«Джон Маккейн» проверил Россию на прочность

Очередную хамскую выходку в адрес России совершили Соединенные Штаты. По крайней мере я, как морской офицер, не нахожу иных слов для описания того, что произошло на днях на Дальнем Востоке.

Речь идет о вторжении американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды. Причем случилось это в непосредственной близости от главной базы российского Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Выдворить нахала удалось только непосредственными действиями российского боевого корабля «Адмирал Виноградов».

Конечно, сами американцы заявляют, что ничего не нарушали. Мол, линия территориальных вод проведена в этом месте Россией таким способом, который они не признают. Спорный элемент – по крайней мере, для других морских государств – там действительно имеется. Забавно только, что американцы требуют от России соблюдения Конвенции ООН по морскому праву (в своей трактовке), которую сами не подписывали вовсе.

Но в чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что в данной точке Мирового океана американский эсминец оказался намеренно. Не может быть и речи ни о какой-либо навигационной ошибке или случайности. И, разумеется, командир эсминца не мог решиться на подобную наглость самостоятельно. Любые военные моряки служат своему государству. А это значит, что перед нами классическая провокация, организованная руководством американских Вооруженных сил. А может быть даже – и высшим политическим руководством США.

Признана в данном месте российская граница или не признана другими заинтересованными государствами – это отдельный вопрос. В данном случае далеко не самый важный. Куда более существенно другое.

Что вообще делал столь близко от российских берегов американский военный корабль? Зачем он пришел к нам за тысячи миль от родной для него земли? И какого масштаба истерика разразилась бы в американских политических кругах и прессе, если бы российский военный корабль появился, допустим, в Мексиканском заливе? Где-нибудь рядом с Флоридой, скажем? Да еще – войдя в американские территориальные воды?

Эсминец «Джон Маккейн» проверял нашу оборону на прочность. И не только оборону, но и моральный дух российских военных – как и народа России в целом. Нащупывал наши слабые места. Ждал, какая будет наша реакция. Ответим ли мы, и если ответим – то как. Семья Маккейнов (а именно в честь предков покойного сенатора Джона Маккейна и назван этот эсминец) никак не может угомониться.

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По странному совпадению едва ли не на следующий день после такой провокации еще и министр обороны Германии – союзника США по НАТО – заявил о желании вести с Россией дела «с позиции силы». Что вообще происходит? Неужели немцы нам угрожают? Или они забыли, что среди немцев всего лишь 80 лет назад уже были такие желающие? Закончилось это, как известно, Нюрнбергским трибуналом, а для особо ретивых – виселицей.

Главный же урок столь участившихся в последнее время подобных провокационных историй таков.

Россия так устроена, что ее слабость обходится дорого не только для граждан нашей страны. Чем слабее в последние века была Россия, тем в более тяжелое положение попадали и многие другие страны, и не только наши соседи. Распад Российской империи, как и распад СССР аукнулся вооруженными конфликтами по всей Евразии. Туда же, куда приходила Россия, наступил мир и покой. Как это было в Осетии и Абхазии в 2008-м. И в Крыму в 2014-м.

Как только на теле России появляется какая-то брешь, слабина, разрыв – костлявая рука разнообразных маккейнов пытается в это пространство залезть. Воспользоваться моментом. Разбередить рану. Отравить и усугубить. И разорвать ее еще больше. А рвется, как известно, там, где тонко.

Нащупывая слабость России, наши иностранные партнеры привносят в этот мир хаос и войну. Грабеж и насилие. Провоцируют потрясения и конфликты. С тем, чтобы, как стервятники, самим поживиться на этом кровавом пиру.

Хочется сказать и американцам, и немцам, и прочим провокаторам подобного рода: не стоит и пытаться нас запугать. С нами такие истории не проходят. Россия не имеет права быть слабой – и больше не является таковой. Девяностые годы, когда Россия была истощена и безответна, давно позади. И российский Военно-морской флот, и Вооруженные силы в целом в состоянии в любой момент продемонстрировать мощь российского государства. В его прямом военном смысле – если это будет необходимо.

А если у моряков эсминца «Джон Маккейн» есть на этот счет какие-либо сомнения – советуем им обратить внимание на то, что происходило вскоре после инцидента у берегов Владивостока на другом конце нашей огромной страны, в Баренцевом море. Именно в том районе, на соответствующем полигоне прошли очередные испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Просто поверьте – если что, наши ракетчики не промахнутся.