наша реакция. Ответим ли мы, и если ответим – то как. Семья Маккейнов (а именно в честь предков покойного сенатора Джона Маккейна и назван этот эсминец) никак не может угомониться.

    По странному совпадению едва ли не на следующий день после такой провокации еще и министр обороны Германии – союзника США по НАТО – заявил о желании вести с Россией дела «с позиции силы». Что вообще происходит? Неужели немцы нам угрожают? Или они забыли, что среди немцев всего лишь 80 лет назад уже были такие желающие? Закончилось это, как известно, Нюрнбергским трибуналом, а для особо ретивых – виселицей.

    Главный же урок столь участившихся в последнее время подобных провокационных историй таков.

    Россия так устроена, что ее слабость обходится дорого не только для граждан нашей страны. Чем слабее в последние века была Россия, тем в более тяжелое положение попадали и многие другие страны, и не только наши соседи. Распад Российской империи, как и распад СССР аукнулся вооруженными конфликтами по всей Евразии. Туда же, куда приходила Россия, наступил мир и покой. Как это было в Осетии и Абхазии в 2008-м. И в Крыму в 2014-м.

    Как только на теле России появляется какая-то брешь, слабина, разрыв – костлявая рука разнообразных маккейнов пытается в это пространство залезть. Воспользоваться моментом. Разбередить рану. Отравить и усугубить. И разорвать ее еще больше. А рвется, как известно, там, где тонко.

    Нащупывая слабость России, наши иностранные партнеры привносят в этот мир хаос и войну. Грабеж и насилие. Провоцируют потрясения и конфликты. С тем, чтобы, как стервятники, самим поживиться на этом кровавом пиру.

    Хочется сказать и американцам, и немцам, и прочим провокаторам подобного рода: не стоит и пытаться нас запугать. С нами такие истории не проходят. Россия не имеет права быть слабой – и больше не является таковой. Девяностые годы, когда Россия была истощена и безответна, давно позади. И российский Военно-морской флот, и Вооруженные силы в целом в состоянии в любой момент продемонстрировать мощь российского государства. В его прямом военном смысле – если это будет необходимо.

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    А если у моряков эсминца «Джон Маккейн» есть на этот счет какие-либо сомнения – советуем им обратить внимание на то, что происходило вскоре после инцидента у берегов Владивостока на другом конце нашей огромной страны, в Баренцевом море. Именно в том районе, на соответствующем полигоне прошли очередные испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Просто поверьте – если что, наши ракетчики не промахнутся. 


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