Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Анализируя соглашение по Нагорному Карабаху, большинство экспертов сосредотачиваются на причинах, что привели Армению к столь фатальному результату, и на обсуждении приобретений (или, наоборот, потерь) России в сложившейся ситуации.

Однако зачастую вне поля их зрения остается Азербайджан. А, между тем, именно Баку являет собой, пожалуй, наиболее интересную часть карабахского пасьянса. В конце концов, умением Москвы выворачивать самые сложные обстоятельства в свою пользу особо никого не удивишь, а про неизбежные, тяжелые для страны последствия цветной революции 2018 года и политики Никола Пашиняна не предупреждал только ленивый. А вот про Азербайджан, который выбрался из крайне неблагоприятного для себя расклада и добился нынешнего успеха – и про выбранную им стратегию – говорят куда реже.

Азербайджан не просто потерпел тяжелое военное поражение в ходе первой карабахской войны в начале 1990-х – этот результат отражал реальное положение дел с его армией. Политически ситуация также была не в пользу Баку, поскольку симпатии и поддержка – неофициально, конечно – основных мировых центров силы были на стороне Армении. Нечасто случалось за последние десятилетия, чтобы совпадали позиции США, Европы и России, но Нагорный Карабах стал именно такой темой. Так в чем конкретно выбранная азербайджанским руководством стратегия оказалась столь успешна?

Для начала необходимо указать, что Баку почти тридцать лет целенаправленно и последовательно готовился к реваншу. Сейчас военные эксперты в деталях обсуждают масштабы произведенной «прокачки» азербайджанской армии, но для нас, профанов, достаточно понимания, что Азербайджан извлек урок из прошлого поражения и в то время, как Армения почивала на лаврах старого успеха, действительно готовился к войне на принципиально новом, современном уровне.

Но не менее, а по-своему, может быть, даже более важно – Азербайджан прорабатывал политическую сторону вопроса, и как только появилась серьезная геополитическая сила, на которую можно было опереться, он воспользовался ситуацией. Речь, разумеется, о Турции, которая оказала Баку огромную, а, возможно, даже решающую помощь, причем, и политическую, и военную.

Есть только одна проблема. Договоренности с Эрдоганом частенько напоминают сделку с дьяволом, где вход – рубль, а выход – десять. Турецкий лидер столь одержим идеей неоосманского державного возрождения, что в последнее время вовсе берегов не видит, будь то Кипр, Ливия или Карабах. Для «младших партнеров» эта ситуация особенно сложная, поскольку турки склонны агрессивно подминать под себя любую сферу, куда им дали доступ.

Огромной бедой для Азербайджана грозила переброска на карабахское направление самых отмороженных боевиков-исламистов с Ближнего Востока, о чем сообщала российская разведка. Да-да, это беда не только для христианских стран региона, но и для мусульманского Азербайджана – поскольку этой заразой, если она завелась, крайне сложно управлять и еще сложнее вытравить, а страну она дестабилизирует катастрофически. Именно поэтому большинство мусульманских стран беспощадно борются с радикалами у себя.

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В общем, Азербайджан шел по очень опасному пути, который мог его привести к превращению из суверенного государства, балансирующего между региональными державами и ведущего собственную политическую игру, в послушную марионетку Анкары. Высоковатая цена – даже за возвращение Карабаха.

Именно в этом и стоит поискать разгадку последних событий: какой смысл был Ильхаму Алиеву подписывать трехстороннее соглашение и останавливаться на расстоянии вытянутой руки от полной победы, да еще и соглашаться на ввод российских миротворцев на собственную территорию (каковой формально является Карабах)?

Можно не сомневаться, что у России нашлись крайне убедительные аргументы. Но дело не только в этом. Фактически тем самым Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана, уравновесив турецкие посягательства усилением позиций России в регионе – вся та же старая добрая игра небольшой страны на противоречиях крупных держав.

А отсутствие даже упоминания Турции в документе можно рассматривать как особо изощренную насмешку не только Москвы, но и Баку, который воспользовался турками, но в итоге оставил тех с носом. Ну а говорить азербайджанский лидер теперь может сколько угодно, в том числе обещать Анкаре введение ее миротворцев в Карабах. Кстати, в свете данных соображений совсем иначе выглядит история со сбитым российским военным вертолетом.

Очевидно, что в Азербайджане в государственных, в том числе силовых, структурах, хватает сил, которые были крайне заинтересованы в срыве достигнутых договоренностей. Вряд ли шедшие переговоры являлись таким уж секретом в определенных кругах. Так что нельзя исключать, что уничтожение российского вертолета на самом деле было не случайностью, а организованной провокацией с целью сломать намеченную схему прекращения войны.

Ну а реакция официальных лиц как в Москве, так в Баку на трагический инцидент подтвердила, что в обеих столицах намерены этого не допустить.

За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались именно Россия и Азербайджан. Хочется верить, что Армения – да и не она одна – извлечет урок тяжелого опыта.