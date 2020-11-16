Какие народы должна спасать Россия

Вторая карабахская война вот уже несколько дней как окончена. Благодаря России армяне и азербайджанцы прекратили убивать друг друга. Подтверждена эффективность российской внешней политики, но самое главное – больше не льется кровь.

Казалось бы – все, кто причастен к этому конфликту, должны быть благодарны Москве за решительное вмешательство. Ведь всего за несколько недель погибли тысячи человек, и только Россия смогла остановить эту жестокую бойню. Что же мы слышим сейчас от некоторых представителей армянского общества?

«Россия нас предала». «Мы больше не братский народ». «Россия должна была воевать за нас с Азербайджаном». Это говорят порой те же самые люди, которые еще пару лет назад стояли на улицах с плакатами «Россия, вон из Армении!» и голосовали за Пашиняна. Крепкие мужчины призывного возраста громили свой парламент – вместо того, чтобы громить войска противника. Ну понятно – все хотят в рай, только умирать никто не хочет.

Однако из самой этой постановки вопроса можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, слухи об уходе России из Закавказья сильно преувеличены. Россия по-прежнему – центр силы, держава, от которой ждут внимания и поддержки. Во-вторых, этой поддержкой постоянно пытаются манипулировать.

Советская практика была такова, что русский народ заботился прежде всего о соседях, а о себе – в последнюю очередь. Британия, Франция, Соединенные Штаты выкачивали из своих колоний последние соки, но Советский Союз – а до него и Российская империя – вели колониальную политику, полную парадоксов. Прибалтика и Грузия снабжались лучше Сибири и Нечерноземья. В отдаленных окраинах советской империи строились дороги, заводы и школы, а в исконно русские деревни под Псковом и Костромой было не пройти ни проехать.

Все это усугублялось преклонением перед любой иностранщиной. Желанием отдать чужому, а не помочь своему. Иностранец с комфортом жил в отдельных номерах «Интуриста», а приехавший в столицу русский крестьянин – вповалку с такими же, как он, в холле Дома колхозника. Миссионерство в пользу строительства социализма за рубежом реализовывалось за счет своего народа. Домиссионерились до того, что уничтожили собственную страну. Разбазарили всю Россию.

Видимо, некоторые жители бывших советских республик по-прежнему считают, что русский человек Христа ради обязан отдать соседу даже свою последнюю рубаху. Отсюда и фразы – «мы братский народ», «Россия должна».

Где же были все эти люди, когда Россия в 1980-е и 1990-е боролась с собственным кризисом, развалом и анархией? Помогали ли они нам? Вопрос риторический. Каждая отколовшаяся от СССР и Восточного блока страна выстраивала свою, циничную и жестокую по отношению к России политику. Утверждала свою национальную идентичность за наш счет. Изгоняла русский язык и русских людей. В лучшем случае – выстраивала отношения по новому принципу, «ты мне – я тебе».

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Ну что ж. Это был важный для всех нас урок. Россия должна – но прежде всего себе самой и собственному народу. Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом.

А Армении (и ряду других стран-соседей) хочется сказать следующее. В рамках ОДКБ Россия готова была выполнить свои обязательства по защиту вашей страны от агрессора. Но разве кто-то вел боевые действия против Армении непосредственно? А что касается Нагорного Карабаха – ведь сам Ереван не признал этот регион своей территорией и даже независимым государством.

Армянские добровольцы и карабахская армия воевали поистине героически. Однако сама Армения не послала собственные войска на защиту Карабаха, не проводила мобилизации. Почему же Россия должна делать для Армении больше, чем Армения готова сделать сама для себя? Почему Россия ради Армении должна ссориться и даже воевать с Азербайджаном?

Дорогие соседи! Если вы хотите выжить и спасти свой народ – заботьтесь о России, как о собственной родине. Помогайте России. Ведь границы России, как показала история, порою меняются. И соседи ее приходят и уходят. А иногда исчезают вовсе.

Поддерживайте Россию, чтобы Россия была сильной и в час испытаний смогла прийти к вам на помощь. Как это она делает прямо сейчас, разрабатывая спасительную вакцину и посылая за рубеж своих миротворцев. Чем сильнее Россия, тем крепче гарантии вашей собственной безопасности и благополучия. Интересы России – это ваши собственные интересы.

Москва, разумеется, будет полностью выполнять свои международные обязательства, в том числе и по отношению к своим соседям. Однако загребать жар из костра руками России в любом случае уже не получится.