В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы Фото: Scherl/Global Look Press
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

У стран НАТО действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с России и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...

Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
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              В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Сергей Мардан
              публицист
              		 27 января 2020, 12:26

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              Комику Александру Долгополову немного не повезло.

              Российские медиа просто еще не успели дожевать Алену Водонаеву с ее обличительным пафосом в адрес «безответственного быдла», которое рожает за материнский капитал. А то бы получил он свои 10 минут славы с аншлагом, который ему не снился даже в самых смелых мечтах.

              А так очередная «жертва политических репрессий» покинула Россию почти при полной общественной апатии, несмотря на шесть миллионов просмотров у Дудя два месяца назад.

              Но хайп – дело такое. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте.

              Но вопрос не закрыт. Как только молодому стендаперу Долгополову не на что станет жить за границей, куда он скоропостижно улетел от начавшихся преследований, либеральные борцы с «православным талибаном» немедленно встанут на его защиту.

              Фото: Stand-Up Club #1/YouTube

              «Закон о защите прав верующих», сильно подзабытый за несколько лет, остается одним из самых раздражающих либеральную интеллигенцию и ей сочувствующих из числа «политических атеистов».

              Борцы с РПЦ (а костью в горле для этих людей является именно Русская православная церковь) никак не могут смириться с тем, что государство обозначило им границу, за которой их привычная безнаказанность теперь может иметь последствия.

              Набор аргументов против закона по-прежнему состоит из нехитрых манипуляций про то, что «нельзя сажать за лайки и репосты», а также про то, что «у нас светское государство». Часто это щедро приправлено русофобией, которую обычно называют борьбой с шовинизмом и фашизмом. Русским, конечно.

              Стоит помнить, что светское государство на территории Российской Федерации возникло довольно давно. Его организовала 103 года назад советская власть. Светскость насаждалась с помощью штыков и динамита.

              Например, митрополита Киевского Владимира в январе 1918 года революционные матросы закололи штыками. В том же году епископа Соликамского Феофана (Ильинского) на глазах у народа вывели на замерзшую реку Каму, раздели донага и макали в прорубь – пока он, еще живой, не покрылся льдом на два пальца.

              Епископа Пермского Андроника закопали живым в землю, а архиепископа Нижегородского Иоакима (Левицкого) повесили вниз головой в севастопольском соборе. Ну а про храм Христа Спасителя, который образованцы называют не иначе, как ХХС, все и так знают. В декабре 1931 года борцы с религиозным мракобесием его взорвали.

              Так что, к «светскости» у русских христиан отношение исторически несколько настороженное.

              «Закон о защите чувств верующих» – это, скорее, продукт государства либерального, которое холит и лелеет всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу, которая в современном обществе выглядит со своими принципами и этикой если не изгоями, то, мягко говоря, экзотично.

              Лично я уверен в том, что государство должно защищать одинаково все социальные группы. Даже не из морально-этических соображений, а хотя бы из резонов сохранения общественного порядка.

              Если кто-то провоцирует бунт, погром или даже уличную драку, репрессивная машина государства должна обрушиваться на него со всей демонстративной жестокостью. Чтобы другим неповадно было.

              В защите «чувств верующих» та же логика. Не нужно быть выпускником Санкт-Петербургской Духовной академии или каирского университета Аль-Азхар, чтобы понимать, что унижение или притеснение религиозных людей чревато ответной реакцией.

              Государство совершенно не заинтересовано в том, чтобы молодого комика Александра Долгополова пырнули ножом, как радиоведущего Сергея Алексаняна в 2012 году – после того, как тот многократно упражнялся в остроумии по поводу ислама. 

              Помимо того, что в расходы будет введена государственная медицина, пострадает и тот, кто совершит преступление. Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий. Так что лучше уж «Закон о защите чувств верующих», чем 115-я статья УК РФ.

              Комик Александр Долгополов оказался юношей впечатлительным и не стал дожидаться даже предварительного расследования. Начатой отделом полиции Орехово-Зуево проверки хватило для того, чтобы деятель культуры немедленно репатриировался в Израиль.

              Такая эмоциональность говорит лишь о том, что стендапер полностью отдавал себе отчет в том, какое впечатление должны были произвести его «религиозные» скетчи на любого христианина. Он совершенно точно понимал, что он делает, и как это может трактоваться, в том числе судом.

              Но теперь было бы неплохо, если бы добрые люди проинструктировали парня, как себя вести на новом месте жительства. Потому что в Израиле за такие комичные куплеты, которыми Александр Долгополов зарабатывал в России, может прилететь год тюрьмы.


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