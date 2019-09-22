Война – дело молодых. И бедных

Взгляд
22 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:13  |  vz.ru
Разделы

Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
Перейти а раздел…

Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
Перейти а раздел…

Российская армия освоила новый вид наступления

Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений «Центр-2019»Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинские чиновники издеваются над Зеленским

Украинские чиновники испытывают президента страны на прочностьФото: Игорь Маслов/РИА Новости
Получив невиданную на Украине власть, новый президент страны Владимир Зеленский не добился уважения собственных подчиненных. По крайней мере, такой вывод можно сделать из анекдотической ситуации вокруг так называемой формулы Штайнмайера. Кто и почему в Киеве отказывается исполнять указания главы украинского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...

Иностранным браконьерам мало не покажется

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему встреча Зеленского и Трампа важна для России

    Почему С-400 лучше американского ЗРК «Пэтриот»

    Украино-американский тупик для Донбасса

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу захотел построить город в Сибири
              ОКР ответил на сведения о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Эксперт: Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеПушков объяснил, почему Порошенко не окажется в тюрьмеШойгу назвал главную угрозу для России
              Минобороны ответило словами Жванецкого на «стенания» Кудрина о военных расходахВ США оценили способность подлодок «Борей» сделать Америку «необитаемой»Опубликовано видео стрельб из корабельных комплексов «Кинжал»Сенцов назвал главное несоответствие в сериале «Чернобыль»
              Реакция Дзюбы на отмененный гол превратилась в мемЭр-Рияд назвал виновных в атаке на нефтяные объектыПосадивший самолет в кукурузное поле пилот вернулся к полетамMercedes белгородского депутата сбил ребенка

              Главная тема


              Цыденов: Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться

              армия России


              После испытаний в Сирии прекращено производство 12 образцов российского вооружения

              новый конфликт


              Госдеп призвал Россию уважать права экстремистов

              военные учения


              Неудачный запуск противокорабельной ракеты в Крыму попал на видео

              Видео

              поставила на место


              Скабеева резко ответила украинской журналистке на заявление о «трупе» России

              «понятно. Грустно»


              Макаревич рассказал о живущих «за забором» россиянах

              Годовой пик


              Россиян предупредили о грядущей волне угонов автомобилей

              «нет европейской свободы»


              Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Между добром и злом


              Сергей Худиев: Письмо священников каждый прочитал по-своему

              Возвращение суперсолдата


              Дмитрий Дабб: Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

              Левацкое безумие


              Андрей Бабицкий: Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?


              Сергей Мардан

              Война – дело молодых. И бедных

              Сергей Мардан
              публицист
              		 22 сентября 2019, 13:40

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Атака хуситских дронов на саудовский нефтеперегонный завод, равно как и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить.

              Саудовская Аравия ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на самую современную американскую военную технику, являясь крупнейшим в мире клиентом американского военно-промышленного комплекса. Однако впервые в своей непродолжительной истории столкнувшись с небольшим, плохо вооруженным, но упорным и яростным врагом, королевство терпит одно поражение за другим.

              Наемная армия, рекрутируемая в основном в Пакистане, не испытывает ни малейшего желания умирать за саудовского короля. А ведь ей противостоят всего лишь небольшие партизанские отряды, а не полноценная вражеская армия.

              Очевидно, что столкнись саудиты в прямом военном конфликте с иранцами, им не помогут ни американские «Патриоты», ни танки «Абрамс», и менее чем через месяц священный камень Каабы в качестве трофея будет увезен в Тегеран. Богатство сыграло с арабами дурную шутку. Чем больше денег они зарабатывают, чем больше военных самолетов покупают, тем уязвимее они становятся перед внешними угрозами.

              Феномен крошечного Израиля, который обладает статусом региональной военной сверхдержавы, легко объясним. Несложно быть самым сильным, если ты санитар-качок в травматологическом отделении больницы. Израильтяне содержат большую армию именно для войны, а не для внутригосударственных переворотов, и не жалеют на нее ни денег, ни людей.

              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

              Парадоксально, но страны всеобщего благоденствия оказываются тем более беззащитны перед лицом реального врага, чем более равномерно распределяется богатство между их гражданами. Поэтому, например, норвежцы, давно построившие свой нефтяной скандинавский социализм, даже в сериале «Оккупация» немедленно сдаются русским. Потомки викингов и в кино не хотят себя обманывать. Если водитель трамвая в Осло получает 8000 евро в месяц, он совершенно точно не пойдет записываться добровольцем на какой-нибудь Заполярный фронт.

              Американцы имеют большую и боеспособную армию лишь благодаря огромному социальному расслоению. Средний класс исправно поставляет офицеров в Вест-Пойнт, а бедные кварталы Лос-Анжелеса и Сиэтла – солдат. Потому что мальчики из нормальных семей вряд ли пойдут служить за 20 000 долларов в год.

              Российская контрактная армия имеет ту же социальную основу. Это часто единственная альтернатива безработице и нищете моногородов и депрессивных райцентров. Богатые города-миллионники предлагают молодым мужчинам слишком много альтернатив военной службе, и они служить не хотят. Социальное расслоение, таким образом, остается весьма полезным с точки зрения национальных интересов, потому что обеспечивает непрерывное воспроизводство «штыков».

              А «штыки» остаются на глобальном рынке реальным и очень ценным капиталом, эквивалент покупательной способности которого многократно превышает стоимость любой валюты и который способен очень быстро обнулить самый большой ВВП.

              Форсированный развал Советской армии был приоритетной задачей Запада в начале 90-х из-за того, что именно ВС СССР обеспечивали экономический паритет Советского Союза с США и их европейскими союзниками. Они, не торгуясь, оплатили распил сотен ракет, стратегических бомбардировщиков и боевых кораблей, сквозь пальцы глядя и на коррупционную составляющую. С развалом ключевых индустрий и промышленных районов мы и сами справились самостоятельно чуть позже.

              Первая Чеченская война оказалась неприятным сюрпризом для новых «партнеров». Российская армия, нищая, голодная и раздетая, огрызаясь и отстреливаясь, остановила реформаторов, которые требовали немедленного разоружения Российской Федерации перед лицом «цивилизованного» Запада. Ельцин понял, что без армии он превратится в очередного африканского вождя, а 1993 год окончательно убедил его в этой мысли.

              Инвестируя в армию, Россия просто выравнивает свои возможности с экономическими сверхдержавами – США, ЕС и Китаем. Обладая военным ресурсом и используя его там, где она считает это рациональным, Россия получает дополнительную свободу действий, в том числе и чисто экономических, которой лишено абсолютное большинство стран.

              Королевство Саудовская Аравия в этом смысле ничем не отличается от Германии или Японии. Их финансовое благополучие и весь жизненный уклад гарантируются внешней силой. Фактически это – «золотая» голосующая акция, которая находится совсем не в Берлине и не в Токио. Она хранится в Федеральном резерве Соединенных Штатов. Ровно в тот момент, когда экономические интересы немцев или японцев войдут в противоречие с интересами США, они воспользуются своим правом вето. Это отлично понимают китайцы, которые по размеру военного бюджета сегодня конкурируют с США, открывают военные базы в Африке и строят авианосцы.

              Кстати, если в отношении России оппоненты немедленно начинают говорить о врожденной имперскости Москвы, советских комплексах и т. д., то объяснить логику Пекина таким образом никак не получится. Потому что логика здесь тоже – чистая экономика. В конкуренции необходимо иметь военное плечо в переговорах. И его нельзя занять, купить или срочно выпустить облигации.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Иностранным браконьерам мало не покажется

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Американский генерал угрожает моей земле

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
              Обсуждение: 63 комментария

              Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

              Андрей Бабицкий, журналист
              Левацкая интеллигенция на Западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...
              Обсуждение: 295 комментариев

              Письмо священников каждый прочитал по-своему

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

              Дмитрий Дабб, кинокритик
              С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
              Обсуждение: 37 комментариев

              Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

              Павел Волков, публицист
              По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
              Обсуждение: 86 комментариев

              Мы хотим узнавать себя в других

              Алексей Алешковский, сценарист
              Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Испанский кризис – симптом болезни Европы

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Запад проиграл Украину олигархам

              Глеб Простаков, журналист
              Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............