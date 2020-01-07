Большой конфликт в Заливе феноменально выгоден для США

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7 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Большой конфликт в Заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
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Из нашей жизни ушла чернуха

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              Александр Тимохин

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              Александр Тимохин
              журналист
              		 7 января 2020, 22:31

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              5 января 2020 года на улицы иранских городов вышло почти шесть миллионов человек. Они вышли, чтобы отдать последние почести живой легенде спецопераций и тайной войны, самому заслуженному и прославленному иранскому военному за многие века. Человеку, который выиграл бы президентские выборы в Иране против любого кандидата, если бы захотел. Личности исторического масштаба, настолько популярной у себя дома, что его называли просто «Командующий», без фамилии. Героя войны с Ираком, ставшего комбригом в 27 лет и комдивом в 30, участника жесточайшей войны с наркомафией в 90-х, организатора спецопераций против «Талибана», создателя всей иранской системы ведения асимметричных войн.

              Сегодня над мечетями Ирана вывешены знамёна мести. Официальные лица, не сдерживаясь, обещают американцам возмездие. Военное. У этого возмездия могут быть геополитические последствия глобального масштаба. И здесь важно разобрать - зачем Трамп отдал приказ убить генерала Сулеймани.

              Дональд Трамп пришёл к власти, исповедуя два лозунга. Первый, который все помнят до сих пор – «Сделаем Америку великой снова!». Второй, к несчастью, подзабытый массами – «Мир через силу». Последний является давним политическим лозунгом в США, восходя к высказыванию римского императора Адриана «Мир через силу, а если не получится, то мир через войну».

              Именно этот девиз в своё время взял на вооружение Рональд Рейган. Смысл этого лозунга в американской политической культуре следующий – Америка должна добиваться выгодного для себя состояния мира, опираясь на демонстрацию или применение силы. Фактически, если называть вещи своими именами – Америка должна всех либо подчинить себе силой, либо сокрушить силой. Это и есть основа политики Трампа. Он ни разу не миротворец, и его «хорошие отношения», которых он якобы хочет с той или иной страной, сначала подразумевают её капитуляцию по всем вопросам, как необходимое условие. Трамп был сторонником Рейгана, а сейчас, видимо, считает себя продолжателем его дела. А перед Рейганом капитулировал СССР.

              Однако, при этом, Трамп понимает всю пагубность американского военного присутствия в Сирии, Ираке и Афганистане. Война должна иметь положительный результат и должна быть как-то ограничена по времени, иначе она сжигает ресурсы страны без толку и подрывает моральный дух населения. Именно поэтому Трамп обещал вывести войска из тех горячих точек, где они находятся. Это было его обещание, и он даже пытался его выполнить.

              Фото: Shahzaib Akber/Global Look Press

              Но на его пути непреодолимой стеной встала воля «Глубинного государства» - военных, чья карьера (включая будущую карьеру в ВПК после отставки) зависела от идущих войн, бизнеса, зарабатывающего на войне и военных поставках, лоббистов Израиля, заинтересованных в перманентном ослаблении арабского мира, идеологов теории американского превосходства и других бенефициаров бесконечной войны. Против были и так называемые «неоконы» - политические группировки в обеих партиях, поддерживающих вышеперечисленные силы и теорию американской исключительности. И у него не получилось. Войска остались.

              В этом году в США пройдут президентские выборы. Трамп многое обещал своим избирателям, и многое выполнил. Он обещал им экономический рост, и они его получили. Но они не получили обещанный вывод войск из «проблемных» регионов.

              В таких условиях у Трампа в администрации вполне могла возникнуть идея многоходовки.

              Если сделать что-то такое, после чего оставить войска в Ираке и Сирии будет невозможно технически, то никакие неоконы, никакая «партия войны» ничего не смогут сделать. Значит, нужно просто что-то сделать, после чего остаться будет действительно невозможно.

              И это «что-то» было сделано. Сразу же после убийства Сулеймани многие аналитики высказывали уверенность, что иракский парламент после такого события потребует от США убрать из страны войска. Так в итоге и вышло – при полной поддержке премьера Махди, вечером в воскресенье 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за резолюцию, требующую вывода американских войск.

              Теперь перед США стоит простой выбор – либо надо снова завоевать Ирак, либо надо уходить. Причём уход из Ирака автоматически означает и уход из Сирии, ведь снабжать американские части в Сирии можно только через Ирак. Таким образом, выбора фактически не остаётся – всем оппонентам Трампа придётся смириться с тем, что войска из региона уходят. Как раз под выборы.

              А для этого пришлось всего лишь на всего обманом убить старого врага. Ну разве это плохая сделка?

              При этом «мишень» выбрана очень тонко. Одной из сил, резко недовольных уходом США, однозначно будет Израиль, многие жители которого буквально празднуют сейчас убийство в Багдадском аэропорту. Ведь именно Сулеймани сделал «Хезболлу» той силой, которой она является сегодня. И Трамп заранее «подзмазал» и здесь – во-первых, признав столицей Израиля Иерусалим, а во-вторых, выбрав реально ненавидимого в Израиле человека в качестве своей мишени. Как его теперь критиковать?

              А когда Трамп выведет войска, у него окажется куда больше ресурсов для противостояния со страной, которую и он, и многие американцы, считают главным своим врагом – Китаем.

              В СМИ уже циркулирует фотокопия письма бригадного генерала морской пехоты Уильяма Сили на имя генерал-лейтенанта Абдула Амира из объединённого командования ВС Ирака в Багдаде о том, что в течение нескольких недель американские войска будут выведены из Ирака. Чуть позже, правда, министр обороны США Эспер дезавуировал это письмо, заявив о том, что это – черновик. На пресс-конференции с ним присутствовал глава ОКНШ генерал Марк Милли, у которого было настолько шокированное всем происходящем выражение лица, что оно, видимо, войдёт в историю само по себе.

              Сейчас в Вашингтоне идёт борьба бульдогов под ковром по поводу вывода войск, а Трамп тем временем продолжает выдвигать к Ираку настолько оскорбительные требования (например, заплатить за оставляемую в стране военную инфраструктуру или попасть под «страшные» санкции»), что оставление американских войск в стране выглядит всё менее и менее реальным. Трамп как будто специально делает ситуацию необратимой.

              Фактически на пути этой многоходовки остаётся только одна преграда – иранцы переусердствуют с ответом.

              И вот тут настанет праздник у Израиля и неоконов, потому, что у Трампа, на первый взгляд, не будет шансов отвертеться от новой войны. Если завтра американцам устроят повторение взрыва Бейрутских казарм в 1983 году, с сотнями убитых американских солдат, то выбора не будет и у Конгресса – этот фарш обратно будет не провернуть. А Иран настроен на жестокий ответ.

              Но и в этом случае Трамп вынужден будет вывести войска из Сирии и Ирака. Его обещание будет выполнено. А в ответ на иранский удар вполне можно нанести очень сильный свой, дистанционно, не используя сухопутные войска. Это усилит поддержку Трампа в Израиле и поддержку израильского лобби в Америке, несмотря на вредоносный для Израиля вывод американских войск. Достать территорию США Ирану нечем и опасности для самой Америки такой сценарий не несёт.

              Ирану останется только атаковать американских союзников. И если ракетный удар по Израилю на ситуации в мире никак не скажется, то удар по Саудовской Аравии самым драматическим образом скажется на мировом рынке нефти. Если иранские ракеты упадут на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, то трудно даже представить себе последствия такого шага. И это тоже может оказаться крайне выгодным вариантом для США.

              Саудовская Аравия - это не только основной союзник США в регионе. Это ещё и важнейший партнёр Китая. Китай, например, поставляет туда баллистические ракеты. Отношения между королевством и Китаем куда плотнее, чем многие думают, и причина тут банальна – нефть. Китай когда-то мог существовать на своей нефти, но те времена давно позади. И если даже нефть в мире просто сильно подорожает, то китайская экономика почувствует этот рост очень сильно. А если этой нефти ещё и физически не станет...

              Фактически, большая война в Заливе, которая потянула бы за собой сбои в поставках нефти на мировые рынки, феноменально выгодна для США. Ведь резкий рост цен на нефть сделает прибыльной американскую сланцевую нефтедобычу, а дефицит нефти позволит преодолеть многие внутриамериканские ограничения на бурение, например, в Арктике.

              Если Иран не ответит, то Трамп уже победил. Если Иран ответит ростом нападений на американцев в том же Ираке и той же Сирии, то это ничего не изменит – Трамп все равно выведет войска в Ближнего Востока. Если Иран ударит слишком сильно, то США всё равно выведут войска, но при этом организуют в регионе такую войну, которая нанесёт огромный вред и Китаю, и Ирану, а США – озолотит. Победа Америки и Трампа гарантирована в любом случае.

              Евросоюзу, как одному из экономических конкурентов США, такая война тоже не принесёт абсолютно ничего хорошего. Увы, но рост цен на нефть таким способом, нанесёт огромный вред и России тоже.

              Варианты России

              Россия почти не имеет хороших вариантов выхода из кризиса с убийством Сулеймани. Если Трамп выведет войска, то Америка получает возможность сильнее концентрироваться на борьбе с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки».

              Россия может быть какой угодно бедной, но именно она строит для Китая систему предупреждения о ракетном нападении, поставляет комплектующие для летательных аппаратов, продолжает делиться военными технологиями. А самое главное, пока Россия имеет дружеские отношения с Китаем, через её территорию Китай может связываться с любой страной мира, получать нефть, пусть и в недостаточных количествах, продовольствие и газ. У определённых групп американского истэблишмента не может не возникнуть соблазн выбить эту «подпорку» из-под китайцев. А это означает резкую интенсификацию создания проблем для нашей страны. Продолжение вечной войны для США отчасти отвлекает американцев от давления на нас и её прекращение нам невыгодно.

              Невыгодна нам и большая война с обрушением поставок нефти.

              В этом случае, наоборот, в паре «Россия-Китай» резко ослабнет Китай, и России придётся оказаться с США один на один. Причём не с сегодняшними США, а с США – мировой энергетической сверхдержавой, глобальным экспортёром нефти с бурно растущей на нефтедобыче экономикой. При этом торговля с Европой резко «просядет» из-за роста цен на нефть. Это будет просто катастрофа.

              Есть и другая сторона медали – гипотетическая быстрая победа Ирана над американцами тоже не принесёт нам ничего хорошего. Иран стоит на пути превращения в новую версию Персидской Империи. Это индустриально развитое государство с образованным населением. У иранцев есть свой проект экспансии и в Сирию, и в Закавказье, и в Среднюю Азию. Если Иран резко усилится, то столкновение с ним на этих направлениях – неизбежно.

              Непредвзятый анализ долгосрочных последствий показывает, что идеальным вариантом для России является сохранение «статус-кво» - американцы должны и дальше сидеть в ближневосточном и афганском «болотах», тратить время, деньги и человеческие жизни на эти бесполезные для них войны, а Иран должен быть скован противостояниями с США и Израилем на территории третьих стран. Вся дипломатия России и все усилия её специальных служб должны быть сосредоточены на этом варианте.

              Если же он окажется нереализуемым, то, по крайней мере, нужно будет предотвратить большую войну. 


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              Владимир Веретенников, Журналист
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